Berki Krisztián édesanyja: Mazsi egyszer nem volt kint a sírnál, mégis megtartaná a fiam nevét

Nemrég írtunk róla, hogy Berki Renáta a Dancing with the Starsban vállalt szerepet, és a műsor bemutatkozó videójában azt mondta:

Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg, és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük

Az özvegy arról is beszélt bemutatkozó kisfilmjében, hogy miképp élte meg az elmúlt hónapokat. Elmondta, hogy férje halála után két hónappal jött el a fordulópont, amikor felszívta magát és eldöntötte, hogy élni fog.

Kitért arra is, hogy számára ez a műsor is egy terápia, ahol a lelkét és a szívét is a tánccal gyógyítja. Mint mondta, szeretne a saját lábára állni, és üzletasszonyként elérni azt, hogy egyedül is kényelmesen eltarthassa magát és kislányát. Valamint azt sem tagadta, hogy ismét rátalált a szerelem.

A Blikk megszólaltatta Berki Krisztián édesanyját is az üggyel kapcsolatban, aki elmondta, nem érti, miért akarja megtartani a Berki nevet Mazsi.

Őszintén nem értem. Nem kéne a Berki nevet megtartania Mazsinak, ha új ura van. Ezzel kapcsolatban csak beleolvastam néhány kommentbe, és én biztosan elszégyellném magam a helyében. Édesanyaként pedig nem is tudom szavakba önteni a fájdalmam

– vélekedett Mayer Júlia, majd hozzátette:

Nem szeretnék én már vele hadakozni és vitatkozni, kivan a szívem is, rosszul vagyok, ha erre gondolok. De azért az mégiscsak felháborító, hogy talán egyszer sem volt kinn a sírnál, és most arról beszél, hogy megtartja a fiam nevét.

Berki Krisztián édesanyja elmondta a lapnak, hogy tekintettel az unokájára, nem szeretne rossz viszont ápolni Berki Renátával, noha az utóbbi időben komoly ellentét feszül közöttük. A nő korábban arról is beszélt, hogy fia házassága már halála előtt is kezdett rosszra fordulni, válni akart feleségétől.