Visszérre, rákra és szívrohamra is a pizzát ajánlják

35 éve, 1986. október 11-én sütötték meg a világ legnagyobb pizzáját. Lorenzo Amato és Louis Piancone az óriási tésztát a floridai Havanában készítette el. A pizza területe 930 négyzetméter, az átmérője 43 méter volt, súlya 20 tonna, és 94,248 szeletre vágták fel.

Tíz éve újra megpróbálták, de ekkor csak 40 méter átmérőjűre sikerült a pizza, amin öt olasz szakács két napon át dolgozott Rómában. A gigapizzához 9000 kg gluténmentes lisztet, nagyjából ugyanennyi mozzarella sajtot, 680 kg margarint, 250 kg sót, közel 4000 liter paradicsomszószt, 190 liter növényi olajat és 22 liter balzsamecetet használtak fel. A szakácsok 5234 adagban sütötték meg a pizzát, és a római birodalom első császáráról, Octavianus Augustusról nevezték el Ottaviának.

Talán csak városi legenda, hogy egyszer pizzát írtak fel gyógyszer helyett egy visszérbetegségben szenvedő fiatal férfinak, de arra viszont esküsznek az olaszok, hogy nemzeti ételük csökkenti a rákos sejtek előfordulásának kockázatát a szájban és a nyelőcsőben, és állítólag a rendszeres pizzafogyasztás megelőzi a szívrohamot.

A legjelentősebb pizzabulit nyaranta Nápolyban rendezik Pizzafest néven, ahol kulturális programok, családi rendezvények közepette választják meg a legnagyobb és legfinomabb pizzákat.

(Borítókép: Deb Lindsey for The Washington Post via Getty Images)