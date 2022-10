Tom Cruise életét testőrök védik, több halálos fenyegetést kapott

Ugyan Tom Cruise-t szerepei miatt talán mindenki egy sebezhetetlen akcióhősnek tartja, nem biztos, hogy sikerfilmjével ellentétben a való életben teljesen lehetetlen küldetés lenne őt eltenni láb alól.

Nem is adja meg ennek az esélyt a 60 éves színész, aki nemrég sorozatos halálos fenyegetéseket kapott a Mission Impossible filmek producerével, Christopher McQuarrie-vel együtt, egy sértett, volt kollégájuktól – a biztonság kedvéért ezért testőröket fogadott maga mellé Cruise.

A kaszkadőrcsapat korábbi alkalmazottja azt nehezményezi, hogy hiába talált helyszíneket a film jeleneteihez, azokra nem volt vevő a rendezőcsapat, és elbocsájtották őt a produkciótól.

A sértődött ex-munkatárs természetesen a vétkeseket is megnevezete, szerinte a színésznek és a producernek döntő szerepe volt a produkcióból való eltávolításáról.

Tom és Chris még mindig a Mission: Impossible 8-on dolgoznak – főleg az Egyesült Királyságban –, de a mivel a dolgok egyre kellemetlenebbek lettek a stáb egykori tagjával, most már nem kockáztatnak, és testőröket fogadtak. Most a kamerák előtt és a kamerán kívül is ugyanakkora veszélynek van kitéve Cruise