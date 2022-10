Emily Ratajkowski megszólalt, miután összehozták Brad Pitt-tel

Emily Ratajkowski kijelentette, hogy még mindig szingli, miután a szóbeszéd szerint Brad Pitt-tel randizik. Az amerikai sajtó szerint mivel mindketten bonyolult válási eljárásokkal küzdenek, így az új párkapcsolat „hivatalos” kezdete várat magára.

A 31 éves modell a szerdán megjelent Variety-interjúban beszélt a Sebastian Bear-McClarddal való szakításáról, és azt mondta, hogy most tanulja meg, milyen az elengedés – írja a Page Six.

Újabban szingli vagyok, gyakorlatilag életemben először, és élvezem a szabadságot, mert nem kell aggódnom amiatt, hogy hogyan néznek rám

– mondta a modell, aki néhány hónappal ezelőtt mondta ki, hogy férje, Sebastian Bear-McClard sorozatos hűtlensége miatt – kisgyerekük születése ellenére – szeretne elválni.

Emily Ratajkowski szerint az elengedés az egyik legjobb módja annak, hogy az ember boldog legyen és valamiféle irányításhoz jusson. Erről A testem című könyvében írt, melyben modellként, színésznőként és politikai aktivistaként egy memoárban fejtette ki gondolatait a férfi-nő kapcsolatról, hatalomról és irányításról a feminizmus tükrében. Nemrég pedig azt is bejelentette, hogy biszexuálisnak tartja magát – vallomásáról itt írtunk bővebben.

Ahogy arról az Index is beszámolt, ugyan már több alkalommal is együtt látták az elmúlt időben Brad Pittet és Emily Ratajkowskit, a páros azonban hivatalosan továbbra sem jelentette be, hogy együtt lenne. Ratajkowski még nem foglalkozott azokkal a pletykákkal, hogy több időt töltött az 58 éves színésszel, és lapinformációk szerint a pár titokban tartja a közöttük kialakuló kapcsolatot, amíg tart a színész jogvitája Angelina Jolie-val.

(Borítókép: Jeff Kravitz/Getty Images)