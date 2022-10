Százmilliárdok forognak kockán Tom Brady és Gisele Bündchen válásánál

Még szeptember elején kezdték el rebesgetni, hogy Gisele Bündchen és Tom Brady házassága válságba kerülhetett. Ezt alátámasztották azok a hírek is, amelyek szerint a modell különköltözött férjétől, és a jegygyűrű is lekerült már az ujjáról. Sőt, olyan feltételezések is szárnyra keltek, hogy Brady szexrituáléja tehet arról, hogy idáig fajult a helyzet, és már válóperes ügyvédekkel tárgyalnak. Arról azonban eddig semmilyen információ nem érkezett, mi lesz a pár vagyonával a válást követően, ugyanis mindkettőjük bankszámláján óriási összeg pihen. Azonban nem Brady a tehetősebb.

A PageSix információi szerint Tom Brady összvagyona 250 millió dollárra, azaz 107,6 milliárd forintra tehető, bár hamarosan 333 millió dollárra duzzadhat a pénztárcája. Bár pályafutása kezdetén 866 500 dolláros, három évre szóló szerződést kötött, a New England Patriotsnál töltött évek alatt összesen több mint 235,1 millió dollárt tehetett zsebre. 2020-ban került a Tampa Bay Buccaneershez, ahol két szezon alatt körülbelül 67,7 millió dollárt keresett. Egyes hírek szerint csak idén 30 millió dollárral gazdagodhat. Mindemellett a Fox Sportsszal kötött szerződése értelmében a nyugdíjba vonulását követő tíz évben 375 millió dollár illeti meg, ahogy a szponzorálásból is jelentős összeg, eddig 52 millió dollár ütötte a markát. Továbbá ő a tulajdonosa a TB12, az NFT Autograph és a 199 Productions cégeknek is.

Bár Tom Bradynek sem lehet sok oka panaszra, már ami a megélhetést illeti, Gisele Bündchen még jobb anyagi helyzetben van. A modell vagyonát 400 millió dollárra, vagyis 172,3 milliárd forintra taksálják. Pályafutását a Victoria’s Secretnél kezdte 2000-ben, 25 millió dolláros szerződést írt alá, és ugyanekkora összeget szerzett más modellmunkáiból is. Együttműködött többek között a Versace és a Dior világmárkákkal is. Nem véletlenül nevezik a világ legjobban fizetett manökenjének: becslések szerint csak a modellkedéssel 386 millió dollárt keresett.

Mi lesz a vagyonnal a válást követően?

Tom Brady és Gisele Bündchen vagyona, ha a becslések nem tévednek, összesen 650 millió dollárra, azaz 279,8 milliárd forintra tehető, így a válással kapcsolatban a pénzkérdést is tisztázniuk kell. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a pár tulajdonában 26 millió dollár összértékű ingatlanok is vannak, amelyek New Yorkban, Montanában és Floridában találhatók. Mivel a házak közös használatúak voltak, kérdéses, hogyan tudják igazságosan elosztani a javakat.

Arról nem tudni, hogy a 13 éve összeházasodott Tom Brady és Gisele Bündchen rendelkezik-e házassági szerződéssel, azonban a lap egyik forrása szerint a válóperes ügyvédek jelenleg azon ügyködnek, hogy kisilabizálják, a pár esetében mit von maga után a válás, mi lesz a vagyonukkal, kinek mi jár.

(Borítókép: Theo Wargo / WireImage)