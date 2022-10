Katalin hercegné Bostonig megy, hogy kibéküljön Meghan Markle-lel

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata a királyi családdal azt követően romlott meg, hogy a pár úgy döntött, királyi kötelezettségeiket hátrahagyva az Egyesült Államokba költöznek. Döntésük hátterében többek között az állt, hogy Sussex hercegnéjét sok bántás érte a szigetországban, ahogy a famílián belül is viszályok alakultak ki. II. Erzsébet királynő temetése némileg összehozta a családtagokat, ugyan még így is maradtak tüskék a felekben, viszont december elején újra megtörhet a jég.

A USWeekly egyik forrásának információi szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné Egyesült Államokba való utazásán áll vagy bukik minden. A pár ugyanis december 2-án Bostonba látogat, hogy részt vegyenek az Earthshot Prize díjátadó ünnepségen, ez lesz az első amerikai útjuk 2014 óta. A bennfentes szerint Katalin hercegné azt tervezi, hogy békejobbot nyújt Meghan Markle-nek annak érdekében, hogy Harry és Vilmos herceg sérelmeiket maguk mögött hagyva kibéküljenek. Továbbá azt is megjegyezte, a hercegné úgy véli, hogy II. Erzsébet királynő és Diana hercegné is ezt szerette volna.

Harry és Meghan be vannak táblázva, de Meghan hajlandó erőfeszítéseket tenni ennek érdekében, amennyiben az időpontjaik nem ütköznek

– mondta az informátor, illetve azt is hozzátette, december elején nemcsak Vilmos hercegék, hanem Markle-ék is az Egyesült Államok keleti partján lesznek, mivel a New York-i Ripple of Hope Award gálára hivatalosak, amelyen a hírek szerint őket is díjazni fogják.

A két hercegné között azóta van némi feszültség, hogy azt rebesgették, Markle a 2018-as esküvője előtt megríkatta a jövendőbeli királynét. Azonban Sussex hercegnéje a vele, illetve Harry herceggel készült Oprah-interjúban azt állította, ez fordítva történt. Akkori elmondása szerint Katalin hercegné aggódott a koszorúslányok ruhája miatt néhány nappal a menyegző előtt, és megbántotta őt, azonban végül bocsánatot kért.

(Borítókép: Ian Vogler / POOL / AFP)