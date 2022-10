Botrányba keveredett Ty Warner, a gyerekek kedvenc plüssének atyja

Ugyan Ty Warner neve valószínűleg nem sokaknak lehet ismerős, de az általa megalkotott Beanie Babies plüssök már annál többeknek. A játékoknak köszönhetően milliárdokra duzzadt a vagyona, ám a Beanie Babies mellett más projektekbe is belevágott. Az ő tulajdonába tartozik többek között a Four Seasons hotellánc New York-i és Santa Barbara-i szállodakomplexuma, azonban Warner most úgy határozott, mindkettőt bezáratja – azt nem tudni, véglegesen-e. Sokan úgy vélik, az üzletember a hírnevével játszik, mivel nemigen indokolta meg a döntést.

A két hotelt már a járvány kezdetekor, 2020-ban bezárták, azonban várható volt, hogy néhány hónappal később újra kinyitnak, ahogy a legtöbb szálloda tette. Ezzel ellentétben Warner a Four Seasons-szállodákat üzemeltető vezetőséggel viaskodott az elmúlt 18 hónapban. A New York-i szállodával kapcsolatban (amelynek 368 szobája áll jelenleg üresen) azon megy a harc, hogy a milliárdos nem hajlandó kifizetni a Four Seasons vezetősége által követelt tetemes fenntartási költségeket. Válaszul pedig a szállodalánc visszautasította Warner azon kérését, hogy a hotel bevételeivel arányosan módosítsák a kiadásokat. Egy bennfentes szerint nem túl rózsás a helyzet, így az ügy évekig elhúzódhat.

Volt, aki öngyilkos lett

A Santa Barbara-i Four Seasons Biltmore sincs jobb helyzetben. A helyiek értetlenkedve állnak azelőtt, miért nem nyit újra az ötcsillagos szálloda, ami a hírességek egyik kedvenc üdülőhelye. A hírek szerint Warner amiatt hőzöngött, hogy túl sok adót követelnek tőle Santa Barbarában, ahogy amiatt is beperelték őt, hogy a szálloda 450 alkalmazottja már 2020 tavasza óta nem kap fizetést.

Az ügyvéd Bruce Anticouni elmondása szerint – aki a dolgozókat képviseli –, miután a Santa Barbara-i Four Seasons Biltmore bezárta kapuit a járvány idején 2020-ban, azt közölték a beosztottakkal, ideiglenesen szabadságra küldik őket, azonban hamarosan újra munkába állhatnak. Ehhez képest, amikor 2020 júniusában más szállodák már újranyitottak, az alkalmazottak egészségbiztosítását lemondták.

Több szörnyűség történt. Sok alkalmazott elveszítette a házát, elvált, egyikük pedig öngyilkos lett. A cég azt az álláspontot képviseli, hogy továbbra is alkalmazottként foglalkoztatják őket, és valamikor újra munkába állhatnak, de erre nincs bizonyíték, már közel 1000 nap eltelt

– fejtette ki a jogász.

A plüsscsászár az említett két hotel mellett egyébként más szállókat is birtokol, köztük a hawaii Kona Village Resort, a mexikói Las Ventanas al Paraiso üdülőhely, valamint a híres San Ysidro Ranch Montecitóban. Utóbbi Gwyneth Paltrow és Chris Martin, Chris Pratt és Katherine Schwarzenegger, valamint Vivien Leigh és Laurence Olivier esküvőjének adott otthont, továbbá ide indult nászútra a volt amerikai elnök, John F. Kennedy a feleségével, Jackie-vel.

Kínában gyártott plüssökkel kereskedett

A 78 éves Ty Warner a főiskolát otthagyva értékesítőként dolgozott, majd 1985-ben tapasztalatait kamatoztatva Kínában gyártott plüssállatokat kezdett árulni. Ugyan ő 30 centet fizetett egy játékért, darabonként már 2,50 dollárért adta tovább különböző ajándékboltoknak, amelyek 5 dollárért kezdték árulni őket. A Warner által megalkotott Beanie Babies plüssállatoknak az a különlegességük, hogy szándékosan nem tömik ki teljesen a játékokat, hogy meg lehessen őket ölelni.

A cég 1996 és 2000 között élte igazán virágkorát, ebben az időben nagy sikernek örvendtek a bárány, jávorszarvas és teknős alakú plüssök. 1998-ra már 1,4 milliárd dolláros nyereséget könyvelhettek el. Az óriási kereslet a játékokra részben a People magazin 1999-es cikkének volt köszönhető, amelyben arról írt a szerző, Hirsch Blackman, hogyan segítettek egyes anyukák felvirágoztatni a bizniszt, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy egyre jobban felverhessék a plüssök árát. Blackman egyébként máig az egyetlen, aki interjút készíthetett Ty Warnerrel, aki a beszélgetés alatt arra is kitért, 1999-re az előző évhez képest 1000%-kal növekedtek a rendeléseik.

Bár a hírek szerint az üzletember nem épp a legjobb főnök, amit a 2015-ös, Zach Bissonnette által írt The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute című könyv, illetve a tavaly megjelent Beanie Mania nevezetű, HBO Maxen debütált dokumentumfilm is érzékeltet valamelyest.

Hajnali 4-ig azon tanakodtak a személyzettel, hogy milyen színű szalag legyen a nyúlon

– mondta egy forrás, akinek elmondása szerint Warner a végletekig figyelt a részletekre, így a plüssnyúlon lévő szalag színe mellett az sem volt mindegy, hogyan van megkötve. Ahogy azt a bennfentes kiemelte, lehetséges, hogy az üzletember a szállodák esetében is így áll hozzá a felújításhoz, nem véletlen, hogy még nem jutottak dűlőre.

Ugyan Ty Warner a plüssbizniszben eredményesnek bizonyult, azonban nem minden vállalkozását koronázta siker. Rengeteg pénzt veszített a birtokába került szállodák, üdülőhelyek miatt, 12 éven át még szövetségi jövedelemadót sem fizetett.

Problémás volt a gyerekkora

Mint azt Bissonnette a könyvben részletezi, Warnernek nehéz gyermekkora volt, ahogy a szüleivel, Harolddal és Georgiával sem volt fényes a viszonya. Édesanyját az 1970-es években paranoid skizofréniával diagnosztizálták. A játékkereskedőre akkor is borús időszak köszöntött, amikor 2008-ban adócsalással vádolták meg. Az ügyészek szerint 1996 óta 107 millió dollárt rejtett el egy UBS-nél vezetett offshore számlán. 2014-ben végül két év felfüggesztett börtönbüntetésre és közmunkára ítélték, illetve 53 millió dolláros bírságot kellett kifizetnie. Az ítélet meghozatalánál azt is mérlegelték, hogy Warner több millió dollárt gyűjtött jótékony célra, és további milliókat adományozott.

A jelenleg 78 éves játékgyártó (akinek vagyonát 3 milliárd dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 1328 milliárd forintra becsülik) a magánéletében ugyanakkor nem túl szerencsés. Volt barátnője, a 85 éves Kathryn Zimmie, aki húsz évig élt vele együtt, 2021-ben beperelte őt, és azt állította, éveken át bántalmazta őt – ezen vádakat Warner tagadta. Zimmie akkoriban még úgy fogalmazott, olyan volt együttélni a milliárdossal, mintha minden nap egy horror lenne. A Santa Barbara-i Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott dokumentumban azt állította, a biztonsága érdekében elmenekült a montecitói birtokról, hátrahagyva minden ruháját és személyes tárgyát.

Zimmie akkori kijelentése szerint, mikor közölte Warnerrel, elhagyja, a nyakánál fogva ragadta meg őt, majd azt mondta: „A helyedben nem tenném”. Az asszony ekkor jött rá, veszélyben van az élete. Mint az az általa benyújtott jogi dokumentumból kiderült, amikor sétabotot kezdett használni, ez Warnert nagyon idegesítette, így gyakran eldugta előle, majd szidni kezdte, ha különböző tárgyak vagy épp a falak segítségével tudta csak megtámasztani magát. Akkor is megdorgálta őt, ha nem ette meg az ételét vagy túlságosan köhögött.

Illinois-ban éli mindennapjait

Az üzletembernek Kathryn Zimmie-n kívül több nővel is viszonya volt – köztük Patricia Roche-sal és Faith McGowannal, akik mindketten oroszlánrészt vállaltak a Beanie Babies működtetésében –, azonban sosem házasodott meg, ahogy gyereke sem született. Bissonnette könyve szerint Warner és egykori jobbkeze, Lina Trivedi nevezték el a legtöbb plüssállatot, amelyek máig megvásárolhatók. A hírek szerint Ty Warner jelenleg montecitói luxusotthona helyett az Illinois állambeli Oak Brook településen lévő birtokán tölti mindennapjait.

(Borítókép: Ty Warner 2003. február 2-án. Fotó: Chris Hondros / Getty Images)