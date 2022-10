Kulcsár Edina visszatért, Facundo Arana távozott a táncos műsorból

Szombaton lezajlott a Dancing with the Stars második fordulója. Csobot Adél és Hegyes Bertalan ismét nagyot táncolt, Bárdosi Sándor egy óriási ugrást leszámítva még mindig csak lépeget, Vavra Bence pedig olyan laza, hogy azt öröm nézni. A TV2 táncos műsorából ezúttal Zimány Lindáék párosa távozott, illetve Facundo Arana is most járt utoljára a stúdióban, ahova a várandós Kulcsár Edina viszont visszatért ezen a szombaton – de még véletlenül sem azért, hogy felszántsa a parkettet.

Míg az RTL-en szeptember eleje óta az X-Faktor 11. évadának eseményeit követhetjük nyomon, a TV2-n immáron második hete a Dancing with the Stars harmadik szériájával igyekeznek a képernyők előtt tartani szombat esténként a nézőket. Utóbbi kezdési időpontját néhány nappal ezelőtt meg is változtatta a csatorna, fél órás előnybe helyezve a táncversenyt az RTL tehetségkutatójával szemben, feltehetőleg azért, hogy egy korábban startoló, izgalmas felütéssel lecsapjanak az ide-oda kapcsolgatók táborára.

A Dancing with the Stars első adásának ráadásul a sajtóvisszhangja is igen nagy volt, miután a műsorból elsőként Rubint Rékának kellett távoznia, akihez a sportos életvitele, illetve óriási követőtábora miatt sokan nagy reményeket fűztek. Csobot Adél szintén nagy meglepetést okozott, ám ő a kimagasló teljesítményével: az énekesnő, aki Hegyes Bertalannal alkot egy párt a parketten, az első adásban szabályosan felszántotta a színpadot – az örömtáncuk után biztos sokan kíváncsiak lettek, vajon mit produkálnak majd a második megmérettetésen.

Kulcsár Edina is megjelent

A műsort, melynek hangulatát ezúttal filmslágerekkel alapozták meg, Facundo Arana önálló produkciójával igyekezett fél 8-kor berobbantani a csatorna: a színész a Dirty Dancing című film egyik betétdalát adta elő, némiképp megvillantva a tánctudását is. Hogy az ütősnek vélt kezdés végül szólt-e akkorát, mint hitték, majd utólag kiderül, mindenesetre azt meg kell hagyni, hogy a Vad angyal című sorozatból ismert Arana, akinek szerepeltetése még mindig kissé indokolatlannak tűnik, a második adásra kifejezetten szimpatikussá vált – az értékeléseknél mindenkihez volt egy-két jó szava, igyekezett nem megbántani a versenyzőket, és nem azzal próbált jófejnek tűnni, hogy mindenkinek maximum pontokat osztogat. Sajnos mire megkedveltük, el is búcsúzhatunk tőle: mint kiderült,

a színész csak két adás erejéig vett részt a táncos show-műsorban.

Erősítésként ezen a héten Kulcsár Edinát is elővette a csatorna, akinek érkezését természetesen az adás végére pozicionálták, a műsor ideje alatt folyamatosan emlékeztetve rá, hogy az egykori szépségkirálynő – aki egyébként a várandóssága miatt volt kénytelen a start előtt visszalépni a versenytől – hamarosan felbukkan a stúdióban. Mivel nem lehetett előre tudni, milyen okból lesz jelenése, ez szintén generálhatott némi várakozást a nézőkben, ami sajnos feleslegesnek bizonyult végül. Semmiféle tánc, zsűrizés vagy nagy bejelentés nem volt a háttérben, csupán annyi apropója volt a dolognak, hogy beharangozzák a jövő héten induló Párharc című műsort, amelyben G.w.M-mel együtt szerepel majd.

Kedvcsinálóként Lékai-Kiss Ramóna azért megkapargatta kicsit a Varga Viktorral való konfliktusukat, aki korábban kritikával illette Kulcsár Edina dalát, amit a rapper támogatásával készített – mint kiderült, ez a „balhé” is terítéken lesz majd a napi sorozatban, ami nagyjából egy idősávban kerül adásba az RTL-en szintén hétfőn startoló, Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandrealityvel.

Csobot Adél verhetetlen

A második adásban Csobot Adél és Hegyes Bertalan nyitotta a versenyt. A páros a Moulin Rouge című film tangójelenetét idézte meg a parketten, és hát meg kell hagyni, lélegzetelállító produkciót prezentáltak ismét. Míg a múltheti jive egy szabályos örömtánc volt, most a stílushoz mérten egy egészen más arcát mutatta meg az énekesnő: a táncukban minden benne volt, ami kellett – Csobot Adél hihetetlenül puha, könnyed és kecses mozdulatai, amikor az előadás úgy kívánta, hirtelen feszessé válva illeszkedtek a koreográfiába, a produkció szenvedélyt közvetítő alaphangulatának megfelelően. Az énekesnőnek kétségtelenül fantasztikus érzéke van a tánchoz, emellett az is szerencsés dolog, hogy az alkatából adódóan könnyedén tudja emelgetni és dobálni a partnere, ami szintén nagyon izgalmassá tudja tenni az egészet.

A zsűri is teljesen el volt ájulva a látottaktól, Ördög Nóra meg is jegyezte, Csobot Adél még kiscica volt, amikor megismerte, mostanra viszont egy más ember áll előtte, ami szerinte nagyban köszönhető a párjának, Istenes Bencének is.

A Bence valamit csinál veled, mert olyan dög nőt hozott ki belőled az elmúlt években. Egyáltalán nem az jutott eszembe, hogy egy kislány vagy, mert van egy ilyen kislányos bájod, hanem egy olyan nő voltál, egy ilyen dög... Azt gondolom, az a nő, aki megérkezett hozzánk, abban benne van az a sok-sok év, amit a Bencével átéltél

– hangzott Ördög Nóra magyarázata, ami – ha látta – feltehetőleg az RTL műsorvezetőjének is jólesett, és ezek után biztosan nagyon büszke a párjára. Tényleg érdemes visszanézni a produkciót:

Iván Bence megríkatta a zsűrit

Stana Alexandra és Iván Bence táncáról is mindenképp szót kell ejteni. A páros ezúttal A legnagyobb showman című musical Golden Globe-díjas betétdalára ropta, amelynek ötletes koreográfiája – ahogy azt a feladat meg is kívánta – valóban egy történetet mesélt el, amivel mindenkit sikerült meghatniuk. A táncuk végén Facundo Arana és Stohl András is a szemét törölgette, de maguk a versenyzők is elérzékenyültek. Iván Bencén látszott, mennyire fontos pillanatokat élt át a parketten.

Voltak még nagyon klassz táncok, amelyek közül muszáj kiemelni Vavra Bencét és Lissák Laurát, akik most is elképesztő lazasággal és összhangban adták elő a kitalált koreográfiájukat. A páros a Grease betétdalára lépegetett, ami a Sztárban Sztár tavalyi győztesének már nem ismeretlen – korábban Stohl Andrással énekelte ugyanezt az átváltozós műsorban, bár akkor női szerepbe bújva. Vavrában az a jó, hogy látszólag egyáltalán nem izgulja túl a produkciót, a betanult lépések mellé még arcjátékot is társít, ami ennél a táncnál például több alkalommal is mosolyra késztette az embert. Kökény Attila például ennek pont az ellenkezője – bár láthatóan most is nagyon felkészült, ami mindenképp becsülendő, a koncentráció viszont olyannyira kiül az ábrázatára, hogy feszültté teszi a produkció hangulatát. Ugyan a zsűri ezt nem most észrevételezte először, már az előző adásban is ugyanez volt a helyzet.

Bárdosi Sándor szintén kissé feszültnek tűnik tánc közben, mondjuk, nála inkább érthető, hiszen sportolóként a kötöttség elég nagy akadály lehet számára a koreográfiák kivitelezésében. Bár a mostani teljesítménye sokkal jobb volt, mint amit múlt héten produkált, nem beszélve arról a pillanatról, amikor helyből átugrotta Szőke Zsuzsannát. Pap Dorcit is dicsérte a zsűri, aki sokkal kecsesebben és puhábban lejtett ezúttal a színpadon, és Somhegyi Krisztián is szép pontokat kapott, akinél – ha nem is csapott akkora parádét, mint a hiphoppal – mindenképp figyelemreméltó, ahogy felemelte és hosszú pillanatokig kitartotta a magasba Tóth Katicát.

Zimány Linda távozása kissé meglepő

Akivel nem igazán volt megelégedve a zsűri, az Berki Renáta. Berki Krisztián özvegye Bonyhádi Ferenccel párban jive-val készült szombaton, ám a teljesítményük igencsak elmaradt attól, amit Csobot Adélék produkáltak előző héten. Bár Mazsi próbált lazának tűnni és mindvégig mosolyogni a produkció alatt, ráadásul ezúttal még magassarkú sem nehezítette a dolgát, a végén bevallotta, hogy ő sincs megelégedve azzal, amit a színpadon nyújtott. Ehhez képest nem nekik kellett távozniuk a műsorból: ugyan ismét veszélyzónába kerültek,

a nézők végül Zimány Lindát és Bődi Dénest szavazták ki a versenyből,

pedig ők sokkal jobban szerepeltek most, mint az első megmérettetésen, és egyáltalán nem az övék volt a leggyengébb teljesítmény a műsorban. Ha nem is prezentált minden mozdulatot tökéletesen, Zimány Lindának kifejezetten kecses volt a tánca, ráadásul Facundo Aranát megtisztelve a Vad angyal zenéjére salsázott a partnerével – de úgy tűnik, a nézőket ez sem hatotta meg a szavazásnál.

Persze tény, hogy nagyon sokat számít, kinek mennyire aktívak a szavazói, akik ugye nem feltétlenül a látottak, hanem elsősorban szimpátia alapján voksolnak a kedvencükre – az eredmény így sokszor nem is kifejezetten az aktuális teljesítményen múlik. A szombati produkciókat egyébként a TV2 oldalán tudja visszanézni, de előtte árulja el, az eddigiek alapján önnek ki a kedvence a még versenyben lévő párosok közül!

Ön melyik párost látná szívesen győztesként? Csobot Adél és Hegyes Bertalan

Vavra Bence és Lissák Laura

Pap Dorci és Baranya Dávid

Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna

Iván Bence és Stana Alexandra

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

Kökény Attila és Mikes Anna

Berki Renáta és Bonyhádi Ferenc

(Borítókép: A Dancing with the Stars zsűrije az első adásban. Fotó: TV2)