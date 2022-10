Neki köszönhetően lett királynő II. Erzsébet, most Meghan Markle utánozza

Meghan Markle sosem tartozott a királyi család kedvelt tagjai közé Nagy-Britanniában, rendszerint szétszedi őt a brit sajtó, és a helyzet azt követően csak még rosszabb lett, hogy Harry herceggel úgy döntöttek, lemondanak királyi kötelezettségeikről. 2020-ban az Egyesült Államokba költöztek, ami némi biztonságot nyújtott nekik a már-már toxikusnak mondható angliai közegtől, ám még mindig beszédtémának számítanak. II. Erzsébet királynő temetését követően például azon csámcsogott a brit sajtó, ahogy sírt a szertartás alatt, de korábban sem kímélték őt.

A hírek szerint a királyi családtól való teljes leszakadásukhoz is részben az vezetett, hogy a família egyes tagjai rasszista megjegyzéseket tettek nemcsak Meghan Markle-re, hanem a születendő gyerekükre is, azt firtatva, vajon mennyire lesz sötét bőrű. A Brilliáns elmék színésznője most amiatt folyik ismételten a csapból, hogy előkerült róla, illetve Harry hercegről néhány fotó, amelyeken szinte ugyanúgy van felöltözve, mint Wallis Simpson.

Ki az a Wallis Simpson?

Kisebb túlzással élve Wallis Simpsonnak volt köszönhető az, hogy II. Erzsébet trónra került. A néhai királynő nagyapjának, V. Györgynek a halálát követően a legidősebb fiúgyermek, VIII. Eduárd lett az uralkodó, ám a király alig egy évvel később lemondott. Tette mindezt azért, hogy feleségül vehessen egy Wallis Simpson nevű, elvált amerikai nőt, akihez máskülönben nem mehetett volna hozzá. A királynak ugyanis az anglikán egyház fejeként példamutatóan kell viselkednie, amibe nem fért bele az, hogy egy elvált nő legyen a neje.

VIII. Eduárd lemondását követően VI. György, II. Erzsébet és Margit hercegnő édesapja került a trónra, aki igen fiatalon, 56 éves korában hunyt el, ekkor lett rangidősként II. Erzsébet a királynő. Azonban ha VIII. Eduárd akkor úgy dönt, nem a szerelmet választja, II. Erzsébet és Margit hercegnő jelentősen hátrébb kerültek volna a trónöröklési sorrendben, mivel előttük foglaltak volna helyet VIII. Eduárd leszármazottai, és II. Erzsébet nem valószínű, hogy valaha is trónra került volna.

Véletlen vagy koppintás?

Napokkal ezelőtt kerültek nyilvánosságra azon képek, amelyeket még Misan Harriman fotós készített Meghan Markle-ről és Harry hercegről egy hónappal ezelőtt. A fotók elég nagy hasonlóságot mutatnak azokkal, amelyeket Wallis Simsponról és VIII. Eduárd királyról készítettek korábban. Az egyik képen, ami egy szeptemberi eseményen készült, a sussexi hercegné haja kontyba van kötve, vörös nadrágot és hozzáillő blúzt visel. Simpsonról is előkerült egy 1971-es fotó, amin hasonló szerelésben látható. Érdekesség, hogy mindketten sálat viseltek a kép elkészültekor, ami Simpson és Markle esetében is a bal oldalukon pihent.

A fotós által közzétett egyik fekete-fehér képet nézve is nagy hasonlóságra lehet bukkanni. Markle és Harry herceg bal oldalról lett lefényképezve, amint csak bámulnak a messzeségbe, ahogy VIII. Eduárd királyt és nejét is megörökítették még korábban.

Nem először fordul elő

Meghan Markle már sok esetben vett ötletet a királyi család tagjaitól, főleg Diana hercegnétől az öltözködés terén. Az 1980-as évek elején, amikor a hercegné első fiával, Vilmos herceggel volt terhes, egy smaragdzöld kabátot öltött magára, ahogy Markle is tette, amikor szintén első gyermekével, Archie-val volt állapotos. Sőt, akkor is őt másolta, amikor élénkvörös kabátot és lila ruhát viselt még 2019-ben, ahogy Diana hercegné is tette 1989-es hongkongi látogatása alkalmával. Emellett ugyanolyan rózsaszín ruhában is lehetett már látni őt, mint a nép hercegnőjét 1987-ben.

Sokszor vontak már párhuzamot VIII. Eduárd és Wallis Simpson, illetve Harry herceg és Meghan Markle életútja között, ugyanis a néhai király és a herceg is egy elvált amerikai nőt vettek feleségül, előtérbe helyezve inkább a szerelmet, mint a hivatalos kötelezettségeket. Ahogy arról Hugo Vickers királyi szakértő nemrég beszámolt egy irodalmi fesztiválon, több közös pont van VIII. Eduárdban és Harry hercegben, mint gondolnánk.

Mindkét férfi szomorúnak látszott, miután szakítottak a királyi családdal

– magyarázta Vickers, ahogy azt is hozzátette:

Ami Sussex hercegét illeti, ki tudja, mi fog történni vele. Szerintem nagyon boldogtalan.

Vickers továbbá azt is kifejtette, VIII. Eduárd király Harry herceghez hasonlóan az öröm útjára lépett, amikor feleségül vette kedvesét. A néhai király azonban sosem találta meg az igaz boldogságot, a szakértő szerint csakis a kötelességtudat tehette volna őt boldoggá.

