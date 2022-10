Nagy bajban van Ezra Miller, akár 26 év börtönt is kaphat

Hétfő reggel elkezdődött a Legendás állatok-filmsorozat Credence-ét alakító Ezra Miller tárgyalása, ahol a színész csupán virtuálisan volt jelen. Az ügyben egy tavaszi esetet vizsgálnak, amikor nemcsak illetéktelenül behatolt egy ingatlanba, hanem a konkrét célja is az volt, hogy alkoholt szerezzen.

A Flash sztárja, Ezra Miller hétfő reggel ártatlannak vallotta magát a vermonti betöréses lopás ügyében – írja a Deadline. A színész még május 1-jén tört be egy Vermont állambeli házba, hogy alkoholt lopjon onnan.

Miller engedélyt kapott arra, hogy a hétfő kora reggel kezdődő tárgyaláson online jelenjen meg a Green Mountain State Legfelsőbb Bíróságának büntetőjogi osztályán, mivel távoltartási végzés van ellene érvényben azzal a férfival szemben, akinek betört a lakásába. A tárgyalást eredetileg szeptember 26-ára tűzték ki, de még a nyár végén későbbre halasztották.

Miller akár 26 év börtönbüntetésre és 2000 dolláros pénzbírságra is számíthat, amennyiben a bíróság bűnösnek találja a tavaszi incidensben.

A hétfői tárgyaláson a nembináris nemi identitású színész öt, a bíróság által kiszabott feltételt fogadott el, amelyek közül a legfontosabb, hogy nem léphet semmilyen kapcsolatba Isaac Winokurral és Aiden Earlyvel, a tavaszi betöréses lopás áldozataival.

Kerry A. McDonald-Cady bíró utasítása szerint sem telefonon, sem személyesen, sem e-mailben, sem szöveges üzenetben, sem a közösségi médiában posztolva nem keresheti őket, valamint nem bántalmazhatja vagy zaklathatja egyiküket sem. Az ügyben később várható ítélethozatal.

Nem az első esete volt

Rájár a rúd Ezra Millerre az utóbbi időben, ugyanis a színészt vádolták már testi sértéssel, illetve több nő is azt állította, hogy bántalmazta őket. Áprilisban a hawaii rendőrség letartóztatta, mert állítólag eldobott egy széket, amely aztán homlokon talált egy 26 éves nőt. Mindössze két héttel korábban pedig a férfit zaklatással és rendbontással vádolták meg, mivel egy ottani karaokebárban elkapta egy éppen éneklő nő elől a mikrofont, illetve nekiesett egy dartsozó férfinak is. A Deadline arról is ír:

EZRA MILLER ELISMERTE, HOGY ÖSSZETETT MENTÁLIS PROBLÉMÁKKAL KÜZD, EZÉRT FOLYAMATOS KEZELÉS ALATT ÁLL.

(Borítókép: Ezra Miller 2018. november 13-án. Fotó: Jeff Spicer / Getty Images)