Majka odaszúrt a táncos műsornak: Ott tényleg szemétláda zsűri van!

Vasárnap este ismét színpadra álltak a Sztárban sztár leszek! versenyzői, akik közül egyvalakinek ezúttal is búcsúznia kellett a műsorból. Az újabb megmérettetés jó hangulatban telt, a zsűri sziporkázott – a rezsicsökkentés, Tóth Gabi Rolexe, de még Pély Barna is előkerült az adásban, sőt Hajdú Pétert is sikerült akaratlanul megidézni. Majoros Péter nemcsak Kasza Tibinek, hanem Ördög Nórának is üzent kamerán keresztül, odaszúrva egy rendeset a testvérműsor zsűritagjainak.

Második élő adásához érkezett vasárnap este a Sztárban sztár leszek! című műsor, amelyben Magyarország legsokoldalúbb előadóját keresi Tóth Gabi, Köllő Babett, Pápai Joci és Majoros Péter. Miután az előző részben Tóth Gabi egyik versenyzőjét kiejtették a nézők, ezen a héten tizenegy játékos lépett színpadra az átalakulásra építő tehetségkutatóban. A tét nem kicsi, az első helyezettnek ugyanis 10 millió forint üti a markát, ami bármelyik indulónak jól jönne.

Bár maga a műsor csak negyed 8-kor kezdődött, a csatorna már a Tények Pluszban is a produkcióval foglalkozott, betekintést engedve a kulisszák mögé. Meg kell hagyni, a hétvégi show-k ideje alatt egész ügyesen dolgozik a stáb, a keresztpromóciók mellett a TV2 socialfelületein is csak úgy özönlenek a szórakoztató műsorokkal kapcsolatos hírek, és az adásrészletek is igen gyorsan felkerülnek a csatorna weboldalára. Ebben persze a szereplők is partnerek, a start előtt a zsűritagok a saját közösségi oldalaikon népszerűsítik az aktuális show-műsorokat, Majoros Péter ráadásul a Sztárban sztár leszek! élő adásába is belecsempészett ezúttal egy kis Dancing with the Starst.

Tóth Gabi Rolexe is előkerült a műsorban

Till Attilának köszönhetően, aki már a megjelenésével megadta az alaphangulatot – konkrétan úgy nézett ki, mint aki kezdés előtt letarolt egy festékesboltot –, ismét vidáman indult a Sztárban sztár leszek! élő show-ja. A zsűriben érezhetően nagy az összhang, a mesterek folyamatosan beszólogatnak egymásnak, és abszolút veszi is a poénokat mindenki. A formátum civileket megmérettető verziójában ez sokkal inkább fontosabb, szórakoztatás szempontjából ugyanis ez egy fokkal nagyobb falatnak számít, mint a sztáros. Utóbbi esetén már azon is jót mosolyog az ember, ha egy ismert személyt elmaszkírozva pillant meg a színpadon, a civileket viszont – főleg az elején – nem érzik annyira közelinek magukhoz a nézők, így ebben a verzióban a zsűrinek is sokkal többet kell melóznia, hogy megnevettesse a közönséget.

Mindenképp meg kell jegyezni, hogy ebben a közegben még Tóth Gabi is egészen máshogy viselkedik. Sokkal felszabadultabb és természetesebb – olyannyira, hogy még saját magából is képes viccet csinálni. Az egyik legélesebb fricskát ebben az adásban Majka egyik versenyzőjénél engedte el, feltehetőleg egy korábbi sajtóhírre reagálva. Kaly Roland a műsorban Jason Derulo bőrébe bújva állt színpadra, ám nem igazán sikerült megugornia az elvárt szintet, amit a zsűri persze nem hagyott szó nélkül. A félrecsúszott hangok mellett főleg a mozgása miatt kritizálták a versenyzőt, miközben persze Majoros azért elismerte, hogy nem igazán volt jó döntés a részéről ilyen feladatot bízni rá.

Ez annyira rossz volt, hogy már vicces…

– állapította meg a rapper, majd miután több soron szétpoénkodta a látottakat, megjegyezte: „Ez nem te vagy Roli, ezt sajnos el kell, hogy mondjuk.”

Pedig még az órámat is kölcsönadtam!

– csattant fel erre nevetéstől fuldokolva Tóth, aki egy időben azzal került címlapokra, hogy a Csináljuk a fesztivált című műsor sajtófotóján jól kivehetően egy hétmilliós Rolex virított a csuklóján. A srácon egyébként valóban volt egy méretes karóra, ám hogy kinek a tulajdona, azt végül senki nem erősítette meg.

Voltak persze sikeres produkciók is bőven. Köllő Babett versenyzői közül Molnár Sándor a Rapülők-alapító Geszti Pétert utánozta, míg Tóth Napsugár Rita Ora bőrébe bújva jelent meg a színpadon. A két versenyző viszonylag jól teljesített, ám különösebb borzongást nem okoztak a látottak: szépen betanulták az előadók mozdulatait és magát a választott dalt is, de ennél több nem maradt meg utólag az emberben. Bari Laci ebben az adásban is remekelt, ahogy a múltkor a Prodigy tagjai közül a 2019 márciusában elhunyt Keith Flintet megidézve mindenkit levett a lábáról, női kosztümben is sikerült a mestereket lenyűgöznie: ezúttal Melissa Viviane Jeffersont, művésznevén Lizzót jelenítette meg a színpadon. Az őt követő Oláh Szandra, aki Sean Pault alakítva lépett a zsűri elé, szintén szépen teljesítette a feladatot.

Kasza Tibit várták, de Hajdú Péter érkezett

László Attilának sajnos ezúttal nem úgy sikerült a performansza, ahogy szerette volna. Bár az arcmimikát szépen levette, a produkciója csak nyomokban tartalmazott Kasza Tibit, akit ugye meg kellett volna idéznie a színpadon. Se a hangja, se a mozgása nem hasonlított igazán az énekes-műsorvezetőre, pedig láthatóan nagyon igyekezett a maximumot hozni. Tilla meg is jegyezte, hogy szerinte Majka félreinstruálta a versenyzőjét, és Hajdú Péter lett belőle, amire óriási hahotában tört ki mindenki. A zsűritagok ezt a hullámot szépen meglovagolva meg is szórták a stúdiót Hajdú–Kasza-poénokkal, a Szerencsekerék házigazdájának pedig a rapper még kamerán keresztül is üzent.

Az inkább viccesen félresiklott előadás után viszont egy egészen jó következett. Tóth Gabi versenyzője a Run DMC It's like that című számával érkezett, amit ritmusban és hangban kifejezetten jól sikerült eltalálnia. De hiába remekelt, Majorossal az élen gyakorlatilag szétoltották a tánca miatt a zsűritagok, pedig olyan nagy gond azzal sem volt, sőt! Ám Majoros ennek ellenére egy ponton – nem sokkal Tilla szekrényhasonlata után – lecserebogarazta Jósa Tamást.

Majka elővette a táncos műsor zsűrijét

Köllő Babett harmadik versenyzője Prince-ként jelent meg a színpadon, ám ahogy azt a zsűri is megállapította, nem igazán sikerült teljesítenie a feladatot. Piltman Anna produkcióját inkább tartották viccesnek és gyerekesnek, ennek ellenére a pontozásnál meglehetősen kíméletesek voltak vele a mesterek, ami miatt Majoros viccesen ki is kelt magából:

Szeretném kijelenteni, hogy tegnap néztem a Dancing with the Starst, ott tényleg szemétláda zsűri van! Öt pontokat adnak, meg ilyenek. Igaz? Ahhoz képest tessenek minket megtapsolni a 7-8-9-ért! Köszönöm! Főleg az Ördög Nóri!…

– nevette el magát a rapper, aki a fentieket persze nem gondolta véresen komolyan, bár a kijelentése egy jól irányzott keresztpromóciónak is szépen beillett.

A kubai versenyző mindent vitt

Pápai Joci versenyzője, Kökény Dani The Weeknd bőrébe bújt ezúttal a műsorban, ám a fiatal fiúnak sajnos már hangban sem sikerült tökéletesen hoznia az énekest. Ugyan az őt követő Szirtes Dávidnak meg pont az éneklés ment remekül Elvis Presley-ként, rajta a mozdulatai miatt derült nagyokat a zsűri. Yulaysi Mirandát ezúttal az adás végére hagyták – a kubai hölgynek Shakirát kellett utánoznia, amit olyan professzionálisan kivitelezett, hogy szabályosan felrobbant a stúdió a produkciójától.

Yulasi hangszíne persze elég közel áll Shakirához, ahogy az általa korábban utánzott hírességekhez is, ám ez közel sem elég a sikerhez – biztos, hogy óriási melót tett abba, hogy vasárnap este így szerepeljen. Végül ő lett az adás abszolút győztese is, amit kifejezetten jó volt látni, hiszen ez azt jelenti, hogy a nézők nem kizárólag szimpátia alapján szavaznak, hanem valóban a teljesítményt értékelik. Ezt támasztja alá az is, hogy a második élő show után László Attilának kellett távoznia, aki ezen az estén a „hajdúsított” Kasza Tibivel valóban a leggyengébb produkciót hozta.

Pápai Joci káromkodott egy rendeset

Ahogy az lenni szokott, a műsor végén kisorsolták a feladatokat a következő hétre. Bár a mesterek maguk döntenek arról, hogy a felkínált opciók közül melyeket osztják ki a versenyzőiknek, a többi zsűritag azért rendre igyekszik beleszólni a másik dolgába. Miután Tóth Napsugár megkapta feladatnak a Linkin Park 2017-ben elhunyt frontemberét, Chester Benningtont, Piltman Anna pedig Miley Cyrust, Molnár Sándornál elakadt a dolog, Majoros ugyanis a rezsicsökkentést is felemlegetve nagyon szerette volna, ha Köllő Babett Galambos Lajost választja a versenyzőjének. Ám hiába erőlködött, Molnár végül Justin Timberlake-et kapta helyette.

Pápai Joci versenyzői közül Oláh Szandra legközelebb Camilla Cabellót alakítja majd, míg Kökény Dánielnek Psyt kell megidéznie. Ugyan Bari Laci feladatánál ismét elakadt a dolog, Pápai végül egy hatalmasat káromkodva csak rámutatott arra a személyre, akit a versenyzőnek utánoznia kell majd.

Van ott egy ember, aki úgy kib.szott ebből a műsorból, mint a sz.rt. Legyen Pély Barna!

– közölte az énekes, mire Majoros megjegyezte:

Már elmúlt 11… Ja nem! Józsika fizeti…

Legközelebb Yulaysi Mirindának sem lesz egyszerű feladata: a kubai énekesnő ugyanis jövő héten Mohamed Fatima bőrébe bújva, magyarul énekel majd. Kaly Roland viszont egy egészen jó szerepet kapott Majkától: az olasz Måneskin zenekarból az énekes Damiano Davidet kell alakítania. Tóth Gabi némi gondolkodás után Chert választotta Szirtes Dávidnak, Jósa Tamásnak pedig egy elég nehéz feladatot adott: neki Maestro Plácido Domingót kell megidéznie a stúdióban.

