Újra összejöhetett Tolvai Renáta és Kállay-Saunders András

A páros között még a Megasztár 5. szériájának díszletei mögött forrt fel a levegő 2010-ben. Tavaly tavasszal még az eljegyzés gondolata is felsejlett, ám őszre mindez semmissé vált, a két énekes 11 év után szakított egymással.

A szakítás egyik oka éppen az eljegyzés volt: Tolvai Reni évek óta vágyott arra, hogy Kállay-Saunders megkérje a kezét, ám a férfi nem akart végleg elköteleződni. Egyik ismerősük szerint már a 10. évfordulójuk idején is kétség merült fel bennük, merre tart a kapcsolatuk.

– vélekedett az egyik ismerősük szakításukkor.

A Blikk információi szerint nem jó viszonyban váltak el, de szétköltözésük után sem tudták elkerülni egymást, hiszen mindössze néhány utcára laknak egymástól, valamint a koncerteken, rendezvényeken és a forgatásokon is sokszor összetalálkoztak.

A lap úgy értesült, hogy eddig bírták egymás nélkül a szerelmesek, és újra egy párt alkotnak. Néhány napja egy bulin is együtt tűntek föl, és a jelek szerint nem titkolták, hogy jobbra fordult a viszonyuk.

Együtt érkeztek meg a bulira, és szinte egész este egymás közelében maradtak. Reni a párjaként mutatta be Andrást a többieknek, és akik rákérdezek, azoknak be is vallotta, hogy ismét együtt vannak. A közös barátaikat nem lepte meg a dolog, ők már egy ideje tudják, hogy kibékültek, és ismét közel kerültek egymáshoz