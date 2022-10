Curtis elszabadított egy tartály ürüléket, a celebek közül többen sírtak

Hétfőn este elstartolt az RTL celebpróbáló kalandrealityje. A Celeb vagyok, ments ki innen! hatodik évadában ismét Sebestyén Balázs és Vadon János koordinálja a műsorban szereplő hírességeket, ami – a rádiósok humorát ismerve – már önmagában megelőlegezi, hogy jól szórakozzunk a három hétre tervezett napi sorozat adásai alatt. A formátum ugye velük indult még 2008-ban, és az első négy szériát végig is tolták ketten, egyedül a 2017-esből maradtak ki – akkor az azóta már a konkurenciához szegődött Lékai-Kiss Ramóna és az X-Faktor egyik mentora, Puskás Peti kalauzolta a játékban a celebeket.

Argentína és a Dél-Afrikai Köztársaság után a reality helyszíne ezúttal Kolumbia, ahol Janicsák Veca énekesnőnek, Nyári Dia színésznőnek, Lengyel Ferenc színésznek, Széki Attila Curtis rappernek, Tallós Rita színész-rendezőnek, Molnár Nini divattervezőnek, Schumacher Vanda színésznőnek, Jázmin Viktória modellnek, Balázs Mercédesz Merci influenszer-realityszereplőnek, Kocsis Tibor énekesnek, Varga Ádám színésznek, Frohner Fecó fodrásznak és Múcska Gergő gazdának kell megküzdenie a Dzsungel Királya, illetve a Dzsungel Királynője címért.

Miután kiderült, hogy Curtis is a játékosok között van, a korábban bevallottan drogproblémákkal küzdő rappert persze szétszedték a kommentelők a neten. Úgy tűnik, a poénáradat hozzá is eljutott, és már a műsor elején elébe ment a további viccelődéseknek:

Amikor megtudtam, hogy Kolumbia az úti cél, arra gondoltam, mi lett volna, ha nyolc évvel ezelőtt indulunk el – akkor lehet, hogy boldogabb lettem volna, viszont sokkal jobb így. Állok elébe a mémeknek, jöhetnek – én is értem a poént, de nem szeretem.

Balázs már a felütésben szétoltotta Vadont

A rádiósok összeszokott párosnak számítanak, a köztük lévő összhang már a műsor indulását megelőző Facebook-posztokban is érezhető volt. Bár azokban inkább Sebestyén Balázs volt, aki folyamatosan szívatni próbálta a társát, most azonban végre Vadon Jánosnak is lehetősége nyílt rá, hogy megvillantsa a humorát.

Az adás egy kitalált sztorival indult, amelyben a műsorvezetők utazását, illetve a forgatási helyszínre való megérkezésüket egy vicces történetbe ágyazva tálalták a nézőknek, majd ezt követően már a dzsungelből jelentkezett be a páros, hogy ismertesse a műsor lényegét és bemutassák a szereplőket. Itt akadt némi gond Sebestyén mikroportjával – konkrétan nem lehetett a hangját hallani –, de szerencsére van annyi rutinja mindkettőjüknek, hogy ezt a szitut is megoldották, ráadásul úgy, hogy közben azért szórakoztattak is. Az adás elején egy helyi zenekar is képbe került, melynek tagjai egyedül Vadon utasításainak voltak hajlandók engedelmeskedni – na, ez a rész viszont már inkább volt erőltetett, mint vicces.

A celebekkel egy medencés apartmanban találkoztak végül, ahol egymás helyett már őket oltogatták kicsit a rádiósok – nagyjából mindenkinek jutott egy-egy olyan csípős megjegyzés, amin aztán kínjukban maguk az alanyok is jót derültek. Miután átöltöztek, a szereplők első feladata az volt, hogy eljussanak a dzsungel közepén lévő táborba, ám ez azért nem volt olyan egyszerű. A műsorvezetők három csapatba osztva őket kisorsolták, kinek milyen eszközzel kell célba érnie. Bár ezek közt volt olyan, ami elsőre gyorsnak és kényelmesnek tűnt, a szerkesztők gondoskodtak arról, hogy az út során mindenkinek legyenek „kalandos” élményei.

Mercit megizzasztotta Britney

A sárga csapatnak öszvérháton kellett eljutnia a táborba. Köztük volt Merci is, akiről annyit már előzetesen megtudtunk, hogy szerinte az Indiai-óceán felett repült át a gépük Kolumbiába, az első feladat során pedig az is kiderült, hogy fogalma sincs, hogyan kell bánni a Britney nevű öszvérrel, amelyet később egyébként lónak nevezett.

A piros csapat helikopterrel indult neki az útnak, amelyre felszállni még könnyű volt, ám a landolás nem úgy történt, ahogy arra előzetesen számítottak – egy tisztás fölött ugyanis ki kellett ugraniuk a helikopterből, egy kötélen ereszkedve le a földre. Később egy vad sodrású folyón is át kellett kelniük, melyhez különféle eszközöket is kaptak, ezeket viszont egy-egy fadobozból kellett kibányászniuk úgy, hogy nem tudták, a kellékeken kívül mit rejthet még a ládák gyomra. Volt, amelyikben csak cukorkák, ám egy másikban például csótányok voltak. Miután megszerezték a szükséges eszközöket, megpróbáltak tutajt építeni, azonban ahogy vízre engedték a tákolmányt, el is vitte a sodrás, így végül úszva jutottak át a másik partra.

Curtis megtrágyázta az egész csapatot

A kék csapat egy dzsipet kapott, hogy elérje a tábort, ami szintén nem volt egyszerű feladat. A terepen haladva jól összerázkódtak, majd egy kötelező állomáson meglehetősen kellemetlen meglepetés érte őket. Az útjukban két sorompó állt, az elsőnél egy boríték várt rájuk, amit felbontva megtudták a feladatukat: a kihelyezett távirányítók közül meg kellett találniuk azt, amelyik a második sorompót felnyitja. Ezek után egyszer csak megemelkedett az első sorompó, szabad utat biztosítva nekik, mire ők rögtön be is álltak a második elé a dzsippel. Egyetlen dolgot nem vettek észre csupán – és feltehetőleg a műsorkészítők ebben azért bíztak is, hogy így lesz –, hogy így a kocsijukkal konkrétan egy óriási tartály alá kerültek.

Ezt követően gyanútlanul nekiálltak találgatni, hogy a kihelyezett távirányítók közül vajon melyik biztosíthat nekik szabad utat. Schumacher Vandára hallgatva elsőként a piros színűt nyomták meg, mire nagy meglepetésükre egy adag fűrészpor hullott a nyakukba. Azt gondolták, ennél rosszabb már nem történhet velük, így Curtis megnyomta a fehér gombot, ám ekkor meg

ürülék hullott a nyakukba.

A sárga gombnál kaptak még egy adag szénát, mire végre a negyedik távirányító szabad utat biztosított nekik. Persze ezzel még nem ért véget az akadályok sora – később egy patakon, illetve egy denevérekkel teli barlangon is át kellett vágniuk.

A táborban eltörött a mécses

Leggyorsabban a piros csapat ért célba, ahol azonnal tartottak is egy gyors terepszemlét. Bár egy viszonylag emberi körülményeket biztosító faházikó is van a helyszínen, valamiért mindenkinek a szabad ég alatt elhelyezett tábori ágyak tetszettek meg. Pedig azok igen közel vannak a vécéhez, ami túlságosan nyitottnak tűnik ahhoz, hogy ott bárki nyugodtan elvégezhesse a dolgát. Ez mondjuk okozott némi riadalmat elsősorban a lányok között. A zuhanyzó, ami rögtön a mellékhelyiség mellett áll, szintén nem egyszerű eset, fürdővízhez ugyanis csak akkor juthat az ember, ha valaki folyamatosan hajtja az oldalánál felállított óriási mókuskereket.

Még mielőtt a másik két csapat megérkezett volna, akiknek egyébként csak sötétedésre sikerült teljesíteni a feladatot, két játékosnál máris eltörött a mécses – Kocsis Tibor magában könnyezett, míg Molnár Nini a honvágytól konkrétan zokogásban tört ki. Sebestyén Balázs értetlenül állt a történtek előtt, hiszen a celebek alig pár órát töltöttek még csak a dzsungelben – ezek után mi várható mondjuk a második héten?

Még a többiek meg sem érkeztek, de itt már sír a Tibó, itt már sír a Nini, itt már mindenki bőg… Mi lesz itt két hét múlva? Mi lesz itt húsz nap múlva? Mindenki bőg a táborban, nagyjából három órája voltak bent. Nem volt még éhezés, nem volt még vihar, nem csináltak valójában még semmit, csak megérkeztek a táborba és már bőgnek! Teljesen fura!

– csattant fel a műsorvezető, aki később azt is elárulta, hogy a nézők szavazatai alapján Nyári Dia és Frohner Fecó szállhat meg a luxuslakosztálynak nevezett faházban, a bátorságpróbán pedig, melynek során csillagokat gyűjthetnek a versenyzők, amelyeket például élelemre lehet beváltani, Merci vehet részt elsőként majd.

Korábban szó volt arról, hogy lesz még egy szereplő a műsorban, akinek a kilétét egyelőre nem fedték fel – feltehetőleg ez a keddi adásban történik majd meg, volt ugyanis egy bokornak álcázott figura az adás végén, akinek Sebestyén Balázs azt ígérte, hogy a következő részben mutatja be. A kommentelők már el is kezdtek találgatni, vajon ki lapulhat a levelek alatt – többen Kabát Petire tippelnek.

(Borítókép: RTL Sajtóklub)