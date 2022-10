Kosarat kaphatott Brad Pitt, Emily Ratajkowski már mással randevúzik

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, Brad Pitt és Emily Ratajkowski sokáig úgy tűnt, a sorozatos találkozókat követően hamarosan egy párt alkothat, barátaik azonban hamar lehűtötték a kedélyeket, elmondásuk szerint a felek lassan szeretnének haladni, és nem sietnek el semmit.

Úgy tűnik azonban, hogy a lassú tempó ellenére is lemaradt a modellről Brad Pitt, Emily Ratajkowskit ugyanis New Yorkban múlt pénteken már a dj Orazio Rispo oldalán kapták lencsevégre a lesifotósok, kettejük kapcsolata pedig nehezen volt félreérthető, a fényképezőgépek csattogása ellenére is szívbaj nélkül csókolóztak az utcán, majd elmotoroztak az éjszakába – szúrta ki a Page Six.

Ugyan azt egyelőre nem tudni, hogy a 35 éves lemezlovas és a 31 éves modell a filmbe illő randevú ellenére milyen kapcsolatban áll egymással, úgy tűnik, Brad Pitt végleg kihátrált a Ratajkowski szívének meghódításáért folyó küzdelemből.

Pittnek elege van a válásokból

Ennek legvalószínűbb oka az lehet, hogy a modell jelenleg is válásával bajlódik, Pitt pedig az évek óta tartó, Angelina Jolie-val folytatott jogi huzavona miatt nem szeretett volna egy újabb ilyen procedúrába is belefolyni – emiatt inkább nemet mondott a csábításra.

A színész barátai szerint azért nem kell aggódni Pitt miatt, ugyanis az elmúlt időben ő is több emberrel randizott.

Emily igazán dögös anyuka, de Brad tudja, hogy az ő válása is sok drámával jár, neki pedig már bőven elege van a sajátjából. Ugyan párszor valóban találkozgattak, de eközben másokkal is lencsevégre kapták Pittet, egyelőre azonban biztosan nem jelenthető ki, hogy kettejük között bármi komoly kialakult volna

– mondta a színész egyik ismerőse korábban a Page Sixnek, mondandója pedig, úgy tűnik, be is igazolódott, így továbbra is várni kell egy Pitt-tel felálló újabb hollywoodi álompárra.

(Borítókép: Emily Ratajkowski New Yorkban 2022. szeptember 15-én. Fotó: Gotham / GC Images / Getty Images Hungary)