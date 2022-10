Istenes Bence befenyítette Csobot Adél táncpartnerét

Sokatmondó címmel jelent meg az IstenEst legújabb része, amelyben Istenes Bence vendégei között Csobot Adél is helyet kapott. Az RTL műsorvezetője ügyesen meglovagolta a párja körüli felhajtást, ami a Dancing with the Starsnak köszönhető.

Csobot Adéllal, Megyeri Csillával és Dezső Bencével beszélgetett az RTL műsorvezetője a YouTube-on futó podcastjének legújabb részében. Már az adás címe is sokat sejtető lett, hiszen azonnal kiderül belőle, hogy a Dancing with the Stars sem maradt ki belőle, amelyben Csobot Adél bizony igen jól szerepel. Bizonyára sokakat foglalkoztat, hogyan éli meg Istenes Bence, hogy a párja szombat esténként Hegyes Bertalannal táncol a konkurens csatornán, amit – függetlenül attól, hogy nem az RTL-en megy – persze ő is figyelemmel kísér.

Örülök, hogy legalább itt találkozunk, ha már otthon nem. Nonstop próbál! Egyébként mondták a barátaim, hogy nézzük meg az első adásban, mennyire lesz ügyes, mert ennyit ember nem próbál. Tehát lehet, hogy valahol máshol van... de hál' Istennek rácáfolt

– viccelődött Istenes.

A táncos műsor kapcsán Csobot Adél elmondta, nagyon éli az egészet, amihez Istenes annyit tett hozzá, hogy szerinte már az első adásban meg is nyerte azt. Persze tisztában van vele, hogy mindenki rengeteg munkát tesz a próbákba, hiszen korábban ő is szerepelt hasonló műsorban, de Csobot Adél szerinte fényévekkel ügyesebb, mint a többi páros, mintha konkrétan két versenytáncos állna a parketten. Megyeri Csilla szerint ráadásul a kémia is megvan közöttük – rögtön kérdőre is vonta Istenest, hogy nem féltékeny-e esetleg a párjára.

Az elején bementem és életveszélyesen megfenyegettem. Nemcsak őt, hanem az egész családját és a barátait is. Azóta egész nyugodt a csávó

– poénkodott a tévés.

Csobot Adél szerint egyébként ahhoz, hogy jól szerepeljenek, elengedhetetlen a kémia, ezért törekedni kell rá, hogy meglegyen. Azt is elárulta, hogy az elején bizony tartott is tőle, hogy nem lesz meg, Istenes szerint viszont leginkább attól félt a párja, hogy a leendő táncpartnere esetleg büdös lesz. Az énekesnő persze azonnal ellenkezni kezdett, hogy ő nem így fogalmazott, hosszasan magyarázva, mire is gondolt pontosan.

Csak azt mondtam, hogy szeretném magam jól érezni mellette, szeretném azt, ha nem zavarna az illata, szeretném, ha jó illatú lenne. Itt mozdulatok vannak, hozzáérsz, összeér a kezetek, összeér a lábatok... jónak kell lenni, amikor ezt csinálod, amikor ránézel, amikor megsimogatod... azt akarod érezni, hogy ez nem kellemetlen.

Mindezt Istenes kigúvadt szemekkel hallgatta, viccesen éreztetve, hogy az ilyen mondatokkal azért a párja átlép egy határt, amit ha ketten lesznek, meg is beszélnek majd. Komolyra fordítva a szót végül azzal zárta le a témát:

Ügyesek voltatok, egyébként nagyon büszke voltam rád, tényleg.

A teljes adást, amelyben a Dancing with the Stars mellett többek között az RTL Nyerő Páros című műsora, Dezső Bence szakítása, továbbá a nők és férfiak közötti barátság is szóba került, ide kattintva érheti el, Csobot Adél belépő táncát pedig itt nézheti vissza: