Az esküvői tortákról a legtöbb embernek friss, habos és krémes remekművek jutnak az eszébe, amelyek általában már az esküvő napján vagy azt követően hamar elfogynak. Ugyan esküvői tortára jó esetben egy életben egyszer költ meglehetősen komoly összeget az ember, ennek ellenére akadnak olyanok, akik egy-egy különleges szeletért több évtizeddel a torta elkészítése után is hatalmas összegeket áldoznának.

Természetesen ezek korántsem hétköznapi esküvőről származó darabok. A brit királyi család ereklyéi közül időről időre árvereznek el különböző tárgyakat és különlegességeket, így történhetett meg az is, hogy a tragikus körülmények között elhunyt Diana hercegné és a II. Erzsébet halála után királlyá előlépő Károly esküvőjére készített tortaköltemények közül valamelyik a mai napig fennmaradt. Pedig a hatalmas érdeklődést övező frigy már 41 éve köttetett meg.

A torta mára már kevésbé gusztusos szeletét az egyik esküvői vendég, Nigel Ricketts őrizte meg, aki az esküvőre és a fogadásra is hivatalos volt 1981. július 29-én. Ricketts – aki francai fényezőként dolgozott a windsori kastélyban – az év elején halt meg, a gondosan őrizgetett tortát emiatt most az Egyesült Királyságban működő Dore and Rees Auctions aukciósház kalapács alá helyezi – írja a New York Post.

Valószínűleg megkóstolni már senki sem szeretné, de a benne lévő alkoholnak köszönhetően nagyjából megőrizte az eredeti állapotát. Még mindig úgy néz ki, mint egy esküvői torta, amelynek ugyanolyan formája van, mint akkor

– mondta az aukciósház értékesítési vezetője, Guy Tayler.

A tortaszelet, amelyet eredeti dobozában bocsátanak árverésre, a becslések szerint háromszáz fontos (142 ezer forintos) kikiáltási árról indul majd, azonban vélhetően ennek a többszöröséért találhat új gazdára.

Az esküvőn a tortát pillanatok alatt befaló vendégeknek most fájhat igazán a fejük az aukció láttán, ugyanis összesen 23 darab torta készült az esküvőre, a most kalapács alá kerülő szelet a fő gyümölcstortának egy darabja, amely ötszintes és másfél méter magas volt.

2014-ben már egyszer aukcióra bocsátották ugyanennek a tortának egy darabját, azért akkor 990 fontot (470 ezer forintot) fizetett egy szerencsés – vagy inkább elvetemült – vevő.

(Borítókép: Tim Graham / Getty Images Hungary)