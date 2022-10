Előkerült egy interjú, amelyben George Harrison arról beszélt, hogy Paul McCartney tönkretette őt

DJ Alan Freeman Rock Around The World című, 1970-es évekbeli műsorában George Harrison elmondta, hogy bizonyos szempontból alacsonyabb rendűnek érezte magát – a most 80 éves – Paul McCartney mellett.

„Nem bíztam magamban gitárosként, miután annyi évet töltöttem Paul McCartney-val” – mondta Freemannek 1974-ben a Mirror szerint. George Harrison elárulta, hogy Paul McCartney tönkretette őt gitárosként a Beatlesben töltött idő alatt.

Egymást nyomták el a tehetségek

Bár a Beatlesnek sokan tulajdonítják, hogy minden idők legjobb dalai közül néhányat ők írtak, George Harrison arról beszélt, hogy szerinte „80 százalékuk túlértékelt”. Azt is megosztotta, hogy ő és a dobos Ringo Starr gyakran érezték úgy, hogy háttérbe szorulnak John Lennon és Paul McCartney mögött.

Bizonyos értelemben mindig is egyfajta megfigyelője voltam a Beatlesnek, annak ellenére, hogy velük voltam. Míg szerintem John és Paul voltak a Beatles sztárjai

– mondta George Harrison, aki maga is írt nagy slágereket, többek között a Here Comes The Sun, a Something és a While My Guitar Gently Weeps is az ő szerzeményei. Tehetsége ellenére a sajtó akkoriban „csendes Beatle-nek” nevezte.

Mivel Paul McCartney és John Lennon személyisége előtérbe került, George Harrisonnak állítólag harcolnia kellett azért, hogy a dalai hallhatók legyenek az albumokon. A páros még a hivatalos Lennon–McCartney dalszerzői társulást is megalapította, hogy a dalaik szerzői jogait védhessék.

George közeli barátja és zenei bizalmasa, Bob Dylan nyilatkozott arról, mi zajlott valójában a színfalak mögött, amikor ő is a zenekarban volt. A 81 éves énekes szerint Harrisonnak az jutott, hogy ő volt az a Beatle, akinek Lennon és McCartney miatt meg kellett küzdenie azért, hogy a dalok felkerüljenek a lemezekre. Szerinte ha a Harrisonnak akkoriban saját együttese lett volna, és saját dalokat ír, „ugyanolyan nagyágyú lett volna”.

Felesége szerint gonoszok voltak egymással

Pattie Boyd modell és fotós, aki 1966 és 1977 között a zenész felesége volt, szintén megszólalt a zenekar belső viszályáról. George Harrison Zárt ajtók mögött című könyvében a most 78 éves Pattie Boyd azt írta, hogy a Beatlesben való szereplés boldogtalanná tette a férjét. Arra is visszaemlékezett, hogy a férfi dühösen jött haza a felvételek után, és Paul McCartney-t hibáztatta a hangulatingadozásaiért.

A Beatles boldogtalanná tette George-ot az állandó viták miatt. Gonoszok voltak egymással, ami nagyon felzaklatta. Mint egy kistestvér, úgy szorult háttérbe

– árulta el George Harrison volt felesége, aki szerint a felvételekről hazaérve férje tele volt haraggal, és nagyon rossz állapotban volt.

