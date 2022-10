Különleges salátaöntet vethetett véget Olivia Wilde és Jason Sudeikis házasságának

Ahogyan arról az Index is beszámolt, kitálalt az egykori házaspár gyerekeire korábban felügyelő dada, így sosem hallott részletek derültek ki Olivia Wilde és Jason Sudeikis válásáról. A nő állítása szerint amiatt futhatott zátonyra a színészházaspár kapcsolata, mert Sudeikis rájött, hogy Wilde találkozgat Harry Stylesszal Palm Springsben, miután Apple óráján megtalálta a felesége és a zenész közötti levelezést.

A bébiszitter azt is állította, Sudeikis annyira feldúlt volt, miután megtudta, Wilde-nak viszonya van a brit énekessel, hogy az autója elé vetette magát, hogy megakadályozza, hogy elmenjen hozzá. A dajka azt is állította, Sudeikis 2021. február 1-jén rúgta ki őt, amikor a színész részegen dühöngeni kezdett.

A salátaöntet volt az utolsó csepp a pohárban

A már így is meglehetősen kacifántos és botrányos szakításról azonban további, pikáns részletek is kiderültek. A dada szerint ugyanis a házasságuk koporsójába egy különleges salátaöntet verte be az utolsó szeget.

A bébiszitter azt állította, hogy Sudeikis nagyon dühös lett, amikor Wilde el akarta hagyni közös otthonukat, hogy találkozzon jelenlegi párjával, Harry Stylesszal, akinek a speciális salátájából is vinni szeretett volna – írja a Page Six. Az ezen érthetően bedühödő színész ezt követően próbálta megakadályozni feleségét a távozásban, ehhez pedig minden eszközt megragadott.

Azon az éjszakán, amikor Wilde távozni akart a salátával a kezében, Jason utánament, és videóra vette az egész balhét

– állította a dada, aki szerint Wilde többször is hangot adott a vitában annak, hogy fél a férjétől, aki erre szimplán megkérdezte a nőt, hogy ebben az esetben miért hagyja otthon őt a gyerekekkel.

A parázs vitában végül a színész törekvései sikerrel jártak, és Wilde visszatért az otthonukba.

Jason azt mondta nekem, hogy azért csinálta az egészet, hogy Olivia elkéssen a Harryvel tervezett randiról. A salátát és a speciális öntetet Olivia csinálta Harrynek, hiszen együtt akartak vacsorázni

– tette hozzá a dada.

Wilde a receptet is megosztotta

A nő szavaira reagálva Olivia Wilde most az Instagram-történetében megosztotta az állítólagosan válásukhoz vezető salátaöntet receptjét is. A színésznő szerdán egy képet tett közzé Nora Ephron Heartburn című könyvéből, amelyben a különleges öntet összetevői is olvashatók.

Keverjünk össze két evőkanál dijoni mustárt két kanál vörösborecettel. Ezután folyamatos kevergetés mellett adjunk hozzá öt evőkanál olívaolajat, és keverjük addig, amíg az egész krémes nem lesz. Ez az öntet tökéletes zöldsalátához, vízitormához és endíviasalátához is

– írja a könyv.

A most megosztott recept majdnem teljesen ugyanaz, mint amit a 38 éves Wilde nemrég megosztott a Food Networkkel, és állítólag arra késztette Sudeikist, hogy az autója elé vesse magát. Az Instagram-történetben megosztott könyvrészlettel Wilde arra szeretett volna utalni, hogy megpróbál végre továbblépni a kapcsolatból és a válást övező viszontagságoktól. Legalábbis a kifotózott sorok erre utalhatnak…

Ha elmesélem a történetem, akkor biztosan meg tudlak nevettetni, biztosan szívesebben röhögnél rajtam, mint sajnálnál

– áll a könyv oldalain.

Mindketten tagadják a történteket

A pár a korábbi alkalmazottjuk nyilatkozata után azonnal közleményt adott ki, amelyben együttesen tagadták az állításokat.

Szülőként hihetetlenül felzaklató, hogy két kisgyermekünk egykori dadája úgy döntött, ilyen hamis és trágár vádakat fogalmaz meg rólunk nyilvánosan. A most már 18 hónapja tartó zaklatási kampánya, amellyel minket, szeretteinket, valamint közeli barátainkat és kollégáinkat zaklatja, sajnálatos csúcspontjához érkezett. Továbbra is gyermekeink nevelésére és védelmére koncentrálunk, azzal az őszinte reménnyel, hogy most már úgy dönt, békén hagyja a családunkat

– idézi az egykori pár közleményét a Page Six.

A 28 éves Harry Styles és a 38 éves Olivia Wilde tavaly év eleje óta alkot egy párt hivatalosan. A színésznő Sudeikisszel való házasságából két gyermek született.

