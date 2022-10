A Jeffrey Epstein jobbkezeként is emlegetett Ghislaine Maxwell húszéves börtönbüntetését tölti éppen, azonban nemrég a rácsok mögül interjút adott. A beszélgetés alatt szót ejtett András hercegről is, akinek súlyos vádakkal kellett szembenéznie korábban.

Ghislaine Maxwell, aki a milliárdos Jeffrey Epstein kerítője volt, amiatt került börtönbe, mivel többnyire ő hálózta be, és nyújtotta tálcán a fiatal lányokat az üzletembernek, akit emberkereskedelemmel vádoltak. Végül Epsteint és Maxwellt is elkapták a hatóságok, és mindketten rácsok mögé kerültek. Az előbbi még az ítélet megszületése előtt, 2019-ben öngyilkos lett a börtönben, míg utóbbit húsz évre ítélték. A párossal hozták összefüggésbe többek között András herceget is, aki sokszor mutatkozott a társaságukban. Ahogy az a Virginia Guiffre is velük múlatta az időt, aki végül szexuális zaklatással vádolta meg a királyi sarjat, akivel peren kívül sikerült megegyezniük.

A Daily Mail nemrég interjút készíthetett Maxwell-lel, akit először egy New York-i, majd egy floridai börtönben tartottak fogva. A beszélgetés alatt szóba került András herceg is. Mint azt a lap írja, az elítélt szomorúságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a herceg a történtek hatására kegyvesztett lett, és elvették tőle a címeit.

Igen, követem, mi van vele. Nagy árat fizetett azért, hogy összefüggésbe hozták Jeffrey Epsteinnel. Törődöm vele, és sajnálom őt

– mondta Maxwell, aki azzal a fotóval kapcsolatban is megszólalt, amelyen ő, András herceg és Virginia Guiffre látható.

Mint azt a 60 éves Maxwell kifejtette: herceghez hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy az a kép kamu, holott különböző szakértők és maga Guiffre is azt állítja, valódi. Továbbá megemlítette: tudja, hogy elítélt bűnözőként senki nem örül annak, ha az ő nevével együtt emlegetik. Korábban már gonosz boszorkánynak is titulálták őt.

Sok embert érintett ez a történet, köztük néhány barátomat, akik még csak nem is találkoztak Epsteinnel, de elvesztették az állásukat. Azok, akiknek szó szerint semmi közük nem volt hozzá, pórul jártak

– magyarázta, hozzátéve: sokan súlyos árat fizettek azért, mert ismerték őt, és kapcsolatban álltak vele.

Azt is felvetették neki, hogy András herceg és ügyvédei mindvégig azon az állásponton voltak, hogy a királyi sarjjal sosem álltak közel egymáshoz, ám ő erre csak annyit felelt: elfogadja, hogy ez a barátság nem tartott eddig. A herceg egyébként egy korábbi interjúban arról nyilatkozott, nem tudott Epstein ügyleteiről, amikor meghívta őt a windsori kastélyba 2006-ban, illetve próbálta Maxwellre kenni a történteket, aki elmondása szerint a kulcselem volt. Az asszony megjegyezte, nincsenek elvárásai korábbi barátaival, így András herceggel kapcsolatban sem, mivel nincs hatással arra, hogyan gondolkodnak róla.

Ártatlannak vallja magát

Mawxellt egyébként András herceg mellett Bill Clintonnal és Donald Trumppal is összefüggésbe hozták korábban. Epstein egykori pilótája a tárgyaláson ugyanis arról tanúskodott, hogy a volt amerikai elnököt András herceggel és Donald Trumppal együtt VIP-helyszínekre vitte a világ minden tájára. Clintonnal való barátságával kapcsolatban Maxwell megjegyezte: sok közös volt bennük, és sajnálja, hogy ő is rosszul jött ki abból, hogy egykor köze volt Epsteinhez, ahogy azt is megérti, hogy nem lehetnek többé barátok.

Mint kijelentette, a 2020-as letartóztatását követően Donald Trump volt az egyetlen, aki kifejezte jókívánságait. Állítása szerint meghatódott attól, hogy emlékszik rá, illetve meglepte, hogy meg merte ezt lépni.

A tárgyaláson egy nyilatkozatban ezt mondtam, hogy a Jeffrey Epsteinnel való találkozás életem legnagyobb hibája volt. És nyilvánvalóan, ha visszamehetnék, és elkerülhetném a vele való találkozást, és tudnám, ez életem legnagyobb hibája lenne, más döntéseket hoznék, nyilvánvalóan megtenném

– mondta, ahogy azt is kiemelte, valószínűleg sok olyan nő tud azonosulni a történetével, akik beleszerettek egy férfiba, majd később úgy tekintenek vissza a kapcsolatra, hogy nem értik, mi járt a fejükben akkor.

Maxwell emellett azon híresztelésekről is beszámolt, miszerint közte és Epstein között több volt, mint barátság. Elmondása szerint annyi pontatlanságot olvasott és hallott az elmúlt időszakban, hogy arra se lenne idő, hogy mindegyikre reagáljon. Mint hozzátette: azt követően kezdte kényelmetlenül érezni magát Epstein ügyeivel kapcsolatban, miután 2006-ban az FBI többtucatnyi bűncselekmény miatt vádat emelt ellene. Maxwell ugyanakkor az ítélet ellenére továbbra is ártatlannak vallja magát, és úgy véli, amíg nincs bizonyíték a bűnösségéről, megilleti őt az ártatlanság vélelme.

Mint mondta, démonizálta őt az amerikai sajtó, mielőtt még megvédhette volna magát, és olyan nőnek festették le, ami nem is igaz rá. Epstein 2019-es hirtelen halálával kapcsolatosan pedig kifejtette: megdöbbent, amikor megtudta, és igen gyanúsnak találja, ami történt. Ahogy megjegyezte, a börtönök esetében az átláthatóság hiánya ágyaz meg az ehhez hasonló megmagyarázhatatlan eseteknek.

Ő egy volt a sok közül, de nem tudok semmiről, csak gyanúsnak találom

– jelentette ki.

Így él a börtönben

Ghislaine Maxwell az élete során hozzászokott a jóléthez, a rácsok mögött azonban nem kivételeznek vele. Büntetése hátralévő részét egy floridai, kizárólag nőkből álló börtönben fogja letölteni egy 3×2,4 méteres cellában, amelyen három rabtársával osztozik. A nap huszonnégy órájából huszonhármat itt kell töltenie, nem engedik ki a szabad levegőre sem. Letartóztatását követően a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe került, ahol kemény időszak köszöntött rá, állandó fenyegetésnek volt kitéve.

Ahogy a Daily Mail írja: négy hónappal azt követően készítettek vele interjút, hogy a brooklyni intézetbe került, ahol mindamellett, hogy nem kapott elég ételt, tiszta víz sem jutott neki, és teljesen elszigetelték. Ez odáig vezetett, hogy Maxwell 300 panaszt nyújtott be a börtön falai között tapasztaltakkal kapcsolatban. Az egyik rabtársa azt tervezte, hogy megöli őt, amikor alszik, és egymillió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére. A hatóságok attól tartottak, öngyilkosságot fog elkövetni, ezért egy olyan egyrészes ruhát kellett viselnie, amiből lehetetlen hurkot formálni, ha esetleg úgy döntene, hogy felakasztja magát. Két héten át megfigyelés alatt tartották, ám ő úgy gondolja, ez egy politikailag motivált büntetés volt, amiért az egész börtönrendszert jogai megsértésével vádolta.

Soha nem voltam öngyilkosságra hajlamos. Sosem fontolgattam, sosem gondoltam rá. Egész életemben meg sem fordult a fejemben

– fejtette ki Maxwell. Kijelentette: megalázónak tartotta, amit műveltek vele, mivel a maradék méltóságától is megfosztották.

Visszaemlékezése szerint a brooklyni intézményben meztelenre vetkőztették, majd ráadták az egyrészes öltözéket, amin tépőzáras pántok vannak. A ruha nem védte a szeméremtestét, ami azért is problémás volt, mivel fagypont alatt volt a hőmérséklet a cellában, ahol elhelyezték. Két kamerával figyelték folyamatosan, és neonfényekkel világították meg, ami a koncentrációs táborokhoz hasonlított. Mindemellett nem biztosítottak neki lehetőséget a zuhanyozásra, fogmosásra, a vécézéshez két vécépapírdarabot kapott. Ugyanazt adták neki reggelire, ebédre és vacsorára, két szelet kenyeret hússal, amit vegetáriánusként nem tudott megenni. Mint mondta, több mint hat kilót fogyott az itt-tartózkodása alatt. Megesett, hogy annyira mardosta az éhség, hogy vazelint evett, amit borzasztó élménynek írt le.

Mint mondta, ezzel szemben a floridai börtönben biztonságban érzi magát, bár ott is szigorúak. Az ottani élettel kapcsolatban megjegyezte:

Ez egy börtön, nagyon messze van egy kellemes country klubtól, ahogy korábban beszámoltak róla. Egész idő alatt be vagy zárva. Amikor egy órára kiengednek, nincs mindenkinek szabad szék a közösségi térben, és nincs lehetőség tévézni sem

– fejtette ki, hozzátéve: nagy előrelépést jelentene, ha a koronavírus szempontjából nem tartozna a gócpontok közé a börtön.

Maxwell állítása szerint a floridai intézmény még a brooklyninál is szigorúbb bizonyos szempontból. A cellájában, amely akkora, hogy három rabtársával együtt nem tudnak egyszerre állni benne, négy hálófülke van. Minden elítéltnek van egy szekrénye, amely körülbelül 0,6×0,9 méteres, ide rakhatják a személyes holmijukat. Senkinek nincs internet-hozzáférése, és ha valaki e-mailt szeretne küldeni egy szerettének (akiknek a listáját előre le kellett adniuk), egy régimódi írógépbe kell bepötyögnie, mivel számítógép sincs. A telefonhívások ugyan engedélyezve vannak, de nincs elég mobilkészülék, így nincs garantálva, hogy abban a napi egy órában, amit a cellán kívül tölthetnek, bárki is telefonálhat.

Nagyon nehéz telefonhoz jutni, néhány nappal ezelőtt még csak két működő készülék volt. Mindenki a családját próbálja elérni, így néha sorok alakulnak ki

– fejtette ki.

Egy átlagos napját így írta le: reggel hatkor van ébresztő, majd húsz perccel később hozzák a tejből és gabonapehelyből álló reggelit. 10 óra 20 perckor érkezik az ebéd, majd egészen 16 óráig semmi nem történik. Akkor felsorakoznak a rabok, hogy megszámolják őket, ezt követi a főétkezés, a vacsora, amire húsz percük van. Este tíz óra körül pedig teljesen kialszanak a lámpák. Mint megemlítette, azokat némileg kárpótolják, akik dolgoznak a börtönben, ő épp nemrég kapott munkát a könyvtárban és az oktatási központban. Elmondása szerint ezt jó lehetőségnek tartja arra, hogy kamatoztatta a képességeit, így többek között dokumentumokat fordít le, és angolul tanítja beszélni a társait. Állítása szerint a floridai börtön javára írható az is, hogy ott jobb az étel, mint Brooklynban.

Ghislaine Maxwell jelenleg abban bízik, hogy a fellebbezés célba fog érni, és lerövidítheti a büntetését. Ugyanakkor azt határozottan tagadja, hogy áldozat lenne, mivel szerinte óvatosan kell bánni ezzel a kifejezéssel.

Nyilvánvalóan egy ilyen élmény megváltoztat, de ugyanolyan ember vagyok, mint voltam. Ahelyett, hogy azt venném figyelembe, mit veszítettem, inkább próbálom azt nézni, hogy mit nyertem ezzel

– mondta.

(Borítókép: Ghislaine Maxwell. Fotó: Mathieu Polak / Sygma / Sygma / Getty Images)