Nagy mérföldkő következett el tavaly februárban dr. Howard Tucker életében, aki egy Guinness-rekordot állított fel annak köszönhetően, hogy ő a legidősebb orvos a Földön, és még mindig fogad betegeket. A jelenleg 100 éves ohiói doktor 98 éves és 231 napos volt akkor, amikor átvehette a díjat, az életéről pedig egy dokumentumfilmet is forgatnak, ami hamarosan megjelenik. Mint kiderült, a rendező a brooklyni születésű Taylor Taglianetti lesz, illetve a produkció a What’s Next címet fogja viselni. A filmkészítő egyébként Tucker mellett az unokájával is együttműködik, sőt már egy TikTok-oldalt is létrehoztak, ahol mindenki nyomon követheti, hogyan gyógyít.

A neurológusként végzett dr. Howard Tucker 1947 óta foglalkozik orvoslással, amit mind a mai napig művel. A hírek szerint hetente kétszer fogad betegeket, és nem meglepő módon sokan elámulnak attól, hogy kora ellenére még mindig dolgozik.

Az emberek mindig azt mondják nekem: »Ahhoz képest, hogy 100 éves vagy, jól nézel ki.« Én meg mindig azt mondom magamban, vajon hány 100 éves szolgált viszonyítási alapként? Azt hiszem, sosem találkoztam még egy 100 éves emberrel sem, csak magammal

– fejtette ki az orvos, aki eddig élete során sokat tett le az asztalra.

Háborús hős

Dr. Howard Tucker nem csak az orvosi pályán bizonyult eredményesnek, mivel sikerült jogi diplomát is szereznie. Mindemellett a haditengerészet veteránja, aki a második világháború alatt szolgált. A koreai háború alatt neurológiai osztályvezetőként dolgozott, így meglehetősen sok tapasztalat van már a háta mögött. Egykor a New York-i neurológiai intézet tanára volt, és az oktatás továbbra is szerves részét képezi az életének.

Az idős orvos a koronavírus-járvány ellenére sem hagyta abba a praktizálást, aminek meg is lett a böjtje, mivel 100. születésnapját követően elkapta a fertőzést, amiből végül sikeresen kilábalt. Ugyanakkor betegeskedéssel töltött napjai alatt sem maradt el az oktatás, Zoomon keresztül tanította a rezidenseket. A kór leküzdését követően pedig újra visszatért feladataihoz, jelenleg a St. Vincent Charity Medical Centerben fogadja a betegeket.

A munka iránti szeretete egyébként igencsak ragadós, mivel felesége, a 89 éves Sue, aki pszichológusként dolgozik, szintén nem tervezi a nyugdíjba vonulást. A pár még a New York-i neurológiai intézetben ismerkedett meg egymással, az asszony Tucker tanítványa volt, négy gyerekük született.



A kihívás, ami abból adódik, hogy minden esetet kivizsgálunk, segítjük a pácienseket és tanítjuk a jövő neurológusait, mindig feltölt. Ha szereted, amit csinálsz, és még képes vagy rá, miért mennél nyugdíjba?

– nyilatkozta korábban Tucker.