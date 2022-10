Terroristának nézték Orosz Györgyöt és Németh Kristófot Angliában

Terroristának nézték az angliai Manchester repülőterén Orosz György humoristát és Németh Kristóf színészt, akik eredetileg a Rosszfiúk 2 című előadásuk miatt látogattak Warringtonba, hogy fellépjenek az ott élő magyarok előtt.

Németh Kristóf elmondása szerint már a repülőtérre való megérkezés után elkezdődtek a problémák: többszöri próbálkozás után sem sikerült becsekkolniuk az egyik ott lévő online pultnál, emiatt az egyik biztonsági őrhöz fordultak segítségért.

Rápillantva a jegyünkre, beengedett minket egy kapun, megmutatva, merre kell menni a biztonsági ellenőrzéshez. Ami ezután következett, tényleg filmbe illő volt. Gyuri, Gyuri kedves, Kriszta, illetve én is külön sorba álltunk be, de – érdekes módon – mind a hármunkat kiszedtek és külön ellenőriztek: átnézték a csomagokat, megmotoztak

– idézte fel a történteket a Fórum Színház igazgatója, hozzátéve, hogy ő maga mindig besípol az ellenőrzésekkor, ugyanis egy korábbi műtétje nyomán van fém a testében.

A járatot sem találták

Ezután egy székre ültették, majd a cipőit is külön átvizsgálták, mialatt egy másik helyen Orosz György párját is megmotozták. Végül az is kiderült, hogy eleve rossz helyen tartózkodnak.

Nem találtuk kiírva a járatunkat, ezért egy újabb biztonsági őr segítségét kértük, mutatva a jegyünk. A férfi rápillantott, majd idegesen rádiózni kezdett. Pár pillanat múlva hét újabb őr jelent meg, elválasztottak minket, és onnantól nem is szólhatunk egymáshoz

– tette hozzá a színész, akit társaival együtt egy nyilvánosság elől elzárt részre tereltek ezután, ahol egyenként kezdték kihallgatni őket.

„Láthatóan nagyon idegesek voltak, azt feltételezték, hogy terroristák vagyunk. Visszanézték a videofelvételeket a reptéren belül megtett utunkról, ami szintén nem segített, hiszen azon az látszott, hogy már a biztonsági kapunál is idegesek vagyunk” – emlékezett vissza Orosz György, aki arról is beszámolt, hogy órákig tartott a kihallgatás, valamint a jegyzőkönyvfelvétel.

A társaságról végül kiderült, hogy nem terroristák, elengedésük azonban nem ment ilyen könnyen. A procedúra után mindhármójukat a repülőtér egyik teljesen elzárt, hátsó részein és részben a kifutón keresztül vezették el egy buszhoz, ami Budapestre indult. Ezt azonban csak azért érték el, mert a járat egyórás késéssel indult el az angliai légikikötőből.

Németh Kristóf – aki ma már csak nevet az egészen – összegzésképpen a Blikknek megjegyezte: akkor nagyon megijedt, hogy rácsok mögé kerülhetnek, utólag mégis úgy látja, hogy a kalandos angliai hazautazás egy újabb stand-up este témája lesz a jövőben.

(Borítókép: Oroszgyuri TV / YouTube)