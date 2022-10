Bodrogi Enikő: Sokan azt hiszik, a nagypapám miatt kerültem be az élő show-ba

A múlt hétvégén összeállt az X-Faktor 2022-es évadának legjobb tizenkét versenyzőből álló csapata, akik szombaton már az első élő show-ban bizonyíthatnak. A mentorok döntésének értelmében Mihályfi Luca, Serbán Szebasztián és Sophia Khan Gáspár Lacihoz kerültek, Solyom Berni, Isky & Szkym és Beretka Ádám ByeAlexhez, Bodrogi Enikő, a Synergy és Helfy Alexa Herceg Erikához, míg Kiss Kevin, Boros Marci és Váradi Ábel Puskás Petihez.

Az idei széria újdonsága ugyanis, hogy az ítészek nem egy-egy kategóriát kaptak meg, hanem ők dönthették el és vívhattak meg csatáikat mentortársaikkal, melyik énekes, banda kihez kerüljön.

Bodrogi Gyula unokája is az élő műsorban

Az élő adások kezdete előtt sajtótájékoztató keretében mutatták be a műsorba bejutott tehetséges énekeseket, ahogy a mentorok is tiszteletüket tették az eseményen. Herceg Erika egyik ígéretes versenyzője, Bodrogi Enikő – aki nem mellesleg Bodrogi Gyula színművész unokája – az Index kérdéseire is válaszolt. A fiatal lányt többek között arról kérdeztük, áldásnak vagy átoknak ítéli-e meg, hogy egy ismert ember unokája.

Áldás azért, mert vannak olyanok a családban, akik tapasztaltak és tudnak nekem segíteni, viszont átok az, hogy az emberek nagyon negatívan állnak ehhez hozzá. Sokan azt hiszik, hogy csak azért vagyok bent az élő show-ban, mert valaki a valakim, de ez nem így van

– mondta Bodrogi, hozzátéve, a színpadon mentora, Herceg Erika csakis őt vette figyelembe, nem a családját, és örülne annak, ha ezt meg tudná értetni a nézőkkel:

Nem számítottam ennyi negatív kommentre. Nem tudtam, hogy ilyen rosszul állnak hozzá ehhez. Én Bodrogi Enikőként mentem oda.

Mint mondta, a versenytársai részéről egyáltalán nem tapasztalt ilyen ellenszenvet, mivel senki sem Bodrogi Gyula unokájaként tekint rá, hanem Bodrogi Enikőként. Az idei X-Faktorban egyébként több híresség rokona is szerencsét próbált, köztük Aradszky László énekes unokája, Marcell, valamint Mihályfi Balázs színművész lánya, Luca, akik mind bejutottak az élő show-ba.

Nagyok az elvárások, de úgy érzem, hogy meg tudom ugrani. Itt vagyok az élő show-ban, már megugrottam, nekem ez az álmom volt

– felelte ifjabb Bodrogi azon kérdésünkre, tart-e attól, hogy a közönségnek túlságosan magasak lesznek az elvárásai vele szemben. Azt is megjegyezte, saját magának még nem tudott megfelelni eddig a műsorban, mivel ahhoz még több önbizalomra van szüksége. Ahogy kifejtette, eddig még nem merte túlzottan kiengedni a hangját, mert feszélyezve érezte magát, de mentora, Herceg Erika sokat segített neki, hogy fejlődni tudjon ebben.

Elmondása szerint nagyapja, Bodrogi Gyula már amiatt büszke rá, hogy eljutott idáig, és egy érdekes gondolatot is megosztott vele a műsorban való szereplésével kapcsolatban:

Azt mondta, a legfontosabb: mindig úgy énekeljek, hogy a szívem legmélyéről, és úgy, hogy belehaljak. Ha nem úgy énekelek, hogy belehalok, az már nem jó

– idézte a versenyző nagyapja szavait, aki arra is felhívta a figyelmét, ne foglalkozzon azokkal, akik negatívan állnak hozzá.

Mint megjegyezte, nagypapájával ellentétben őt nem igazán vonzza a színművészet, de ha a jövőben akadna olyan felkérés, akár azt is el tudná képzelni, hogy kipróbálja magát ebben a szakmában. Nagyszüleivel, Voith Ágnessel és Bodrogi Gyulával egyébként korábban állt már egy színpadon, tavaly együtt énekeltek a Szenes Iván Emlékkoncerten. Jövőjével kapcsolatban annyit mondott, nagyon reméli, hogy helyt tud állni énekesnőként, de a legfőbb vágya az, hogy szeresse őt a közönség, mert akkor ő is szeretettel telve tud énekelni nekik.

(Borítókép: Bodrogi Enikő. Fotó: Zöld Fanni/Index)