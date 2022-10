Matthew Perry tizenötször járt rehabilitáción

A színész már korábban is beszámolt arról, milyen súlyos következményekkel kellett szembenéznie alkohol- és drogfüggőségének köszönhetően. Mint akkor elmondta, 2018-ban majdnem meghalt, miután kilyukadt a vastagbele, azonban november elsején megjelenő Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing című könyvében újabb részleteket fog elárulni ezzel az időszakkal kapcsolatban. Perry legutóbb a People magazinnak nyilatkozott, többek között arról, már nem fél a szerelemtől, azonban megválogatja, kit választ társának.

Néhányszor már kikosaraztak a nők, akik csak a pénzemet akarták, de nem igazán törődtek velem

– mondta a színész, aki több mint 30 éven át volt függő.

A négy évvel ezelőtt történtekkel kapcsolatosan, mikor az életéért küzdtek az orvosok, megjegyezte, miután kilyukadt vastagbele miatt megoperálták, kilenc hónapon át sztómazsákot kellett használnia. Elmondása szerint összesen tizennégyszer műtötték meg őt a hasán, illetve tizenötször járt rehabilitáción, hogy búcsút mondjon káros szenvedélyeinek.

Akkor akartam megosztani a történetemet, amikor már biztos voltam abban, hogy nem csúszom le újra a lejtőn

– nyilatkozta Perry, aki azóta teljesen tiszta.

A színész alkoholproblémái 24 éves korában kezdtek súlyosbodni, ekkor már a Jóbarátokban szerepelt. Bár akkor úgy gondolta, meg tud birkózni vele, 34 éves korára minden rosszabbra fordult. Emellett azt is kiemelte, voltak olyan időszakai, amikor józan volt, például a sorozat kilencedik évada alatt. Perry továbbá azt is elárulta, amíg függő volt, megesett, hogy napi 55 Vicodint vette be, és 58 kilóra fogyott, de még ekkor sem tudott megálljt parancsolni magának, és ahogy idősödött, úgy kezdett eluralkodni rajta a függőség, aminek szerencsére mára gátat tudott szabni.

(Borítókép: Matthew Perry. Fotó: Rob Kim / Getty Images)