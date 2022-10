Meghan Markle kihúzta a gyufát, képmutatónak nevezik

Jogosan gondolhatjuk, hogy Meghan Markle szinte bármit csinál, arra ugrik a külföldi sajtó – néha túlzásokba is esnek –, azonban abban a felvetésben, ami legutóbb kapott szárnyra vele kapcsolatban, van némi igazság. Sussex hercegnéje nemrég olyan kijelentést tett, miszerint azért hagyta ott az állását a Deal or No Deal műsorban – amelyben az volt a feladata, hogy megmutassa a táskákban rejlő pénzösszegeket –, mivel azt érezte, túlságosan tárgyiasítják a nőket, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a szépségre, mint az intelligenciára – írja a PageSix.

A kommentelők azonban nem csupán ezen felszólalása miatt kezdtek zúgolódni. Mint kiderült, a Deal or No Deal után pár évvel a színésznőből lett hercegné rövid szerepet kapott a 90210 című sorozatban, amelyben egy olyan karaktert alakított, akit hasonlóképp tárgyiasítottak – korábbi munkahelyén pont ezt kifogásolta.

A szériában egy Wendy nevű lányt alakított, aki orális szexet végzett egy autóban az Ethan Wardot játszó Dustin Milliganen. A rövid jelenetben azt látni, amint Ward meglepődik, hogy a barátnője az autóban ülve találja, ekkor emelkedik fel az öléből a Meghan Markle által alakított Wendy. A színésznő ellentmondásos viselkedéséről szóló hír elterjedését követően ismét beleszálltak a kommentelők Markle-be: hazug képmutatónak nevezik, illetve azt írják, ő vállalta el ezeket a szerepeket, senki nem kényszerítette rá.

Néhány híresség ugyanakkor kiállt mellette, mondván: színészként bármilyen szerepet el kell játszaniuk, hogy talpon maradjanak. Felszólalt az ügyben többek között Whoopi Goldberg is, aki a The View szerdai epizódjában kijelentette: ez a show-biznisz része.

(Borítókép: Meghan Markle 2018. január 18-án. Fotó: Ben Birchall – WPA Pool / Getty Images)