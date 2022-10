A Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor csütörtöki részéből kiderült, milyen büntetést kap Vadon János azért, ahogy a kalandreality keddi adásában szerepeltetett kolumbiai kisfiúval viselkedett. Közben a hírek szerint állampolgári bejelentés alapján már a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is vizsgálja ellenőrzés keretében a műsorszámot.

Bár a történtekért Vadon János minden felelősséget magára vállalva másnap élő adásban kért bocsánatot, Sebestyén Balázs már akkor megjegyezte, hogy ennyivel nem ússza meg a dolgot, meg lesz büntetve, amiért nem megfelelően viselkedett azzal a helybéli statiszta kisfiúval, aki egy jelenet erejéig csatlakozott hozzájuk az RTL-en futó Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandreality-sorozat második epizódjában. A gyermek ugye feltehetőleg nem tud magyarul, így nem érthette, milyen kérdéseket tett fel neki Vadon, csupán annyi volt a feladata, hogy mindenre válaszolja azt, hogy Si, Senor!, azaz Igen, uram.

Ennyivel azért nem úszod meg, azért el kell hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy holnap ezért János komolyan meg lesz büntetve. Nem mondom el, hogy mi, de már úton van valami, úgyhogy holnap, János kemény lesz, szívni fogsz. Meg fogunk büntetni – megérdemli a méltó büntetését

– ígérte akkor Sebestyén, közvetlenül Vadon János bocsánatkérése után.

Nem marad el a büntetés

Feltehetőleg a két műsorvezető is érzékeli, hogy a poénnak szánt jelenet sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen ennek a sajtóban is híre ment, illetve a hazai hírességek közül is volt, aki kifejezte felháborodását a látottak miatt, a csütörtöki rész elején ugyanis Vadon János némi humorba ágyazva célzott rá: tisztában van vele, hogy többé-kevésbé egy egész ország szeretné hazaküldeni Budapestre.

A pénteki adásban viszont büntetés vár rá, melynek részleteiről csütörtök este tájékoztatta őt Sebestyén Balázs. A műsor készítői a legmegfelelőbbnek azt gondolták, ha Vadon Jánost némiképp megszégyenítő helyzetbe hozva beküldik a celebek táborhelyére, hogy szolgálja őket egy ideig és kitakarítsa a mellékhelyiséget utánuk. A feladatot Sebestyén egészen pontosan így vezette fel:

Bemész a táborba, és te leszel az, aki ma kitakarítod a budijukat. Kiviszed a kakit, eltemeted, felmosod a latrinát, rendet raksz, beágyazol nekik és szolgálod őket egy ideig. Ez a büntetésed. (…) Be kell menned a táborba és szólnod kell, hogy te most elkövettél egy bűnt és jöttél takarítani. Úgyhogy ez a büntetés.

Az NMHH is vizsgálja a keddi adást

Hogy ezek után lesz-e komolyabb következménye a történteknek, egyelőre nem lehet tudni. A Blikk információi szerint állampolgári bejelentés alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ellenőrzés keretében már vizsgálja a keddi műsorszámot. Amennyiben ennek eredményeként jogsértés merül fel, a Médiatanács eljárást indít és dönt az alkalmazandó jogkövetkezményről.

A portál arra is kitért, úgy tudják, hogy Sebestyén Balázsékra eddig összesen 12,5 millió forint büntetést rótt ki az NMHH a rádióműsorukban és a televíziós szerepléseik közben elhangzott megjegyzésekért, és az elmúlt tizenhárom évben több mint hatvan alkalommal indult miattuk eljárás.