Herceg Erika: Engem is megleptek a reakcióim a válogatók alatt

Szombat este láthatják a nézők a 2022-es X-Faktor első élő adását, amelyben a legjobb tizenkét versenyző először csap majd össze. Az idei széria különlegessége az új szabályok mellett – ami annyit takar, hogy nem kategóriákba sorolták az énekeseket, hanem az ítészek döntöttek, kikkel akarnak együtt dolgozni – egy újabb mentor is érkezett Csobot Adél helyére: a Kárpátaljáról származó énekesnő, Herceg Erika. Az ítész már a válogatók alatt bebizonyította, mennyire megosztó személyiség, sosem rejtette véka alá a véleményét, még ha ez azt is jelentette, hogy szembe kell szállnia mentortársaival.

Bár Herceg, aki maga is tehetségkutatóból indult, már korábban is hírességnek számított Ukrajnában és Oroszországban, a hazai közönség az X-Faktornak köszönhetően ismerte meg a nevét. Az énekesnővel az X-Faktor első élő show-ja előtti sajtótájékoztatón beszélgettünk, ahol azt mondta, egy Index-cikknek köszönheti, hogy végül mentor lett belőle – még 2018-ban született egy írás róla, mint a magyar lányról, akiért megőrül Kelet-Európa, ezt követően pedig az X-Faktor stábja is felfigyelt rá. Azt is elmesélte, hogy ezek után már 2019-től kezdve telefonos kapcsolatban volt a műsor senior kreatív producerével, Verebély Marcellel, akivel idén februárban találkoztak először, majd végül rá esett a választásuk, így lett ő az X-Faktor mentora.

Össze kellett rázódniuk

Az énekesnő már a válogatók és a tábor alatt is többször összetűzésbe keveredett mentortársaival, akikkel, nem tagadja, hogy össze kellett csiszolódniuk. Herceg már a mentorház alatt is megjegyezte, kezdetben azt érezte, az ítészek nem hittek abban, hogy ért ehhez, azonban elmondása szerint soha nem égett benne bizonyítási vágy, hogy megmutassa, tévednek.

Már bizonyítottam nekik, attól függetlenül, hogy mit szűrnek le a nézők ezekből a beszélgetésekből, amik köztünk zajlanak a mentorasztalnál. A mentorház ideje alatt észrevettem, hogy befogadtak

– mondta, illetve hozzátette, úgy érzi, egyre jobban kezd beleforrni a csapatba, és kezdi érteni a szakmát. Elmondása szerint ugyan sokat vitáztak, de ezeket az összetűzéseket igyekeznek a mentorasztalnál hagyni, ha volt is komolyabb nézetelérésük, mindig megbeszélték és megtalálták a közös nevezőt.

Számomra ez egy új helyzet, és nem tudok álarcot fölvenni. Engem is megleptek a reakcióim a válogatók alatt, de azzal nyugtattam meg magam: Erika, itt te most ilyen voltál, fogadd el

– magyarázta a mentor, ahogy jövőbeli terveiről is megosztott egy-két gondolatot:

Remélem, lesz lehetőségem a jövőben is a fiatalokat segíteni, mint producer, nagyon szeretném, mert inspirál. Főleg, miután egyesítettem a lánycsapatot, rájöttem arra, hogy már nem nagyon szeretnék előadóművészként tevékenykedni, hanem inkább mint mentor, aki segít fiatal tehetségeknek.

Tudta, hogy segítenie kell

Herceg elmondása szerint neki is vannak szép élményei korábbi együttesével, a Via Grával kapcsolatban, amelyeket visszahozni már nem lehet, de örömmel emlékszik vissza rá. Hozzátette, azt szeretné, hogy az ő segítségével minél több fiatal meg tudja tapasztalni ezeket a pillanatokat, és reméli, hogy mentoráltjai, akikben nagyon bízik, sokáig benn maradnak a műsorban.

Hamarosan láthatják a nézők, hogy hatalmas meglepetésekkel készülünk az élő show-kra

– szellőztette meg az énekesnő, illetve megjegyezte, bár korábban rosszul fejezte ki magát a táborban, nem kifejezetten az volt az álma, hogy az X-Faktorban egy lánycsapatot hozzon létre, bár benne volt a pakliban, pusztán nem volt elég szék ahhoz, hogy minden jó énekest továbbjuttasson. Ekkor határozta el, hogy több versenyzőből alkot egy bandát, akiket csak úgy jellemzett: három erős énekesnő egy produkcióban.

Mint mondta, ha még egy versenyzőt elhozhatott volna magával, akkor lehet, hogy a Bucca Brotherst választotta volna. Harmadik versenyzője az eredetileg Gáspár Laci csapatába került Helfy Alexa lett, akivel kapcsolatban szintén bizakodóan beszélt.

Azért választottam Alexát, mert ő megmutatta az előválogatón, hogy gyönyörű hangszínnel és hatalmas tehetséggel rendelkezik

– jelentette ki, majd hozzátette, bár Helfy a táborban és a mentorházban nem teljesített úgy, mint korábban, tudta, hogy lehetőséget kell adnia neki a fejlődésre. Kezdetben Kis Kevint is szerette volna a csapatában tudni, a fiatal fiú végül Puskás Petinél kötött ki, amit egyáltalán nem bán:

Kevint nagyon szerettem volna, a mai napig az egyik kedvencem, a lányaim mellett

– magyarázta Herceg, aki elégedett mentoráltjaival, mivel tudja, nekik rá volt szükségük, ahogy neki is rájuk. Kiemelte: azt is szeretné, ha versenyzői a döntőig menetelnének, ő már az első színpadi próbán sírva fakadt a büszkeségtől, mikor meglátta a produkciójukat.

(Borítókép: Herceg Erika. Fotó: Zöld Fanni / Index)