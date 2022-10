Nagy Feró egy kocsi hátuljában nézett szembe a halállal

Nagy Feró 1956 őszén még csak tízéves volt, de számos részletére emlékszik a forradalomnak. Elmondása szerint „mozaikkockákból áll össze az ő ötvenhatja”, de arra tisztán emlékszik, amikor óbudai lakásukból ment be édesapja központi irodájába, és az út alatt szájtátva bámulta a kiégett tankokat.

De az is beégett az emlékezetébe, mikor apja egy puskalövés után berántotta egy kapualjba, mert – mint később kiderült – „valamelyik buzgómócsing” ávósnak nézett egy nemzetőrt, és előbb lőtt, mint kérdezett volna. Az pedig, amikor egy teherautó állt be a lakásuk kapujába, örökké bevésődött az emlékei közé.

Ahogy kortársaimmal mondtuk: halott bácsik feküdtek a kocsi hátuljában. Tulajdonképpen fel sem fogtuk, mit látunk, hogy a szó szoros értelmében szembenéztünk a halállal. Mint ahogy azt sem tudtuk, milyen marhaságot csinálunk, amikor a forradalom leverése után a Schmidt-kastélynál találtuk egy tölténytárat. Nosza, tüzet raktunk, és egyenként beledobáltuk a lőszereket. Ezért akár be is vihettek volna. Annál is inkább, mert az egyik szomszédunkat simán elvitték, mert fegyvert találtak a lakásában