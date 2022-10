Ördög Nóra bosszút áll Majkán, egyeseket túlpontoz, másokat sérteget a zsűri

Aki szombat este a Dancing with the Stars mellett döntött, többször is felkaphatta a fejét a műsor alatt. Ördög Nóra visszaszólt Majoros Péternek, Somhegyi Krisztián fecskére vetkőzött, Kökény Attilának pedig végre sikerült felszabadulnia a parketten. Ugyan a zsűri értékelése olykor hagyott némi kívánnivalót maga után, de a versenyzők sorsáról szerencsére a nézők döntenek. Az ítészek szerint Kökény Attila volt az est győztese, míg szerintünk továbbra is Csobot Adél viszi a pálmát. A szavazatok alapján Bárdosi Sándorék estek ki a versenyből.

Harmadik fordulójához érkezett a Dancing with the Stars, amelyben hazai hírességek ropják profi táncosok oldalán, hogy megmutassák, bizony ők is képesek elsajátítani a rumba, a tangó vagy akár a jive esetén meghatározott lépéseket. A párosok keményen gyakorolnak, hogy a színpadon olyat villantsanak, amitől mindenkinek leesik az álla – ez van, akinek jobban, másoknak kevésbé jól sikerült ezen a szombaton is.

Akik követik a csatorna Sztárban sztár leszek! című produkcióját is, talán még emlékeznek, hogy Majoros Péter legutóbb szemétládának nevezte a Dancing with the Stars zsűritagjait a szigorú pontozásért. Az akkor még ötös, Facundo Arana távozásával viszont mostanra már négy fősre zsugorodott fogat persze nem hagyta szó nélkül Majka beszólását, miután Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna konkrétan erre utalva nyitotta meg a műsort szombaton. Ez az oda-vissza üzengetés egyébként nemcsak a keresztpromóció miatt hasznos, hanem mert azt az érzetet kelti, hogy bár más-más produkciókban szerepelnek, a műsorok arcai egyetlen nagy csapatot alkotnak, és láthatóan nagyon jó a viszony közöttük, ami már eleve megadja az egésznek a hangulatát.

Majoroson bosszút áll a zsűri

A Majka által feldobott magas labdát egyébként Lékai-Kiss Ramóna csapta le, azt firtatva, vajon Facundo Arana távozása után kapnak-e azért majd egy-két kedves szót, illetve jó pontokat a versenyzők, vagy hívja át Majorost a Sztárban sztár leszek!-ből. Miután a zsűritagok Facundo hiányára reagálva egy rögtönzött társalgással megidézték a sorozatszínészt, Ördög Nóra aláhúzta, hogy egyébként ők mind nagyon kedvesek, épp ezért nem is érti, milyen kritika érheti a zsűrit.

Az, hogy nem érzi jól magát, mert ő igazából a gonosz zsűriben érezné jól magát

– tette tisztába a rapper beszólásának okát Bereczki Zoltán, mire Szente Vajk magyarázkodásba kezdett, hogy tulajdonképpen ők csak motiválni akarják a versenyzőket, és abban bíznak, hogy az első adáshoz képest az utolsóban pont ezért sokkal jobbak lesznek majd. Ha már a legelején 8-10 pontokat adnának, szerinte nem tudnák rendesen véleményezni abban az esetben, ha valaki fejlődést mutat. Juronics Tamás ehhez frappánsan csak annyit tett hozzá, hogy ez a műsor amúgy sem a Dancing with the Stars leszek!, itt nem a jövő, hanem a jelen sztárjai szerepelnek, akikre mindenki emlékezhet majd.

A jövő héten majd bosszút állunk Majkán, merthogy érkezik hozzánk a magyar dalok estjén, ő fogja nyitni majd a show-t Nikával. Majd akkor revansot veszünk

– szellőztette meg Ördög Nóra a tervét, majd Bereczki kérdésére azt is közölte, hogy szerinte táncolni biztosan nem tud a rapper, és majd jól lepontozzák a tánctudását.

A harmadik adás egyébként Emlékek Éjszakája néven futott – a versenyzők egy-egy régi emlékükre alapozva készültek a versenyre, szép pillanatokat és régi traumákat is felidézve a táncukban, amelyekről a felkészülésüket bemutató kisfilmekben meséltek. Ezt megelőzően a zsűri is megosztott néhány olyan emléket a múltból, amelyeken ugyan most már nevetnek, de akkoriban nagyon kellemetlennek érezték. Juronics Tamás egy színházi sztorit hozott, Bereczki Zoltán egy tévés bakiját mesélte el, Ördög Nóra pedig pont Szente Vajk előtt került kínos szituációba egy premieren. Ekkor derült ki az is, hogy Lékai-Kiss Ramóna törött ujjal vezeti a műsort, mert egy forgatáson nemrég baleset érte, illetve hogy Szente Vajkot egy alkalommal valaki Istenes Bencének nézte.

Vavra Bence szintet ugrott

A versenyt Vavra Bence és Lissák Laura nyitotta. A kisfilmben az énekes az első szólóját idézte fel, amire a debreceni Csokonai Színházban nyílt alkalma annak idején – ekkor döntötte el, hogy a színészet és az éneklés közül az utóbbit választja. Az Emlékek Éjszakáján Pink 2006-os slágerére mutatták be paso doble produkciójukat a parketten, ami sok szempontból teljesen más volt, mint amit eddig láthattunk, elsősorban Vavra Bencétől. Az értékelésnél Ördög Nóra volt az, aki tűpontosan kiemelte, ami talán a legszembetűnőbb volt mindenkinek:

A Bence személyiségét is formálja az, amit itt átél a táncparketten. Én most először láttalak téged igazán férfiasnak, a Grease-ben adtad a macsót, de nem volt annyira belülről jövő ez a férfiasság, mint most

– állapította meg a műsorvezetőnő. A zsűri egyöntetűen úgy gondolta, hogy a párosnak sikerült elkapnia a paso doble lényegét, bár a kéztartására kapott némi kritikát az énekes, abszolút látszik, hogy figyel a tanácsokra és képes szintet lépni. Ez egyébként a Sztárban sztár című műsorban is megfigyelhető volt tavasszal: ott is mindig nagyon ügyelt rá, hogy a verseny során fejlődjön – nem véletlenül nyerte meg. A pontozás viszont furcsa módon nem tükrözte teljesen, amit az értékelésnél hallottunk, 30 pontnál azért többet érdemeltek volna.

Remekeltek az ex-exatlonosok

Vavra Bencéhez hasonlóan a TV2 Exatlon Hungary című műsorából is ismert Somhegyi Krisztián és Pap Dorci is látványos fejlődést mutat. A műugró bajnok parádés quickstep koreográfiával érkezett, amelybe némi színészkedést is sikerült csempésznie. Az erőnlétének köszönhetően könnyedén dobálta a partnerét, a végére pedig fecskére vetkőzve még szaltózott is egyet. A zsűri szerint is ez volt eddig a páros legjobb teljesítménye, ám Vavra Bencéhez hasonlóan ők is kevesebb pontot kaptak, mint amennyi járt volna nekik. Az rendben van, hogy motiválni akarnak a döntnökök, de elsősorban a látottakat kellene értékelniük, és

nem ahhoz viszonyítani, hogy kitől mit várnak.

Pap Dorci szintén meglepően jól szerepelt. Ő az Exatlon Hungary során átélt traumákat akarta feloldani a sambával, ami a teljesítményét elnézve bizonyosan sikerült is neki. Az első adáshoz képest fényévekkel profibb volt a páros mostani produkciója, Pap Dorci könnyeden vette az emeléseket és végig kecsesen mozgott. Ha ilyen iramban fejlődik, Csobot Adélnak és Hegyesi Bertalannak is rá kell kapcsolnia.

Egyeseket túlpontoz, másokat sérteget a zsűri

A harmadik adásra végre eljutottunk odáig is, hogy Kökény Attila levetkőzte a gátlásait és sikerült élveznie a táncot. Az arcára legalábbis ez volt írva: végig mosolygott és teljesen lazán tolta le Mikes Annával a feladatot, ami ezúttal a cha cha cha volt számukra. A zsűrit teljesen lenyűgözték a látottak – olyannyira, hogy Bereczki valahol be is ismerte, táncban ugyan még van hova fejlődnie, ám ő most inkább azt pontozza, hogy Kökény Attila végre megcsinálta a show-t. Ezt a gyakorlatot követve az ítészek egytől egyig 9 ponttal jutalmazták a párost, ami enyhén szólva is túlzás, mert bár semmi kétség, hogy az énekes nagyon sokat fejlődött, és végre felszabadult a parketten, de nehogy már azt mondják, hogy túltett Csobot Adélékon, akik

ismét akkorát táncoltak, hogy mindenkinek leesett az álla.

Márpedig a zsűri úgy gondolta, Kökény volt szombat este az abszolút győztes. Félreértés ne essék, klassz volt látni egy teljesen más Kökény Attilát a színpadon, de ez egy táncverseny, ahol a produkciók színvonalát kellene egymáshoz viszonyítva sorba rendezni, és nem aszerint rangsorolni, hogy önmagához képest ki mennyit fejlődött. Ezek alapján ugyanis Bárdosi Sándorék is egészen jól szerepeltek, a birkózó arcjátékát öröm volt nézni, velük viszont ennek ellenére sem viselkedett túl szépen a zsűri, az értékelésnél pedig kissé túl is lőttek a célon – azzal, hogy kvázi mulatságosnak titulálták azt a produkciót, amibe Bárdosi egyébként rengeteg energiát fektetett, amellett, hogy kínossá vált a hangulat, láthatóan sikerült is megbántaniuk a párost.

Csobot Adélék táncába nem lehet belekötni

A zsűrinek persze ebbe is sikerült. Még véletlenül sem adnának egyetlenegyszer sem 10 pontot a Csobot–Hegyesi párosnak, pedig olyan hihetetlen összhangban prezentálják hétről hétre a szinte megugorhatatlannak tűnő koreográfiákat, hogy az ész megáll, de tényleg. Az a sok emelés, kecsesség és finom mozdulat, amit a szombati kortárs táncban is láthattunk, szabályosan elvarázsolta az embert. Egy ponton ráadásul úgy tolta ki magát Csobot felfelé, hogy a testével egy ívet rajzolva érkezett a parkettre újra, ami kívülről nézve csaknem kivitelezhetetlennek tűnt. Neki ez is ment, és számtalan más kitekert mozdulat, amelyeket olyan puhán végzett, hogy ezáltal a produkció egészen könnyeddé és simogatóvá vált.

A zsűri pontozása alapján viszont – bár az értékelésnél magasztalták – Csobot Adélék teljesítménye csak a második helyhez volt elég. Érdemes visszanézni:

Berki Renáta ismét megúszta

A szombati adásban igazából nem lehetett kifogás azzal kapcsolatban, hogy kik kerültek veszélyzónába. Ha a produkciókat nézzük, bár a feladatot viszonylag szépen teljesítette mindenki, azért azt be kell látni, hogy annál több kell a győzelemhez, mint hogy betanulja valaki a lépéseket – akinek nincs eredendően érzéke hozzá, sosem fogja olyan intenzitással, természetességgel és szenvedéllyel előadni a kitalált koreográfiákat, mint az, aki mondhatni, erre született.

Ezúttal három olyan páros volt, akik a többiekhez képest nem nyújtottak kiemelkedőt, illetve sokkal jobbat annál, mint amit korábban láthattunk tőlük – közülük ketten veszélyzónába is kerültek: Bárdosi Sándorék és Berki Renátáék. Iván Bence és Stana Alexandra lett volna még talán esélyes erre, és nem azért, mert nem hozták, amit kellett, hanem mert az első két adásban sokkal ötletesebb koreográfiákkal érkeztek – a mostaniból hiányzott az a plusz, amit az elsőnél A nagy pénzrablás, a másodiknál pedig a sztorivonal jelentett. A nézők végül Berki Renátáékat tartották benn a műsorban, akivel ez immáron másodszor fordult elő – a nyitóesten ugye Rubint Rékával állt a veszélyzónában a páros.

(Borítókép: Bereczki Zoltán. Ördög Nóra. Szente Vajk. Juronics Tamás. Fotó: TV2)