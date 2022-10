Szakított Kanye Westtel az Adidas

Az Adidas nem tűri az antiszemitizmust és a gyűlöletbeszéd semmilyen formáját, ezért a vállalat úgy döntött, felbontja a Kanye Westtel kötött szerződést. A zenész közelmúltban tett kijelentései és cselekedetei elfogadhatatlanok, gyűlöletkeltők és veszélyesek, valamint sértik a cégnek a sokféleségről és a befogadásról, a kölcsönös tiszteletről és a korrektségről vallott nézeteit – hangoztatta keddi közleményében a német sportszergyártó óriáscég, amelynek saját közlése szerint akár 250 millió euró nettó bevételkiesést is okozhat a kapcsolat megszakítása.

A vállalatra egyre nagyobb nyomás nehezedett hírességek és a közösségi média szereplői részéről annak érdekében, hogy lépjen fel Kanye West ellen. A cég a hónap elején már közölte, hogy felülvizsgálja busás hasznot hozó edzőcipő-szerződését a sztárral.

A keddi közlemény szerint „alapos felülvizsgálat” után úgy döntöttek, hogy azonnali hatállyal leállítják a Yeezy termékcsalád gyártását és a pénzek átutalását az énekesnek és cégeinek.

Az Adidas és – a tavaly óta hivatalosan a Ye nevet használó – énekes együttműködése régóta a divatvilág egyik legjövedelmezőbb üzlete. A 2014 óta forgalmazott Yeezy edzőcipők hatalmas sikert arattak, és hozzájárultak ahhoz, hogy az énekesből milliárdos legyen.

Rengetegen szakították meg a kapcsolatot vele

Mint arról beszámoltunk, korábban már a Twitter és az Instagram is felfüggesztette Kanye West profilját a zenész antiszemita megjegyzései miatt. Ügynöksége, a CCA is megszakított vele minden kapcsolatot, az MRC film- és tévéstúdió pedig lefújta tervezett dokumentumfilmjét az énekesről. Múlt héten a Balenciaga divatház is szakított az énekessel.

Miután a Twitter és a Facebook felfüggesztette, West bejelentette, hogy megvásárolja a Parler jobboldali közösségi platformot, ahol szabadon terjesztheti nézeteit.

(Borítókép: Rich Fury / VF20 / Getty Images for Vanity Fair)