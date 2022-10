James Cameron csúnyán leszólta a DC és a Marvel szuperhősös filmjeit

Hiába aratnak évről évre hatalmas sikert a Marvel és a rivális DC szuperhősös filmjei, a Thor, a Dr. Strange, a Pókember vagy éppen a Batman és Superman filmért nem mindenki van oda a szakmában.

Az elmúlt években nagy felháborodást keltett a filmes közegben, hogy napjaink egyik legnevesebb rendezője, az Oscar-díjas Martin Scorsese kijelentette, a Marvel-filmek nem moziba való filmek, most pedig kollégája, az Avatar-filmek atyja, James Cameron rúgott bele finoman a szuperhősös filmekbe.

A háromszoros Oscar-díjas producer az új Avatar-film, A víz útja kapcsán adott interjút a The New York Timesnak, amelyben az alkotás idén megjelenő folytatása mellett a szuperhősös filmekről is elmondta a rá jellemző, sarkos véleményét.

A rendező szerint ugyanis hiába látványosak a DC és a Marvel filmjei, a szereplők gyerekesen viselkednek az alkotásokban, ami szerinte korántsem a helyes irány – írja a DailyMail.

Amikor nézem a Marvel és a DC filmjeit, nem számít, hány évesek a karakterek, mind úgy viselkednek, mintha egyetemisták lennének. Vannak kapcsolataik, de közben még sincsenek. Sosem akasztanák szögre a cipőiket gyerekvállalás miatt

– vélekedett Cameron.

A rendező szerint korántsem ezt az elvet kellene követniük ezeknek a filmeknek, annak ellenére sem, hogy nyilvánvalóan a szórakoztatást helyezik a középpontba.

Azok a dolgok, amelyek valóban meghatároznak bennünket, erőt, szeretetet és célt adnak nekünk. Ezek a karakterek nem tapasztalják meg ezeket, szerintem nem így kell filmet csinálni

– folytatta.

A Marvel-filmekkel szemben az Avatar értéket közvetít

A szuperhősös filmekkel szemben Cameron szerint az Avatar-alkotások pont a Marvelnél és DC-nél hiányzó értékeket és érzéseket szeretnék közvetíteni.

A főszereplők a film második részében már felnőttek, a történet az első rész cselekménye után 15 évvel játszódik. Nekem mint ötgyermekes szülőnek figyelembe kell vennem azt, hogy mi történik, ha ezek a karakterek felnőnek, és rájönnek, hogy saját túlélésükön kívül is van felelősségük

– mondta a rendező.

James Cameron a szuperhősös filmekkel szemben azt is kiemelte, hogy a víz alatti jelenetek az Avatarban valóban víz alatt forogtak, ellenben a DC és Marvel filmjeinek CGI, azaz számítógépes animációk megoldásaival.

Hogy miért ragaszkodom ehhez? Talán, mert jól néz ki! Ha azt akarod, hogy úgy nézzen ki, mintha az emberek a víz alatt lennének, akkor víz alatt is kell lenniük

– fogalmazta meg sarkos véleményét a producer.

(Borítókép: James Cameron 2014. augusztus 5-én. Fotó: Astrid Stawiarz / Getty Images)