Kanye West antiszemita és feketeellenes kijelentései a vagyonába és a karrierjébe kerülhetnek

Mivel az Adidas sportmárka kedden felmondta a Kanye Westtel kötött, 250 millió euróra becsült partnerséget, ami a hírek szerint a fekete amerikai rapper milliárdos státuszába került, kérdéses, hogy a divat- és zenei mogul tettei véget vetettek-e több évtizedes karrierjének.

Ye, korábbi nevén Kanye West tettei és megjegyzései az utóbbi időben folyamatosan felháborodást váltottak ki, sokan azzal vádolták divat- és zenei partnereit, hogy elnézik a sértő viselkedést.

Ye 2016 óta számos feljelentéssel szembesült. Az év elején a jobboldali politika felkarolása miatt kritizálták, többek között azért, mert a hírhedt, piros Make America Great Again (Tegyük újra naggyá Amerikát) kalapot viselte, és nyilvánosan támogatta Donald Trump korábbi elnököt. Ye idén bejelentette, hogy megvásárolja a Parler nevű szélsőjobboldali közösségimédia-alkalmazást. 2016-ban egyik fellépésén Ye Trumpot dicsérő beszédet mondott, miközben kritizálta zeneiparban dolgozó társait, például Beyoncét és Jay-Z-t is.

A rapper később a turné alatt pszichiátriai vészhelyzet miatt kórházba került. Bipoláris zavart diagnosztizáltak nála, bár egészségügyi szakértők és szószólók a The Guardian szerint arra figyelmeztetnek, hogy bigottsága és a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmei különálló probléma.

Zaklatással, gyűlöletbeszéddel, rasszizmussal és antiszemitizmussal vádolják

Azóta Ye számos feketeellenes megjegyzést tett. Egyszer választásnak nyilvánította a rabszolgaságot, és azt mondta, hogy az abolicionista Harriet Tubman „valójában soha nem szabadította fel a rabszolgákat”, ami további visszatetszést váltott ki. Nemrégiben George Floyd családja bejelentette, hogy be akarja perelni Yet megjegyzései miatt, miszerint Floyd fentanilhasználat miatt halt meg, miközben az esküdtszék megállapította, hogy Floydot a minneapolisi rendőrök gyilkolták meg, a gyilkosságot pedig mobiltelefon rögzítette.

Volt felesége, Kim Kardashian, valamint volt barátja, a komikus Pete Davidson zaklatása miatt is felszólították. Ye több képernyőfotót posztolt az Instagramjára, és fenyegetéseket fogalmazott meg Davidson ellen.

Nem ez volt az első eset, hogy azzal vádolták Yet, hogy zaklatja korábbi partnereit. Volt barátnője, Amber Rose szerint Ye tíz éven keresztül zaklatta, miután 2010-ben véget ért kétéves kapcsolatuk.

White Lives Matter feliratú pólóban pózolt

Ebben a hónapban Ye széles körű kritikát kapott a párizsi divathéten bemutatott pólói miatt, amelyeken a White Lives Matter felirat szerepelt. Később ezeket a pólókat Los Angelesben élő hajléktalanoknak adta.

Ye arra is használta Instagram-fiókját, hogy nyilvánosan sértegesse a Vogue divatlap egyik szerkesztőjét, aki leszólta Ye kollekcióját, aminek hatására a Vogue közleményt adott ki, amelyben elítélte Ye megjegyzéseit, és később jelezte, hogy a magazin többé nem fog vele dolgozni.

Nem sokkal később Ye több antiszemita kirohanása és megjegyzése sokak számára jelentette az utolsó cseppet a pohárban. A vállalkozások nyilvánosan megszakították a kapcsolatot a művésszel, és másokat is erre buzdítottak. Yet közösségimédia-fiókjaiból is kizárták Instagramon és Twitteren.

A CAA tehetségkutató ügynökség hétfőn ejtette Yet a megjegyzései miatt. Már nem áll szerződésben a Def Jam producercéggel, és az olyan streamingszolgáltatók, mint a Spotify és az Apple Music nem hajlandók játszani a zenéjét.

(Borítókép: Angela Weiss / AFP)