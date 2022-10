Újabb botrányba keveredett Kanye West

A Skecher vezetői távozásra szólították fel Kanye Westet, miután a vállalat Los Angeles-i irodájában bejelentés vagy bármiféle meghívás nélkül jelent meg – értesült a The Guardian. Az incidens után közleményt is adott ki az ügyben a cipőmárka, amiben azt írták,

nem áll szándékunkban Westtel együttműködni,

valamint arról is beszámoltak, hogy a rapper engedély nélkül kamerázott az épületben. A Skechers közleménye nem sokkal azután érkezett, hogy kedden az Adidas felbontotta a szponzori szerződést a Grammy-díjas amerikai rapperrel a közelmúltban tett antiszemita kijelentései és más szélsőséges, gyűlöletkeltő megnyilvánulásai miatt.

A Skecher csatlakozott riválisához, és megerősítették, hogy ők sem tűrik az antiszemitizmus vagy a gyűlöletbeszéd bármely formáját.

Minden napra jut egy balhéja

Nemrég arról írtunk, hogy antiszemita kijelentései miatt már a Twitterrel és az Instagrammal is összetűzésbe került az előadó, akinek profilját is felfüggesztették. Ügynöksége, a CCA is megszakított vele minden kapcsolatot, az MRC film- és tévéstúdió pedig lefújta tervezett dokumentumfilmjét az énekesről. Múlt héten pedig a Balenciaga divatház is elfordult tőle.

Miután a Twitter és a Facebook felfüggesztette, West bejelentette, hogy megvásárolja a Parler jobboldali közösségi platformot, ahol szabadon terjesztheti nézeteit.

Vitatott kijelentései miatt ennél is súlyosabb gondba kerülhet West, aki egy podcastben arról beszélt, hogy szerinte nem a kilenc percig a nyakán térdelő rendőr, hanem fentanilmérgezés okozta George Floyd halálát. A rapper szerint a rendőr térde nem is volt Floyd nyakán a 2020-as esetnél. George Floyd családja sérelmezte Kanye West kijelentéseit, amiért jogi lépéseket fontolgatnak a rapper ellen.

