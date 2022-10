Véget ért Demcsák Zsuzsa házassága

Közösségi oldalán jelentette be a TV2 műsorvezetője, hogy elválik indiai származású férjétől.

„A férjemmel minden döntést közösen hoztunk meg, így hosszas gondolkodás után a szétválás mellett is közösen döntöttünk. Jövőbeli, munkával kapcsolatos terveink olyan hosszú időre választanak el egymástól, ami sajnos nem teszi lehetővé a házasságunk fenntartását. El kell engednünk egymás kezét, de mindig ott leszünk egymásnak mint legjobb barátok. Semmilyen kérdésre nem kívánunk válaszolni a sajtó tisztelt munkatársainak. Köszönjük az együttérzést! Krishan és Zsuzsa” – ezekkel a mondatokkal tudatta Demcsák Zsuzsa közösségi oldalán, hogy véget ért a házassága.

A műsorvezetőnő 2019-ben, az Ázsia Expressz forgatása alatt Srí Lankán ismerkedett meg az indiai férfival, akivel rövid idő alatt szerelembe esett, majd össze is házasodtak. Demcsák Zsuzsa és Krishan Dangwal Ázsiában fogadott örök hűséget egymásnak, a szertartáson pedig a barátaik tanúskodtak. Hogy a magyarországi törvények szerint is hivatalos legyen a frigy, 2020 áprilisában idehaza is oltár elé léptek.

Bár az utóbbi időben megfogyatkoztak a közös posztok, arról nem volt hír, hogy bármi gond lenne a házasságukkal. Ezért is váratlan Demcsák Zsuzsa friss bejelentése.

(Borítókép: Demcsák Zsuzsa és Krishan Dangwal. Fotó: Velvet)