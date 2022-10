Majka visszaszúrt Lakatos Márknak: Mi sem kérdezünk rá, miért visel egy férfi női magas sarkút

Lakatos Márk nemrég a TikTokon oktatta ki Majoros Pétert és Pápai Jocit a Barokk című közös számuk miatt, szerinte ugyanis a zenéjüknek semmi köze nincs ahhoz, amit a cím sugall. A stylist egy cseppet sem fogta vissza magát a szerzők minősítgetésében, szerinte – ahogy ő fogalmazott – Pápai „ilyen elfuserált gregoriánutánzatokat nyom, a szövegben semmi utalás nincs a barokkra, és a videóklip, amiben lehetett volna virítani valamit, az pedig úgy néz ki, mintha egy ilyen szabadon értelmezett Robin Hood, a tolvajok fejedelme című film lett volna”.

Most kérdezem én: ha fogalmad nincsen arról, hogy mit jelent egy szó, akkor mi az anyámért rakod azt a dalod címének? Ez valami nagyzolás, hogy ilyen művelt vagy, hogy ezt is ismered? Vagy a rajongóidnak a teljesen hülyének nézése? Vagy egyszerűen csak igénytelenség, hogy figyelj, tök jól hangzik, jó lesz az! Kábé mint G.w.M esetében a tetkóban a helyesírási hiba ?

Lakatos szerint ezzel az erővel azt a címet is adhatták volna a dalnak a szerzők, hogy „Moszkvics-slusszkulcs” vagy „Parti szűrésű csápos kút”, mert körülbelül annyi köze lenne az egészhez. A kiakadását végül egy üzenettel zárta:

Nem kellett sokat várni, hogy megérkezzen a válasz az erős kritikára: Majoros Péter a Facebook-oldalán reagált a stylist videójára. A rapper azzal kezdte, bár ő sosem akarta, nem először kerül bele Lakatos videóinak tartalmába. Korábban sosem reagált ezekre, mert ahogy ő fogalmaz, van annyira nagylelkű, hogy a sikerein ne osztozzon mindenkivel, de most kénytelen válaszolni a stylist által feltett kérdésre, azaz hogy miért is Barokk lett a Pápai Jocival közös daluk címe.

Mikor meghallgattam a dalt, veled ellentétben nekem eszembe sem jutott ezt megkérdezni József Sebastian Pápaitól, mivel a művészet pont attól szép, hogy azt csinálunk benne, amit csak akarunk. Neked magyarázzam? Rengeteg oka lehet… Lehet, hogy épp Győrben egy barokk stílusú épület előtt állt, mikor megszületett a fejében az alapötlet. Lehet, valami klasszikus rádiócsatornán Vivaldit hallgatva világosodott meg, de az is lehet, hogy amikor a demóanyagot feljátszotta, és elküldte hangszerelésre Szabózének, akkor azt gondolta, hogy ez a szám milyen BARO, ezért ezt akarta munkacímnek adni, és a végén véletlenül még odanyomott két KK-t a billentyűzeten, mikor a kávéjáért nyúlt. Aztán ez annyira megtetszett neki, hogy így maradt. (Azt hiszem, a legnagyobb sansz az utolsóra van.) És ez nem vicc…

A rapper azt is hozzátette, a tisztesség kedvéért elküldi néhány, eddig még kiadatlan dalának a címét azok közül, amelyek hanganyagát a telefonján őrzi. Ezek a következők:

Végül rámutatott arra is, hogy a 3. nagylemezén van egy szám, amelynek Sztivi lett a címe, pedig nincs benne sem Stevie Wonder, sem Steve Jobs, sem Steve Irwin, sem Steven Seagal, majd leszögezte: ezek után nem kell csodálkozni azon, ha egy dal címének semmi köze ahhoz, amit látni vagy hallani lehet.

– jelentette ki a rapper, végül az elfogadást hangsúlyozva hozzátette:

Egyébként mi mindenkivel befogadók vagyunk, ezért arra sem kérdezünk rá, hogy miért visel egy férfi magas sarkú női cipőt, lilára festett hajjal, ridiküllel, szoknyával. Elfogadjuk. Lehet, pont azért, mert bízunk benne, hogy ha később nekünk is lesznek furcsa dolgaink, akkor nem próbálnak majd minket butának vagy együgyűnek beállítani egy pár lájkért cserébe. Remélem, most már megvilágosodtál belőlünk, és ezek után szívesen, hátradőlve élvezed dalunkat. Meg is oszthatnád, mivel 120 ezer ember követ, és ez egy hatalmas szám… nekünk meg jól jön minden reklám. Köszi!