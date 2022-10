Véget ért az amerikai álom, Tom Brady és Gisele Bündchen hivatalosan is elváltak

Hónapok óta ott lógott a levegőben a sztárpár válása, most azonban hivatalosan is bekövetkezett, amire számítani lehetett: a Tampa Bay Buccaneers irányítója, Tom Brady és a brazil szupermodell, Gisele Bündchen 13 év házasság után elválnak egymástól.

Az Indexen hétről hétre figyelemmel kísértük Amerika álompárjának soha véget nem érőnek tűnő huzavonáját, aminek a végére most pont került. Adam Schefter, az ESPN munkatársa és az NFL bennfentese osztotta meg Twitter-oldalán az NFL-irányító Instagram-történetét, amelyben a válásról vallott.

Az irányító elmondta, hogy barátságban váltak el egymástól, hálásak az együtt töltött időért, valamint gyönyörű és csodálatos gyermekeikért, akik továbbra is életük középpontját fogják jelenteni, szülőként azon dolgoznak majd, hogy a gyerekek megkapják a kellő odafigyelést. A válás kimondása nehéz és fájdalmas volt, de a legjobbakat kívánják a másiknak a jövőben.

Hogyan jutottak el idáig?

A házaspár kapcsolata szeptember elején futott zátonyra, amikor is annyira összekaptak, hogy Bündchen Costa Ricára utazott, és hazatérésük után sem közös floridai otthonukba, hanem Miamiba ment.

A brazil modell azt nehezményezte, hogy párja nem hajlandó szakítani szeretett sportágával, és nem foglalkozott eleget a családjával, ahogyan azt korábban megígérte. Noha az irányító idén január végén bejelentette visszavonulását, nem telt el két hónap, és ismét sokkolta a sportvilágot, ugyanis vállalta az idei szezont is.

Úgy tűnt, az Egyesült Államokban pusztító Ian hurrikán újra közelebb sodorhatja egymáshoz a feleket – Tom Brady a gyerekeivel együtt szintén Miamiba költözött floridai otthonukból átmenetileg a fenyegetettség miatt. Ám a természet közbeszólása sem volt elég, hiszen akkor sem fújta őket össze a szél, ugyanis hiába rendelkeznek közös otthonnal a városban, csak a gyerekek laktak ott Bündchennel, az amerikai futballista máshol húzta meg magát. Nemrégiben pedig felröppentek olyan pletykák is, ami szerint Brady szexrituáléja állhatott a házasság elsorvadásának hátterében.

Százmilliárdok forognak kockán

Egy korábbi cikkünkből írtunk róla, hogy komoly pénzekről kell majd döntenie az exsztárpárnak, ugyanis ha a becslések nem csalnak, összesen 650 millió dollárra, azaz 279,8 milliárd forintra tehető kettejük vagyona, így a válással kapcsolatban a pénzkérdést is tisztázniuk kell. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a pár tulajdonában 26 millió dollár összértékű ingatlanok is vannak, amelyek New Yorkban, Montanában és Floridában találhatók. Mivel a házak közös használatúak voltak, kérdéses, hogyan tudják igazságosan elosztani a javakat.

