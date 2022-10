Pápai Joci helyrerakta Lakatos Márkot: Mielőtt agyvérzést kapsz, elmondok egy történetet

Bár úgy érzi, senkinek nem tartozik magyarázattal, Pápai Joci most mégis úgy döntött, Majka példáját követve ő sem hagyja szó nélkül Lakatos Márk kekeckedését a közös dalukkal kapcsolatban. Az énekes friss bejegyzéséből kiderül, miért Barokk lett a kritizált szerzemény címe, ahogy az is, mi a véleménye a stylistról.

Lakatos Márk nemrég egy TikTok-videóban kritizálta Majoros Péter és Pápai Joci Barokk című klipes dalát, mert a stylist szerint se a zenének, se a kisfilmnek nincs köze ahhoz, amit a cím sugall, ezt pedig feltétlenül szerette volna kinyilatkoztatni, illetve megüzenni a szerzőknek. A rapper nem hagyta annyiban, és a közösségi oldalán reagált Lakatos szavaira, ám a bejegyzését gyűlöletbeszédre hivatkozva nem sokkal később eltávolította, illetve felfüggesztette a Facebook. Mindkét fél részéről volt még egy-egy szösszenet, ám ezek már nem mozdították előrébb a történetet, most viszont a szóban forgó dal másik szerzője, Pápai Joci is üzent a divatszakembernek.

„Tisztelt Lakatos Márk! Nem akartam én ilyesmivel foglalkozni a szabadidőmben, nem is tartozom magyarázattal senkinek, de látom rajtad, hogy még a szemed is rángatózik az idegtől, mert annyira foglalkoztat ez a mérhetetlen anomália. Nélküled is hatalmasat megy a dal, és átjött a hallgatóknak, amit az alkotás közben éreztünk! Mielőtt még begyűjtenél egy agyvérzést, elmesélek egy történetet, amihez amúgy semmi közöd nincs, de most a tisztánlátás miatt mégis így döntöttem” – kezdte Pápai a bejegyzésében, majd felvázolt egy személyes sztorit, ami megmagyarázza, miért lett a kritizált dal címe barokk.

10 évvel ezelőtt a testvérem (aki egy kiváló muzsikus) írt egy gyönyörű gitárdallamot, ami részben egyértelműen klasszikus barokk zenei elemeket (akkordokat, dallamokat, ritmizációt), stílusjegyeket tartalmazott, részben pedig mai romantikus elemeket. Ezt én akkor nemes egyszerűséggel elneveztem barokk témának. Na ez a gitártéma elejétől a végéig szerepel a dalban, ez képezi a dal gerincét, de nekem borzasztóan értékes elem a testvéri vonatkozása miatt is. Nagyon becses kincs ez nekem! Ezek a dolgok, érzések inspiráltak a megírásban. Emiatt »Barokk« a címe..........!!!!!

– tette helyre a dolgokat Pápai, hozzátéve: mivel Lakatos Márk nem zenész, nem is várható el tőle, hogy kihallja az említett akkordokat, és miután elektromos gitárral játszották fel, klasszikus érzetet is kevésbé ad, de attól még ott van az a dallam. Ha mégsem lenne ott, csak az inspirálta volna a dalt, az énekes szerint az is magyarázat volna, de Lakatos Márknak szerinte ahhoz sem lenne semmi köze.

„Arra, hogy képben miért nem »barokk«, nem is válaszolnék... Mivel az általad »véleménynek« csúfolt kötekedés enyhén BAROKK-os túlzásba ment át, ezért kénytelen vagyok ezt tisztába tenni, de ne aggódj, emiatt most biztosan megint sokan megnézik majd az új videódat!” – folytatta Pápai, majd ezt követően azt javasolta Lakatosnak, hogy tanulmányozza a bejegyzéséhez csatolt hangfelvételt, mert szerinte jó tanulság lehet a jövőre nézve arra vonatkozóan, hogy bizony sok olyan dolog van a világban, amihez csak laikusként tud hozzászólni. Pápai szerint ezzel nem is lenne baj, ha nem úgy tenné azt, ahogy szokta – like ide vagy oda, „kötekedve, tiszteletlenül”.

Ezekre nem mentség, hogy »hát én ilyen vagyok, meg mindig ilyen voltam«. Egyébként régóta ismerjük egymást, és nem voltál ilyen?! Abba már bele sem kezdek, hogy éppen azt a dalt akarod MEGTAPOSNI KÉT LÁBBAL, ami sok embernek erőt és hitet ad, de a Benned lévő keserűségtől, önteltségtől ezt már észre sem veszed... Részemről én befejezettnek tekintem ezt az egészet, de leginkább méltatlannak!

