Bereczki Zoltánék nem bírtak Majkával, Berki Renáta távozott a műsorból

Újabb hét, újabb parádés táncok a Dancing with the Starsban, ahol profik oldalán ropják a hazai hírességek. A Magyar Sztárok Éjszakáján ráadásul vendégek is érkeztek a műsorba, hogy élőben szolgáltassák a talpalávalót a produkciókhoz. A jó előre beharangozott Majoros Péter is megjelent persze, akire igencsak fente már a fogát a zsűri, ám úgy tűnik, a szócsatára két hét alatt sem sikerült rendesen felkészülniük: Majka csak nevetett az összes próbálkozásukon. A versenyzők egyébként az első héthez képest láthatóan sokat fejlődtek, ami az ítészek értékelése is tükrözött. Egy párosnak azonban ezúttal is búcsúznia kellett: a nézők szavazatai alapján Berki Renáta és Bonyhádi Ferenc esett ki a versenyből.

Ahogy minden szombaton, most is parkettre léptek a TV2 táncos műsorának versenyzői, akiknek ezúttal hazai énekesek segítették a produkcióik sikerét. A Magyar Sztárok éjszakáján Nótár Mary, Péter Szabó Szilvia, Patkó Béla Kiki, Csordás Tibor, Szekeres Adrien, Radics Gigi, Orsovai Renáta és Rácz Gergő szolgáltatták a talpalávalót, Majoros Péter és Veres Mónika Nika pedig egy extra produkcióval nyitották meg az estet.

Miután elég nagy volt a médiavisszhangja, biztos mindenki emlékszik rá, hogy legutóbb Bárdosi Sándorék távoztak a versenyből, akiket láthatóan megbántott a zsűri, amit egyébként mi is észrevételeztük az összefoglalónkban, még mielőtt a sportoló részletesen beszélt volna a sérelmeiről a kiesése után. Bár az ítészek ezt a szituációt a mostani adásban semmilyen szinten nem reagálták le, mintha visszább vettek volna a versenyzőkön való poénkodásból – igaz, azt még nem sikerült elengedniük, hogy Vavra Bence férfiasságát firtassák, amelyhez új elemként csatlakozott a versenyzők magánéletében való fontoskodás is, ami meglehetősen értelmezhetetlen egy szakmai értékelés során. Legyen szó Iván Bencéről, Vavra Bencéről vagy épp Somhegyi Krisztiánról, nem valószínű, hogy bármelyikük is rászorulnak a tanácsaikra, főleg egy csokor kamera és a fél ország előtt. Na de ugorjunk.

Lakatos Márk is előkerült műsorban

Majoros Péterre azóta fente a fogát a zsűri, hogy a szigorú értékeléseik miatt a rapper leszemétládázta őket a Sztárban sztár leszek! című műsorban. Ördög Nóra legutóbb be is lengette, hogy majd megkapja a magáét, ehhez képest úgy tűnik, nem igazán sikerült frappánsan visszavágniuk – hiába volt közel két hetük arra, hogy valamilyen vicces szívatással előrukkoljanak, Majoros túl nagy falatnak bizonyult végül. Pedig a rapper láthatóan hagyta őket érvényesülni, sőt kifejezetten várta és kérte a megtorlást, de azon kívül, hogy Bereczki Zoltán a nyeles szív-tábláját irányba állítva formálta meg félreérthetetlen üzenetét számára, egy erőltetett Facundo-paródián és a várható, épp ezért unalmas kritikán kívül, amit a tánctudására kapott, mást nem igazán tudtak Majka arcába vágni.

„Tényleg ezt sikerült kitalálni a múlthét óta, mióta tudjátok, hogy jövök? Ennyit sikerült elővenni... ez a legnagyobb mutatvány? Pontozzatok le, hogy nulla, nulla, az még nagyon vicces lenne...” – jegyezte meg Majoros, majd a napokban kirobbant szópárbajra utalva valamivel később odavágta:

Elférne egy Lakatos Márk nálatok, hogy tudjatok rendesen genyózni!

Na, ennél a pontnál sikerült Ördög Nórának egy frappáns válasszal végre megérkeznie:

Ez egy barokkos túlzás azért!

– szúrt oda a műsorvezetőnő, aki láthatóan pontosan tudja, min ugrott össze Lakatos Márk és Majoros Péter. A stylist ugye Majka és Pápai Joci Barokk című klipes dalát kritizálta, mert szerinte se a zenének, se a kisfilmnek nincs köze ahhoz, amit a cím sugall, a rapper pedig nem hagyta annyiban a kekeckedést és a közösségi oldalán reagált Lakatos szavaira, ám a bejegyzését gyűlöletbeszédre hivatkozva nem sokkal később eltávolította, illetve felfüggesztette a Facebook.

Akik felzárkóztak és akik magyarázkodnak

Az estét ezúttal Kökény Attila és Mikes Anna produkciója nyitotta, akik gipsy elemekkel megbolondított charlestonnal készültek. Meg kell hagyni, a zsűrinek teljesen igaza van abban, hogy Kökény mintha a múlt heti adás óta megérkezett volna: most is teljesen laza volt, az arca tele volt játékos kikacsintásokkal és remekül sikerült hoznia a betanult lépéseket. Persze, mivel nem profi táncos, vannak hibák a mozdulataiban, de összességében egy felszabadult, élvezetes előadást prezentált a partnerével. A párost egyébként Nótár Mary segítette, a teljesítményüket pedig összesen 35 pontra értékelték az ítészek, akik közül Bereczki Zoltán egy kis magyarázkodásra kényszerült arra vonatkozóan, hogy Kökény Attilával való ismeretsége nem befolyásolja az értékelését – ez esetben mondjuk nem is lehet vitatni az általa adott 9-est.

Pap Dorci és Baranya Dávid szintén jól teljesített. A páros ezúttal kortárs tánccal készült, amelyhez Radics Gigi szolgáltatta a zenei aláfestést, és amit nagyon szépen sikerült is hozniuk a parketten. A zsűri nagyon megdicsérte őket, mindenkitől 9 pontot kaptak, ami talán csak annyiban lehet furcsa, hogy az előző adásban Csobot Adélékat Juronics Tamás eggyel kevesebbel jutalmazta. Ezt később Juronics is kezdte neccesnek érezni, és

amikor Csoboték következtek, magyarázkodásba kezdett,

mondván, hogy bár korábban szóban felülértékelte őket, a lépésekben sok volt a hiba, ezért kaptak akkor 8 pontot. Azért nem ártana, ha Juronics Tamás visszanézné Csobot Adélék múltkori táncát, mert bár Pap Dorciék is klasszul teljesítettek, Csobot olyan kecses és könnyed, olyannyira a zsigereiben van a tánc, hogy azok a lépéshibák, amiket emlegetett, nagy valószínűséggel rajta kívül senkinek nem voltak meg sem akkor, sem később, ha esetleg valaki újrajátszotta neten az adást.

Somhegyi Krisztiánék szintén remekeltek. Az ex-exatlonos műugró és Tóth Katica ezúttal tangót adott elő, a produkciójukba egy harmadik szereplőt is bevonva, aki a sztorivonalat segítette. Somhegyi marha jól vezette a két hölgyet, Juronics Tamás meg is állapította, hogy egyetlenegy hiba sem volt a mozdulataiban. Nem meglepő, hogy az összes ítésztől 9 pontot zsebeltek be. Az ő produkciójukat egyébként Orsovai Reni és Rácz Gergő segítette.

Csobot Adél megfeszülhet, találnak benne hibát

Kétség nem fér hozzá, hogy minden versenyzőn látható a fejlődés, Csobot Adél és Hegyes Bertalan viszont valami egészen elképesztőt produkál mindig. Ezt a zsűri is pontosan tudja és látja is, mégsem képesek legalább egyszer 10 ponttal jutalmazni a párost – persze érthető, hogy a dramaturgia miatt későbbre időzítik a maximum pontjukat, mert rohadt jól hangzik majd, ha azt mondhatják, hogy na, végre megvan az első 10 pontos produkció, pedig azért láttunk már olyat a műsorban, ami simán megütötte ezt a szintet.

A páros ezúttal Patkó Béla Kikinek köszönhetően egy Első Emelet-dalra ropta a parketten, és ahogy már megszokhattuk, egy rendkívül habkönnyű táncot prezentáltak – Csobot Adél csak úgy repült Hegyes Bertalan kezei között, arról nem beszélve, hogy az arcjátéka is tökéletesen passzolt a sztorivonalhoz és a produkció hangulatához. Érthetetlen, hogy a zsűri miért próbál folyton hibát találni abban, amit ez a két versenyző a színpadra tesz, holott láthatóan messzemenően ők a legerősebbek a mezőnyben – még úgy is, hogy a többiek vitathatatlanul sokat fejlődtek a kezdetekhez képest.

Vavra Bence és Lissák Laura rumbáját is fontos kiemelni. Ők koreográfiában egy elég merész megoldást választottak – a teret leszűkítve, egy égőfűzérekkel teleaggatott „kockába” zárták magukat, így meglehetősen kis helyen kellett a produkciójukat prezentálniuk. Ez, ahogy Bereczki Zoltán is kiemelte, egy kétélű dolog, elsülhet jól és rosszul is. Az égők ugyan valamelyest tompítják a látási viszonyokat, amellyel az apró hibákat el lehet fedni, a szűk tér viszont egy nehezítés is egyben, hiszen jóval kevesebb a lehetőség rá, hogy kibontakozzanak a táncban.

Vavráék viszont, akiket Szekeres Adrien éneke segített, remekül megoldották ezt a feladatot, egészen elképesztő és látványos előadást láthattunk tőlük. A zsűri is abszolút értékelte a produkciójukat, bár az, hogy Vavra Bencét a párkereséssel piszkálják, nem feltétlenül ízléses ebben a szituációban – feltehetőleg neki sem kellemes azt hallgatni, hogy a fél ország előtt ezen rugóznak azok, akiknek egyébként a szakmai értékelés lenne a feladatuk.

Berki Renáta negyedszer nem úszta meg

Berki Krisztián özvegyének mondhatni, már rutinja van a veszélyzónába kerülésben – ezúttal is ő volt az egyik, aki a legkevesebb szavazatot kapta. A végére egyébként három páros maradt, köztük Stana Alexandra és Iván Bence, akik az előző adáshoz képest most egy sokkal ötletesebb koreográfiát hoztak – olyasmit, amiben volt sztori, ám ebbe sikerült szervesen belehelyezkedniük táncban, és egy olyan produkciót prezentálniuk, amely elnyerte a zsűri tetszését. Persze itt is beletuszakolták a magánéleti vonalat, ami egyrészt érthető, mert muszáj a nézők érzelmeit is megbolygatni és esélyt adni rá, hogy ezáltal jobban kötődjenek egy-egy versenyzőhöz, másrészt a zsűri szájából azért nem feltétlenül hangzik jól, amikor ilyen irányba terelik a beszélgetést.

Iván Bencéék végül megúszták a veszélyzónát, és Vavra Bencéék kerültek Berki Renátáék mellé, ám Mazsiéknak negyedjére már nem volt szerencséjük, ők estek ki a műsorból.

Ha a versenyzők teljesítményét nézzük, talán senkinek nincs kifogása ez ellen: biztos, hogy Berki Renáta és Bonyhádi Ferenc is rengeteget gyakorolt és marha sok energiát tett ebbe a műsorba, Mazsinak viszont, ha meg is tanulja a lépéseket, nincs meg érzéke ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt azokat simulékonnyá és természetessé tegye. Látszik, hogy igyekszik, de pont ez az, ami nem kellene, hogy feltűnjön a nézőknek – legalábbis tánc közben semmiképp. Ez az, amit Kökény Attilának például mostanra sikerült levetkőznie, Berki Renátának azonban lehet, hogy a verseny végéig sem ment volna. Mazsi egyébként egyáltalán nem tűnt szomorúnak, kicsit mintha számított is volna rá, hogy ezúttal ő megy haza – valószínűleg pontosan tudja, hogy nem az élmezőnyben foglal helyet, és ezt képes elfogadni.

Ha már itt tartunk, lássuk, mennyiben változott a véleményük a legutóbbi szavazás óta.

