Harry herceg az exeit is rá akarta venni, hogy szerepeljenek a könyvében

Harry herceg Spare, azaz magyarul Tartalék című könyve január 10-én fog megjelenni, azonban – mint az a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből kiderül – magyar nyelven március 17-től lehet majd megvásárolni.

A kötettel kapcsolatban már eddig is sok botrány robbant ki, így a királyi család kissé tart attól, milyen színben fogja feltüntetni őket. Az eddigi információk szerint különösen Kamilla királynénak van mitől félnie, akivel kezdetben nem volt felhőtlen a viszonya – tekintve, hogy miatta ment tönkre édesapja és a néhai Diana hercegné viszonya.

Bár a könyv eredetileg még az idén megjelent volna, azonban valószínűleg II. Erzsébet királynő halála miatt kissé kitolták a megjelenést. Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Államokba költözésük óta nem gyakran jártak az Egyesült Királyságban, azonban a kötet népszerűsítése érdekében újra ellátogathatnak a szigetországba, még ha nem is együtt. Az viszont már biztos, hogy a pár nem tölti együtt az idei karácsonyt a királyi családdal. Ez lesz az első ünneplésük a néhai királynő halála óta.

Ahogy a The Sun közölte, Harry herceg mindent bevet annak érdekében, hogy siker legyen a könyv. Még a barátait és volt barátnőit is megkereste, hogy beszéljenek az íróval, J. R. Moehringerrel, aki segít neki a kötet kiadásában. A megkeresés a hírek szerint mindenkit ledöbbentett, és végül mindegyikük visszautasította.

Harry megkereste őket. A barátok és barátnők udvariasak voltak, és azt mondták, hogy meggondolják, de végül a legtöbben nemet mondtak. Kicsit ironikus ez az egész, mivel Harry kitérne a hitéből, ha tudomást szerezne arról, hogy bármelyikük is beszélt a médiával, azonban most ő maga tenné ki őket ennek, mivel neki van szüksége a segítségükre

– mondta egy forrás.

Harry hercegnek a felesége előtt két hosszabb kapcsolata is volt. Cressida Bonasszal 2012–2014 között alkotott egy párt, azonban az első barátnője, akit a nyilvánosságnak is bemutatott, Chelsy Davy volt. Vele 2004 és 2010 között volt együtt, azonban a szakítást követően Davy nemigen teregette ki a kapcsolatuk részleteit. Egy 2016-os interjúban ugyanakkor elmondta, nem volt egy könnyű időszak az életében.

Sokkal rosszabb, mint gondolják

Ahogy Tom Bower királyi életrajzíró a The Sunnak kifejtette, a királyi család már készül a könyv megjelenésére, és minden bizonnyal az idei nem lesz egy pihentető karácsony a számukra. Mint kiderült, a kötet többször is megfordult Harry herceg és a kiadók között, mire elfogadták. Sőt, egy bennfentes elmondása szerint II. Erzsébet királynő halálát követően a királyi sarj finomítani is szeretett volna némileg a szövegen. A forrás hozzátette, mindemellett a kiadók egyes témakörökkel kapcsolatban többet szerettek volna a könyvben tudni, így többször is változtatásokra volt szükség.

A kötetet kiadó Penguin Random House szerint a könyv nyers őszinteséggel íródott, és várhatóan sok részlet derül majd ki belőle a herceg gyermekkoráról, a Meghan Markle-lel való találkozásáról, illetve a királyi családtól elszakadásáról.

A könyv sokkal rosszabb lesz, mint azt az emberek gondolják

– jegyezte meg egy informátor.

Mint azt Tom Bower királyi életrajzíró kiemelte, a közelgő viszályra, amit a könyv szíthat, valószínűleg III. Károly királyt is figyelmeztették. Hozzátette, az uralkodó akár komoly lépést is tehet az ügyben:

Annyit tehet, hogy megtagadhatja unokái, Archie és Lilibet címeit. Feltételezem, hogy Harry és Meghan címét is elveheti, de ez elég drasztikus lenne

– mondta Bower, akinek véleménye szerint ha rosszra fordult a helyzet, a királyi család csak annyit tehet, hogy minden kapcsolatot megszakít a párral.

(Borítókép: Justin Setterfield / Getty Images)