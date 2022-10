Beleszálltak Jeffrey Dahmer áldozatainak családjába, mert nem mondtak igazat

Jelenleg is az egyik legfelkapottabb sorozatnak számít a Netflixen a Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztoricímű. Az évtizedekkel ezelőtt gyilkoló Jeffrey Dahmer áldozatainak családja már a sorozat megjelenésekor nemtetszését fejezte ki a látottakkal kapcsolatban. Rita Isbell, a meggyilkolt Errol Lindsey testvére például azt kifogásolta, hogy nem valósághűen mutatták be dühös felszólalását a tárgyaláson, ahogy azt is közölte, sosem kereste meg őket senki a sorozattal kapcsolatban, sőt megvádolta a készítőket, akik elmondása szerint csak pénzt akartak keresni a tragédián.

A történtekkel kapcsolatban nemrég az egyik filmkészítő, Ryan Murphy is felszólalt egy eseményen, amelyen arról beszélt, hogyan kutattak fel minden szükséges információt.

Nagyon sokáig kutattunk. A három, három és fél év alatt, amíg dolgoztunk rajta, körülbelül húsz áldozat családtagját, barátját kerestük fel, próbáltunk emberekkel beszélni, de egyikük sem válaszolt

– mondta Murphy, hozzátéve, nem is tudja, hogy a kutatócsoportjuk honnan tudott előkeríteni ennyi információt, de éjt nappallá téve dolgoztak azon, hogy minden részletre kiterjedően feltárják az igazságot.

Mint mondta, a szériában arra próbáltak összpontosítani, mekkora szörnyeteggé vált Dahmer, ahogy azt is ki akarták hangsúlyozni, hogyan úszta meg a büntetést pusztán a rasszizmus és a homofóbia miatt, továbbá kiemelte: támogatná, hogy emlékművet állítsanak az áldozatok tiszteletére, sőt ki is fizetné ennek költségét.

Van némi ellenállás, mert azt hiszik, hogy a park vonzaná azokat az embereket, akik szeretnének tisztelegni a szörnyűség előtt, de úgy gondolom, tenni kellene valamit

– magyarázta Murphy.

(Borítókép: Jeffrey Dahmer tárgyalása 1992. január 30-án. Fotó: Curt Borgwardt / Sygma / Sygma via Getty Images)