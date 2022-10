Paudits Béla lánya a szülei halála után tudta meg, örökbe fogadták

Paudits Béla színművész négy évvel ezelőtt halt meg, azonban lánya, Emília máig sok bántást kap azzal kapcsolatban, hogy nem ápolt túl jó viszonyt édesapjával, akinek örökségéért még mindig harcol. Mint arról a Blikknek beszámolt, nem véletlen, hogy éveken át hallgatott, mivel sok tévhitet terjesztettek róla és a szüleiről, illetve azt érezte, csak kiforgatják a szavait. Hozzátette, a hírekkel ellentétben nem veszett el az egykori színész végrendelete, ahogy az sem igaz, hogy ki szeretné zárni az örökségből apja barátját, Jánost, aki mindvégig mellette állt.

Van végrendelet, János és én is örökösök vagyunk, sosem akartam őt kizárni, tiszteletben tartom édesapám akaratát. Hiszen éppen azért fogadta be Jánost, hogy állandó felügyelet alatt legyen akkor is, amikor nagyon beteg, de mindemellett nagyon jó barátok is voltak