Növényi Norbi és Bíró Ica eltitkolt gyereke kéjesen sikkantva menetelt tovább

Az ország legnagyobb házibulija születésnapi partiként indult a TV2 tehetségkutatójában, Köllő Babett ugyanis akkor ünnepelte a szülinapját – ezért is volt a ruhája a többi mesterétől kissé eltérő. Míg a többiek UV-zöld színekben pompáztak, ő barnás árnyalatú miniruhát viselt combközépig érő, szőrös csizmával, aminek cirka 20 centis sarka volt.

Az ajándékok sem maradtak el: Pápai Jocitól virágot, Tóth Gabitól rózsaszín tortácskát, Tillától egy kis denevért kapott, Majoros Pétertől pedig egy képet, amin Majka szerint „ungarische muffkerék” látható a megfelelő részeken kiblőrözve. A felvétel egy korábbi évadban készült, amikor Köllő Babett olyan mozdulatot tett, hogy a szoknyája fellibbent és kilátszott az alsóneműje. Onnan lehet sejteni, hogy Majka „muffkereket” mondott, mert rögtön utána Molnár Sanyi várva várt cigánykerekére terelődött a szó, amit Oszvald Marika-alakítása keretében kellett előadnia.

Kis Grófo speciálba tolta

A Sztárban sztár leszek! negyedik élő show-jában kilenc versenyző állt rajthoz a tízmillió forintos fődíjért. Egy gyors helyzetelemzés után megállapították, hogy Majka versenyzője, a kubai származású Yulaysi Miranda már kétszer volt napi győztes, hogy Oláh Szandra elvesztésével Pápai Jociék fiú csapat lettek (Joci szerint most indul be a csatársor), s hogy Jósa Tamás ismét nőt fog utánozni (Tina Turner után Csepregi Évát), de ez nagyon jól áll neki.

A műsorvezető, Till Attila ismertette a megváltozott szavazási szabályokat, ami szerinte nem olyan bonyolult, ennek ellenére ábrák segítségével többször is elmagyarázták. A versenyzők ezen az estén is bámulatos átalakulásokon mentek keresztül, a smink- és maszkmesterek munkáját már az első tehetség színpadra lépésekor megcsodálhattuk.

Piltman Anna csodaszép lányból változott Kis Grófová.

Rajosan öltözött fel és speciálba tolta a mestereknek, bulibáróként megteremtve a show alaphangulatát,

ami Tilla szerint egy általános iskola alsó tagozatának farsangi báljára emlékeztetett, de mindenki nagyon jól érezte magát. Azért jó, hogy sok hazai sztár dalát válogatják a műsorba, mert így a sztár maga is be tud toppanni a próbára, ahogy ezt Kis Grófo is megtette. Egy csokornyakkendővel is meglepte Annát, ami az eredeti klipből származott, és szintén onnan megjelent egy kecske is a színpadon.

Másodikként Pink bőrébe bújva Köllő Babett versenyzője, Tóth Napsugár lépett fel, akitől a felkészülés során a mestere megkérdezte, volt-e se vele, se nélküle kapcsolata, és azt válaszolta: csak ilyen volt. Ezt a szenvedélyességet akarta megmutatni a színpadon, ahol voltak rúgások és romantikus fogócska is. Tóth Gabi úgy látta, Napsugár most kezdte lebontani a falakat, Majka szerint pedig „most jött meg”, és elismerte azt a sok melót, amit idáig belerakott – a versenyző a kezét összetéve örült, mert egész idáig arra várt, hogy Majkától kapjon végre valami jót.

Növényi Norbi és Bíró Ica eltitkolt gyereke

A harmadik fellépő Bari Laci volt, aki saját bevallása szerint nem egy csajozós típus, az Outkast fontembereként azonban éppen erre volt szükség, a mestere, Pápai Joci el is kezdte neki magyarázni, hogyan kell a gádzsikat meghódítani. Laci szerint neki a hangjában van a szupererő, és olyan kettősség él benne, mint kedvencében, a Pókemberben: remélte, hogy a színpadon behálózza a mestereket. A hatás nem maradt el, égnek álló hajával olyan volt, mint aki belenyúlt a konnektorba, de hasonlították gonosz professzorhoz is. „Úgy alakult, hogy jó arc lettem!” – mondta Majka, mielőtt, a műsor folyamán nem először, magas pontszámot adott a versenyzőnek.

Nem hiszem el, hogy megint nőnek kell lennem

– mondta Jósa Tamás, amikor kiderült, hogy Csepregi Évát kell utánoznia, de rögtön megjött a kedve, amikor az énekesnő megjelent az énekóráján és hozott neki egy igazi Csepregi Éva-kalapot. A színpadi outfitje aztán minden képzeletet felülmúlt: a kétrészes farmerszerelésből kikandikált a hasa, a Yo-yo című dal előadás után a mesterek nem tudtak megszólalni a nevetéstől. Volt ő minden, a női birkózóválogatott tagja, a Tatabányi Bányász kabalaállata, akinek a cápás sikkantásait Majka szerint távirányítós örömgolyóval idézték elő, de azt mindannyian elismerték, hogy hangban őrületes utánzás volt, nem beszélve a mikrofonállvány-pörgetésről. Tilla Növényi Norbi és Bíró Ica eltitolt gyerekét látta benne – nem tudni, hogy az ilyen hasonlatok csak a címadás kedvéért hangoznak-e el.

Köllő Babett következő versenyzője kétszer volt már veszélyzónában, mire ideért: a mester saját műfaját, az operettet adta fel Molnár Sanyinak, aki Oszvald Marika bőrébe meg palotás jelmezébe bújt, és lehengerlően adta elő az operett-primadonnát. Még Oszvald Marika védjegyét, a cigánykereket is bevállalta, bár Majka szerint inkább cigánybukfenc lett belőle. „Oszvald Sanyika” végül olyan magas pontszámot kapott, hogy a rangsor élére repült. Amikor Tilla közölte vele, hogy „bébikém, első vagy”, a kezével két ördögvillát mutatott és kinyújtotta a nyelvét, ami a szőke hajkorona alatt a magyaros ruhában elég mókásan hatott.

„Én is minden fellépés előtt ráparázok”

Hatodiknak lépett a közönség elé Szirtes Dávid, aki Rag'n'Bone Man szerepében azt a feladatot kapta a mesterétől, Tóth Gabitól, hogy mély érzelmeket hozzon elő magából. Dávid nem kevés nehézségen ment keresztül az életben, és mindig egyedül kellett ezeket megoldania, de a színpadon mindezt a mélységet saját maga szerint sem tudta megmutatni. Majka szerint még mindig fél, ezért nem jött ki minden érzelem. „És ha nem sikerül, mi történik? Egy több száz milliós műsor van körétek építve, érezd jól magad, csajozzál, bulizzál” – mondta a 21 éves versenyzőnek, hozzátéve, hogy a félelem nem fog elmúlni, „én is minden fellépés előtt ráparázok, hogy el fogom felejteni a szöveget”.

A műsor kétségkívül legnagyobb sztárja hetedikként lépett a közönség elé. A kubai származású Yulaysi Miranda két kislány édesanyja, és, mint mondta, őket nem hanyagolhatja el a műsor alatt sem: a kicsi sokat van vele, a próbák során is szoptatja, a nagyobbért együtt mennek az iskolába, majd leckét írnak. „Yuli” szerint – ahogy a mesterek hívják –

édesanyának lenni a legcsodálatosabb, de nőként nem mondhatunk le az álmainkról.

Ezúttal Little Richardként lépett színpadra, és ismét nagyot alakított, még a lehajló mikrofonállvány sem tudta kizökkenteni. Köllő Babett szerint Majka a szerencse fia, hogy Yuli hozzá került, és egyetértettek abban, hogy már most a top 3 magyarországi énekesnő között van. A kubai származású édesanya a maximális 30 ponttal az élre került.

Két versenyző volt még hátra ekkor: Pápai Joci versenyzője, Kökény Dani Psyként az előző héten már „kiszáguldott a kis világából”, ahogy Tilla fogalmazott, most viszont Joe Jonas megformálása volt a feladata, egy vérbeli frontemberé, akiért megőrülnek a csajok. Dani elmesélte, hogy most már őt is megállítják a lányok az utcán, közös fotót kérnek tőle, saját klipje is kijött, a nagymamája pedig az összes róla szóló újságcikket elrakja emlékbe. „Joe Jonas az, akinek a lányok feldobálják a színpadra a bugyijukat, és ezt neked nagyon menőn kell kezelni” – tanítgatta Pápai Joci. Dani nagy utat tett meg, élvezte is a fellépést, a mesterek pedig megállapították, hogy igazi közönségkedvenc, akinek azért még tanulnia kell.

Az est utolsó fellépője Kaly Roland volt, aki Presser Gábor Rozsdás szög van a szívemben című dalát énekelte el úgy, hogy ő is 30 pontot kapott. Jól adta vissza Presser öblös hangját, és úgy tudott hatást gyakorolni a nézőkre, hogy végig a zongora mögött ült. „Annyira szeretlek, tesikém, olyan jó volt!” – mondta neki a mestere, Majka.

A végén tehát Kaly Roland és Yulaysi Miranda állt az élen, az első körös közönségszavazás után napi győztesként Kaly Roland jutott tovább. Majka kicsit meg is ijedt, hogy az új szavazási metódus – az emelt díjas hívás öt szavazatot ér az applikációhoz képest – megkeveri a dolgokat, és a versenyzője, Yuli nem jut tovább, pedig nagy szüksége van rá a produkciónak, Pápai Joci viszont úgy vélte, nincs mitől tartania. Kisebb vicces szóváltás keretében azt mondta Majka a barátjának, hogy nem ül mellé, mert drága órája van, még a végén eltűnik, Tilla viszont szintén viccesen figyelmeztette Pápai Jocit, hogy ezt a kesztyűt ne vegye fel.

Köllő Babett elmondta, hogy ez volt a legvidámabb szülinapja, amit még az sem tudott elrontani, hogy a második körös szavazás után az ő versenyzője is a veszélyzónába került: Piltman Anna másodszor, Molnár Sanyi harmadszor állt a harmadik körös szavazáskor Tilla mellett, és a nézők ezúttal az Oszvald Marika-ruhás Sanyit juttatták tovább. Kár lett volna, ha kiesik, ahogy kár Annáért is, aki nagyon rokonszenvesen elmondta, hogy egyáltalán nem csalódott, és örül, hogy itt lehetett.

A helyzet most kiegyenlített, minden mesternek két versenyzője néz az ötödik élő show elé. A következő vasárnap az alábbi előadókat fogják életre kelteni:

Pápai Joci csapata:

Kökény Dani – Pharrell Williams

Bari Laci – Demjén Ferenc

Köllő Babett csapata:

Tóth Napsugár – Gossip

Molnár Sanyi – Cee Lo Green

Majoros Péter csapata:

Kaly Roland – Ganxsta Zolee

Yulaysi Miranda – Cardi B

Tóth Gabi csapata:

Jósa Tamás – Steven Tyler

Szirtes Dávid – Technotronic

(Borítókép: TV2 Sajtószoba)