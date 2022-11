Curtis vallomása Majkáról: Nagyon eltávolodtunk Petivel egymástól

Majoros Péter és Széki Attila útja júliusban vált külön ismét, miután Curtis nem jelent meg egy fellépésen Villányban. A két rapper a közösségi oldalán erősítette meg, hogy nem dolgoznak együtt többé, és miután 2018-ban egyszer már – Curtis drogproblémái miatt – egy időre felfüggesztették a közös munkát, azonnal meg is indultak a találgatások, hogy vajon ismét ugyanaz okozta-e a nézeteltérést kettejük között.

Széki Attila – cáfolva, hogy megint droghoz nyúlt volna – nem sokkal későbbegy interjúban azt nyilatkozta: megelégelte a másodrendű szerepet, ezért döntött úgy, hogy külön folytatja a zenei pályafutását. Majoros Péter erre a közösségi oldalán reagálva annyit írt : felesleges részletezni a történteket, az idő majd rendbe teszi a dolgokat. Így igazából konkrétumok nem nagyon derültek ki arról, hogy pontosan mi vezetett az újabb szakításhoz – egyesek szerint már régóta feszült volt a helyzet a páros között, mert Curtis úgy érezte, nem kapja meg a kellő elismerést.

A rapper bizonyítani jött

A Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor hétfői adásában Varga Ádám kérdésére Curtis most részletesen kifejtette az álláspontját a történtekkel kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy ezúttal egészen más volt a szituáció, mint 2018-ban, amikor valóban a függősége okozta az ellentétet a két zenésztárs között.

Az első tényleg miattam történt, a kábítószer-problémáim miatt akkor. De én utána elmentem elvonóra, meg be kellett látni, hogy ez nemcsak a karrierem, hanem az életem miatt is fontos lépés. Befeküdtem, és utána is még tartott a kezelés – a mai napig járok egyébként pszichiáterhez, beszélgetni erről egy hozzáértővel.

Később ismét összeállt a két rapper, volt is jó pár telt házas koncertjük, és úgy tűnt, teljesen rendben van közöttük minden, ezért is volt meglepő, amikor júliusban közölték, hogy megint elválnak az útjaik. Curtis állítja, hogy ezúttal nem a kábítószer miatt szakítottak Majkával, és nem is azért, mert nem ment el arra a bizonyos fellépésre Villányban, amit szerinte alátámaszt, hogy utána is elérhető volt, a szétválásukat követően egy héttel pedig már fel is lépett szólóban, és „teljesen képben volt mindig”. A Celeb vagyok, ments ki innen! című műsoron keresztül is azt igyekszik bebizonyítani, hogy tiszta.

Nekem azért is volt nagyon fontos ez a műsor, mert egy függő ember hosszú távon, napi szinten helytállni úgy, hogy ez ne bukjon ki, nem tud. Szóval én ezért is akartam, hogy tisztázzuk ezt az egészet, hogy lássák, nem az van, hogy három nap után idegrohamom van. Nekem ez nagyon fontos volt.

A balhé óta nem beszélt Majorossal

A társalgás során Széki Attila részletesen kitért Majoros Péterrel való kapcsolatára is, amely az elhangzottak alapján nem alakult olyan jól, mint ahogy az kívülről nézve látszott. Úgy tűnik, Curtis valóban úgy érezte, háttérbe szorul Majka mellett, ami elmondása szerint egy idő után annyira bántotta, hogy jobbnak látta, ha kiszáll a közös projektből.

Nagyon sajnálom egyébként, hogy így alakult. Egy idő után nagyon eltávolodtunk Petivel egymástól. Valahogy azt éreztem, hogy mindig próbál ilyen főnökszerepet kialakítani köztünk. És mivel együtt értük el az összes nagy sikerünket, én ezt nem tartottam korrektnek. Én nem egy zenekari tag voltam, hanem a másik frontember. Egyenrangú társként kellett volna kezelni. Én nem éreztem ezt, és akkor így elmentünk egymás mellett.

Sokan azt feltételezték, hogy Curtis ismét droghoz nyúlt, ezért nem jelent meg a villányi koncerten, majd nem sokkal később egy önálló buliját is emiatt hagyta ki. A rapper állítása szerint ezeknek semmi közük nem volt a kábítószerhez, egyszerűen arról van szó, ha felgyülemlenek benne dolgok, nála ez egyfajta védekezési mechanizmus, hogy nem jelenik meg, ha Curtis ugyanis rosszul érzi magát, és nem tud százszázalékos lenni, akkor nem akarja, hogy ezt mások lássák. Azt mondja, amikor az elmulasztott villányi koncert után elkezdték a sárdobálást, hogy biztos megint drogozik, az nagyon lehúzta, ezért is hagyott ki aztán egy saját bulit is.

Ez akkora fegyver mások kezében, bármikor elő lehet húzni. Kurva nehéz amúgy, olyan stigma…

– jegyezte meg, mire Varga Ádám megkérdezte, vajon Majoros tisztázta-e, hogy most nem a drogok miatt váltak külön az útjaik, amire Curtis nemmel felelt. Szerinte abban a posztban, amelyet Majka kitett a szétválásukkal kapcsolatban, ráadásul kicsit félreérthetően fogalmazott, amire persze azonnal rárepültek az újságírók is, a cikkekkel azt sugallva, hogy visszaesett. Közben az is kiderült, hogy a balhé óta a két rapper nem is beszélt egymással – még telefonon sem léptek kapcsolatba. Széki Attila szerint jobb is így, sőt, úgy gondolja, már az első „szakítás” után sem kellett volna kibékülniük, hiszen ez nem is egy együttes volt, hanem egy egyesülés: volt Majka, és volt Curtis, akik összeálltak. Mikor Varga Ádám rákérdezett, hogy vajon ezt megelőzően is voltak-e külön bulijaik, arra annyit mondott:

Ő nem ment külön, csak én. Nagyon szívesen én is csak a nagykoncerteket csináltam volna, hogyha annyit keresek, mint Peti. De hát ez nem így volt sajnos. De mondom, az nekem nagyon jó visszaigazolás, hogy itt lehetek a műsorban, és hogy képben vagyok, számíthatnak rám. Azért ha egy igazi függő ide bekerülne, az kibukna pár nap alatt.

Fotó: RTL

Curtis a saját házában is rettegett

A többiek persze kíváncsiak voltak arra is, hogyan jutott el arra a pontra annak idején Curtis, hogy úgy döntött, leküzdi a drogfüggőségét. Az elmondottak alapján a rappernek már igen komoly problémákat okozott a szer, és bár korábban is megpróbálta, segítség nélkül biztos, hogy nem tudta volna letenni.

A nagy törés az volt, amikor Szegeden ott voltam a bulin, de nem tudtam fellépni. A kábítószer már úgy eluralkodott rajtam, hogy féltem csomószor. Hiába voltam otthon, egyedül, azt hittem, van bent valaki a lakásban. Szörnyű volt. Nézelődtem az ablakon, már nem éreztem jól magam. Próbáltam letenni először csak simán, hogy leteszem, de olyan sóvárgás, meg olyan elvonási tünetek voltak! Olyan idegbeteg voltam, hogy az kezelhetetlen volt!

A rapper orvoshoz fordult a problémájával, ám ekkor olyan gyógyszert kapott, amitől három napig csak aludt. Ez sem vált be, mert utána ugyanúgy idegbetegen ébredt, annyi különbséggel, hogy az alvás közben eltelt időszak kimaradt. Végül talált egy olyan helyet, ahol el tudott vonulni, és szakemberek segítségével sikerült letennie a szert. Összesen nyolc hetet töltött a bentlakásos elvonón, ezt követően pedig még nyolc hónapig folytatódott kint is a kezelés, csak ugye akkor már nem kellett a rehabon tartózkodnia. A többiek kérdésére azt is megerősítette, hogy ez idő alatt sikerült teljesen tisztának maradnia.

A legfélelmetesebb az volt ebben az egészben, hogy annak ellenére, hogy már nem hozott jót, annak ellenére is csináltam. Tudtam, hogy megint az lesz, hogy azt hiszem, van bent valaki a házban, és konkrétan volt, hogy éjszakákat álltam a szoba sarkában, nehogy valaki mögém tudjon jönni. Elképesztő…

A beszélgetést itt tudja visszanézni:

(Borítókép: Széki Attila Curtis. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)