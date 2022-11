A világbajnokság kezdetéig Doha lehet az új Dubaj

A katari luxusberuházások úgy száguldanak, mintha nem lenne rajtuk fék. Az állam eddig is nagyon ambiciózus volt, de mintha már egyenesen arra játszana az Al-Thani család, hogy fővárosuk elhódítsa a vezető szerepet Dubajtól, és az utolsó gólt is berúgja az idehaza is népszerű várost uraló Al-Maktoum dinasztiának. Az Emirátusok legfontosabb városának főhet a feje a „szomszédja” új fejlesztéseit látván, hiszen a megújult Doha a szűkebb régió turisztikai status quóját is átrendezheti ezzel, ami még a távolról odautazó külföldi turisták lemorzsolódásánál is sokkal húsba vágóbb.

Tavasszal már írtunk róla, hogy miért is jó Dohába ellátogatni – futball-világbajnokság ide vagy oda –, ha az ember szereti a high life-ot. Azóta számos terv és már megvalósult újdonság látott napvilágot, amelyeknek a legfontosabb katalizátora természetesen most a világesemény. A vadonatúj luxusszállodák, menő éttermek és új városnegyedek azonban egy hosszú távú stratégia építőkockái, amelyek hamarosan a térség egyik legfontosabb desztinációjává teszik a katari fővárost.

Az új fejlesztések alapja új városrészek létrehozása, amilyen a felhőkarcolók mellett kiépülő North West Bay vagy a Lusail-negyed.

Álmosan nem marad senki, az fix

Dohában szinte minden nagy nemzetközi luxusszálloda-láncolat ott volt már eddig is, de a jelek szerint ez nem volt elég. A jövőre egyébként Budapesten is nyíló St. Regis már a második egységét nyitja a városban. A kőolajszármazékok előtt igazgyöngyhalászatból élő ország emblematikus fejlesztése volt anno a The Pearl mesterséges szigetcsoport. A nagyobb, gyöngy (azaz kör) alakú öböl a toronyházakkal körülvett Porto Arabia-negyed, itt horgonyoznak a módosabb dohaiak jachtjai is.

Ennek közepén, egy mesterséges szigeten nyílik a klasszikus arab stílusjegyeket viselő új szállodakomplexum, amelyben szívesen eltöltene az ember akár ezeregy éjszakát is – a CGI-terveket látva. Tíz étterem látja majd el a vendégeket (köztük van olyan is, amely a manapság egyre divatosabb japán–perui fúziós irányt viszi), 193 szobát pedig hosszú távra adnak majd ki. Új belépőként jelenik meg a piacon a The Chedi-láncolat (ami hozzánk legközelebb Montenegróban van csak), egy csodás, mogul stílusú palotát húznak fel az ötcsillagos szállodának a kulturális intézményeket is magában foglaló Katara-negyedben.

A Hyatt-csoporthoz tartozó Andaz-láncolat is megveti a lábát a városban, immár a kifinomult szingapúri konyha is elérhető lesz az arra kíváncsiaknak. A vadonatúj Qetaifan mesterséges szigeten nyílik a harmadik Rixos Hotel – egy szintén prominens, itthon azonban talán még ismeretlenebb hotelbrand. Ezek, valamint az eddig kihagyott Wyndham- és Waldorf Astoria-láncok azonban mind eltörpülnek a város új landmark épülete mellett. Ottjártunkkor, tavaly novemberben is állt már szerkezetileg az ikonikus, sarló alakú, kéttornyos szálloda, amelyben két hatcsillagos hotel nyílik, ezzel új szintet hozva a katari vendéglátásba: a világon egyedül itt lesz társbérlő a Raffles és a Fairmont szállodalánc. Előbbi ide legközelebb Varsóban, utóbbi pedig Kijevben van.

Afternoon tea, luxusstrand és egyebek

A modern, belvárosi Msheireb-negyedben már megnyílt a Harrods Tea Room, a reptéri után az első étterme a patinás londoni áruháznak – amelyik szintén a katari uralkodócsalád tulajdonában van. Az art deco stílusú enteriőrbe ugyanolyan zöld kabátos ajtónállók engedik majd be az ötórai teájukat elfogyasztani vágyókat, mint a brit fővárosban.

Ennek közelében várja majd a kávérajongókat a Café Kitsuné, a párizsi Louvre melletti ikonikus kávézó kistestvére, amely a divatrajongók kedvence lesz. (Ugye a brand a Maison Kitsuné divatházhoz tartozik.) A Marsa Malaz Kempinski luxusszálloda több nyitással is kedveskedett már idén a hamarosan a várost elözönlő jómódú focirajongóknak, ebből az említésre méltó a Lobito del Mar, amely a neves spanyol, Michelin-csillagot nyert séf, Daní Garcia második étterme a városban (a BIBO után).

De a nagyon menő Zuma- láncolat is beadta végül a derekát, az utolsók között nyitják meg a dohai egységüket a város vidámparkjának is majdan otthont adó Al Maha mesterséges szigeten. Ahol lesz többek közt egy luxusstrand is, a Míkonoszra járók körében jól ismert Nammos brand alatt.

Doha lehet a Közel-Kelet új divatfővárosa?

A Perzsa-öböl menti olajmonarchiák divatközpontja is Dubaj jelenleg, itt található a legtöbb luxusüzlet, és az arab divathetet is itt rendezik meg, továbbá itt jelennek meg a régióra optimalizált nagy nemzetközi divatlapok arab kiadásai is. Katarnak (a reptéren és a Porto Arabia-negyedben található üzletek mellett) eddig egy luxusáruháza és egy luxusplázája volt, ahol le lehetett csapni a nagy divatmárkák és ékszerházak legújabb modelljeire.

Ez viszont most megváltozik.

A Lusail-negyedben hamarosan megnyílik a Place Vendôme luxusáruház, amely a régió egyik legnagyobbja lesz – de eleganciában biztosan ver majd minden más játékost. Felsorolásba kezdeni is értelmetlen, hiszen mindenki nyit itt üzletet, aki számít Chaneltől Manolo Blahnikon át a Louis Vuittonig, a legtöbb luxusbrandnek már a második, ha nem a harmadik üzlete lesz a városban. (Ez a fejlesztés saját luxushotelt is tartalmaz, amit a Le Méridien-láncolat üzemeltet.)

Katarnak nemcsak a nagyszámú turista miatt fontos fejlesztenie a divatéletét, ez valószínűleg elvi kérdés is a volt first ladynek, akinek még mindig nagy befolyása van az államügyeket illetően, habár már nem a férje, hanem a fia az emír. Mozah sejkát szettjei nemzetközi fronton aktívabb éveiben globális stílusikonná emelték, amit az olyan akvizíciók is csak megtámogattak, mint a Balmain vagy a Valentino divatház megvásárlása.

A Qatar Museumshoz tartozó M7 kiállítóközpontban Párizs és London után itt mutatták be egyedül a nagy sikerű Designer of Dreams: Christian Dior kiállítást. Október 28. és április 1. között ennek helyén nézhető meg a Forever Valentino tárlat, a római divatház valaha volt legnagyobb retrospektív kiállítása – amely természetesen külön szekciót szentel a sejka egyedi couture darabjainak.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: A katari főváros, Doha látképe 2022. június 20-án. Fotó: Christopher Pike / Bloomberg / Getty Images)