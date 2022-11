Matthew Perry féltve őrzött titkáról is beszámolt könyvében

A Jóbarátok Chandler Bingjét alakító Matthew Perry könyvében szexuális életének kudarcait is feltárta, ha a súlyos alkoholizmus és drogfüggőség okozta halálközeli állapotának taglalása nem lenne elég.

Matthew Perry memoárja folyamatosan újabb, életének legrosszabb pillanatait tárja a rajongói elé. A most 53 éves Perry november 1-jén megjelent új könyvében, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing című kötetben őszintén taglalja, hogy drog- és alkoholfüggősége mennyire megkeserítette az életét, és hogy mennyi rosszat köszönhet ezeknek.

Ahogy arról könyvében beszámolt, több mint harminc éve harcol az alkohol- és drogfüggőségével, majdnem meghalt, sőt, később egy rutinműtét alatti szívmegállás miatt 46 éves korában öt percig halott is volt, és függősége miatt még lopott is.

Az anonim alkoholisták körülbelül hatezer gyűlésén vett részt, és összesen tizenötször járt rehabilitáción.

A Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing című kötetben a színész még szexuális életének kudarcait is kifejtette, hogy számot vessen életével.

Matthew Perry elárulta, hogy az első két alkalommal, amikor megpróbált lefeküdni valakivel, tinédzserkorában impotenciában szenvedett, és azt mondta, hogy szégyenkezett, mert képtelen volt teljesíteni.

A New York Post idézte a könyvből az erre vonatkozó visszaemlékezést:

Még Ottawában történt, hogy egy lány megpróbált lefeküdni velem, de annyira ideges voltam, hogy előtte megittam hat sört, és nem tudtam teljesíteni. Akkor már jó pár éve ittam, de sosem fedeztem fel összefüggést az alkohol és a nemi szervem működése között

– írta könyvében a Jóbarátok sztárja.

(Borítókép: Matthew Perry 2017-ben. Fotó: Mike Pont / WireImage / Getty Images)