Berki Renáta kiakadt a sajtóra: Az igazat nehéz eladni, a hazugság sokkal izgalmasabb

Kiakadása jogos lehet, ugyanis az özvegyet időnként azzal támadják, hogy férje halálát követően nagyon hamar rátalált a boldogság, és a luxust sem veti meg azóta, sokszor pedig azt a bírálatot is megkapta, hogy nem látogatja és nem is gondozza megfelelően elhunyt ex-Fradi-vezér férje sírját.

Ezt elégelte meg most a nemrég még a TV2 táncos műsorában, a Dancing with the Starsban szereplő híresség, aki közösségi oldalán küldte el finoman, ám annál melegebb éghajlatra az őt kritizálókat.

„Ha valaki azt gondolja rólam, hogy rossz és gonosz vagyok, akkor igaza van. Ha valaki pedig azt gondolja, hogy jóra törekvő vagyok, és szerethető, akkor is igaza van. Csak abszolút igazság létezik, de emberi igazság nincs. Mert ha innen nézem, akkor ilyennek látom, ha pedig onnan, akkor olyannak látom a dolgokat. Hogy kint voltam-e néhai férjem sírjánál, a válaszom: természetesen. De ezt is lehet úgy feltüntetni, mintha nem lettem volna. Ebben az egész folyamatban megtapasztalhattam, hogy semmi sem az, aminek látszik. Sokat tanultam belőle. Törekszem az őszinte életre, de hibázok. Sokszor, azonban nem többször, mint bárki, aki e sorokat olvassa. Mindennek két oldala van, s mindig a helyzet adja, hogy melyikre van nagyobb rálátásunk.”

A magam helyzetét kétféleképpen is láthatom. 1. Sajnálhatom magam és együttérezhetek magammal, hogy a sajtó ilyen embertelenül meghurcol. 2. De a nagy Egész szemével is nézhetem, és azt mondhatom, hogy a sajtónak mindig kelleni fog valaki, akit szétszedhet, mert ez a természete. Az igazat nehéz eladni, a hazugság sokkal izgalmasabb. Milyen jó, hogy mindez velem történik, és nem olyannal, aki összeroppanna tőle. Hát ilyen az élet, a felnőtt élet. Ebbe is szép lassan beletanulok.

– írta bejegyzésében Berki Mazsi.

A kritizált sajtó mellett a kommentelők és Berki Krisztián szülei sem kímélik az özvegyet, az elhunyt médiaszemélyiség édesanyja szerint például fia halálában párja is komoly szerepet játszott, a közösségi média kommentelői pedig többnyire szintén amiatt esnek a torkának, mert szerintük pénzéhes, és fittyet hányva a gyászidőszakra, kifejezetten hamar továbblépett férje halálát követően.

