Meghökkentő dolgokat mondott a bíróságon egy masszőrnő Harvey Weinsteinről

Október elején kezdődött el Harvey Weinstein új pere, amelyben a szexuális zaklatással vádolt filmproducer akár 140 év börtönt is kaphat. A perben rengeteg tanút meghallgatnak, többek közt még Mel Gibsont is.

Nemrég egy olyan masszőrnő ült a tanúk padjára, akinek rendszerint a filmsztárok, celebek veszik igénybe a szolgáltatásait, és akinél Harvey Weinstein több alkalommal is járt. Jane Doe azt mondta: a producer a legelső alkalommal először barátságosan viselkedett vele, bókolgatott neki, de aztán egyik pillanatról a másik megváltozott a viselkedése, és végül utasította, hogy hagyja abba a masszázst.

Ezután a nő kiment a mosdóba, hogy megmossa a kezét és ekkor Weinstein rárontott.

Vallomása szerint a férfi önkielégítésbe kezdett, miközben azt kiabálgatta neki, hogy nézze meg, mennyire nagy a pénisze. Eközben a mellét fogdosta, fenyegette, kiabált vele, és nem hagyta, hogy elmeneküljön onnan.

Teljesen megrémültem. Azt hittem, hogy meg is fog erőszakolni

– mondta Jane Doe a Variety beszámolója szerint.

A nő szerint csak akkor szabadult ki, amikor Weinstein végzett az önkielégítéssel, és azután a férfi azt mondta neki: most már tudja, hogy bízhat benne, így „jó barátok lesznek”. A férfi ezután azt ajánlgatta neki, hogy írhat egy könyvet a masszázsról a kiadójánál, és elkérte a lakcímét is, hogy könyveket küldhessen neki.

Vallomásában a nő azt is elmondta, hogy a történtek után nagyon megrémült, és ezért nem mert beszámolni egyik ismerősének sem arról, hogy mi történt. Az incidens ellenére később számos másik alkalommal is járt Weinstennél, és azoknál az alkalmaknál is megtörtént ugyanaz, mint ami először. Jane Doe azt mondta: ő maga sem érti, hogy miért tett így.

Az egyik oka annak, hogy mindezt eddig nem mondtam el, az volt, hogy szégyelltem, ami történt. Megszégyenített, de most már úgy érzem, itt az ideje, hogy kiderüljön az igazság

– mondta tanúvallomásában a nő, miközben arról is beszélt, hogy sokáig tartott attól is, hogy Harvey Weinstein az ismertsége, befolyása révén tönkreteheti őt akkor, ha előáll a váddal.

Jane Doe vallomása végén arról is beszámolt, hogy bár a hatóságoknak nem jelentette a történteket, de egy személynek elmondta a titkát: nem másnak, mint Mel Gibsonnak, aki – Weinsteinhez hasonlóan – szintén igénybe vette az ő szolgáltatásait, és akinek a neve ugyancsak szerepel az ügyben meghallgatásra váró tanúk sorában.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.