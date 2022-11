Janicsák Vecának új párja van a válás után

Az énekesnő az év elején beszélt arról, hogy elvált volt férjétől, Ladányi-Jancsó Ábeltől. Az interjúban arra is kitért, hogy egy súlyos betegséggel kellett megküzdenie, amely miatt egy komoly műtéten is átesett.

Most a Blikk értesült arról, hogy Janicsák Vecának azóta új párja van. Az énekesnő az RTL Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorában már egy félmondattal utalt arra, hogy szerelmes valakibe, és a bulvárlapnak Janicsák Veca egyik ismerőse is megerősítette, hogy az énekesnő boldog párkapcsolatban él „egy titokzatos férfiúval”.

„Sok nehézségen ment keresztül, de sikerült lezárnia a múltat, elengednie minden sérelmet és feldolgozni a történteket. Ezután kezdett el nyitni a szerelem felé, ami nemrég be is kopogtatott hozzá. Veca most nagyon boldog, de szeretné óvni a párját a nyilvánosságtól” – mondta az énekesnő ismerőse. A hírt aztán Janicsák Veca is megerősítette, aki azt mondta a Blikknek:

Igen, jelenleg van párom, de egyelőre nem érzem elérkezettnek az időt, hogy bővebben nyilatkozzak a témában. Annyit elárulhatok, hogy boldog és kiegyensúlyozott vagyok, és örülök, hogy a műsor után ismét a kislányommal és a szeretteimmel lehetek.

Mint megírtuk, az énekesnőnek néhány napja távoznia kellett az RTL kalandrealityjéből. Az énekesnő akkor azt írta a közösségi oldalán: nem bánja, hogy így alakult, bőven elég volt neki a kalandokból ennyi is.

(Borítókép: Janicsák Veca táncdalénekes az M1 televíziós csatorna Ridikül című női beszélgetős műsorában az MTVA gyártóbázisának 7-es stúdiójában. Fotó: Zih Zsolt/MTVA)