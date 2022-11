Matthew Perry könyvében hozta kínos helyzetbe fél Hollywoodot

November elsején debütált a Jóbarátok színészének életrajzi könyve, amelyben zűrös múltja mellett még sok más érdekességet is elárult. Köztük beszámolt arról is, mennyit kerestek a sorozat szereplői abban az időben.

Matthew Perry, vagy ahogy a Jóbarátok című sorozatból sokan ismerik, Chandler Bing életrajzi könyvet jelentetett meg november 1-jén Friends, Lovers and the Big Terrible Thing címmel, amelyben felfedi, milyen megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie eddigi élete során. Az 53 éves színész az elmúlt hónapokban már megszellőztette, pontosan mire is fog koncentrálni a kötet: alkohol- és drogfüggőségével folytatott harcára. Mint arról a korábbiakban már beszámolt, 14 éves korában egy üveg bor elfogyasztása után a mennyországban érezte magát – négy évvel később már napi szinten ivott.

A fájdalomcsillapítóra azt követően szokott rá, hogy a Bolond szél fúj című film forgatásán jetskibalesetet szenvedett, így Vicodint írt fel neki az orvos. Megesett, hogy 55 tablettát vett be egy nap, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy valahogy hozzájusson. Volt, hogy eladó házakba látogatott el hétvégente, ahol gyógyszer után kutatott a fürdőszobában, sőt a trükköket sem vetette meg. Olykor migrént szimulált, vagy azt állította, fáj valamije, így MRI-vizsgálatoknak is alávetették. Tette mindezt azért, hogy hozzájusson a fájdalomcsillapítóhoz.

Svájcban több gyógyszert kapott, mint egy rákos beteg

A függősége olyan súlyos méreteket öltött, hogy 2018-ban túlzott szerhasználat miatt kilyukadt a vastagbele, az orvosok csak két százalék esélyt adtak neki a túlélésre. Egy ECMO-nak nevezett gépre kötötték, amely a szív és a tüdő működéséért felel, és vele együtt négy másik beteget is, azonban rajta kívül mindenki meghalt. Kilenc hónapon át sztómazsákot kellett használnia. Miután hazakerült a kórházból, egy ápolónővel és egy gondviselővel élt együtt. Ópiátokat írtak fel neki az orvosok, ám nem akkora mennyiségben, mint megszokta, így drogdílerhez fordult, hogy OxyContinhoz jusson.

Az utcán kapható tabletták darabonként 75 dollárba kerültek, szóval hetente többször is háromezer dollárt adtam a srácnak

– mondta a színész.

Akkor is rehabra került, amikor 14 milligramm Ativant és 60 milligramm OxyContint fogyasztott, sőt fentanilt is találtak a szervezetében. Ahogy a könyvben kifejtette, egyik este olyan dolog történt vele az elvonón, amire azóta sem talált magyarázatot:

Soha nem fogom tudni megmagyarázni, mi történt ezután, de hirtelen a falhoz kezdtem verni a fejem, amilyen erősen csak tudtam. Mindenhol vér volt. Körülbelül nyolc ilyen elkeserítő csapás után valaki biztosan meghallott, és leállított, majd feltette az egyetlen logikus kérdést: 'Miért csinálod ezt?' Ránéztem, úgy néztem ki, mint Rocky Balboa az utolsó jeleneteiben, és azt mondtam: 'Mert nem tudtam jobbat kitalálni'.

Perryt tizennégyszer műtötték (utoljára idén januárban), tizenötször járt elvonón, 65-ször volt detoxikálóban, az anonim alkoholisták hatezer gyűlésén járt, és 7-9 millió dollárt költött arra, hogy leszokjon. Már az előbb felsoroltak is pont eléggé érzékeltetik, milyen súlyos egészségügyi gondokkal kellett szembenéznie, azonban a koronavírus-járvány kitörése alatt a szíve is leállt. Akkoriban egy svájci rehabilitációs központban tartózkodott, ahol – mivel fájdalmat színlelt – 1800 milligramm OxyContint, illetve ketamininfúziót adtak neki naponta. Végül meg kellett műteni, ezért Propofol-injekciót kapott, ami leállította a szívét öt percre. Ekkor átszállították egy másik kórházba, ahol az újraélesztés közben nyolc bordáját is eltörték.

Svájcból hazatérve az eredeti terv szerint Los Angelesben is megkapta volna a napi 1800 milligramm OxyContint egy ottani kórházban, azonban az orvos tájékoztatta: a rákos betegek ennek töredékét, 100 milligrammot kapnak egy nap, így nemet mondtak neki. Bár 175 ezer dollárjába került, hogy egy magángéppel Svájcból Los Angelesbe utazzon, ugyanennyit fizetett azért, hogy visszatérjen Svájcba – a napi 1800 milligramm OxyContinért.

A színész ezt az időszakot úgy írta le, hogy halálközeli élményben volt része. Mint közölte, a nézők főleg a súlyváltozásán láthatták, milyen állapotban volt akkor.

Amikor túlsúlyt cipeltem, arról az alkohol tehetett. Amikor lefogytam, azt a tabletták okozták. Ha kecskeszakállat növesztettem, akkor nagyon sok tablettát fogyasztottam

– fejtette ki Perry.

A Jóbarátok stábja, illetve színésztársai, elsőként Jennifer Aniston, az ötödik évad után keresték meg, hogy segítsenek neki. A színész ekkor azt mondta a menedzserének, hogy egy filmben szeretne szerepelni, ekkor jött képbe a Pereld a nőt!, amit Dallasban forgattak. Akkoriban a Metadon nevezetű fájdalomcsillapítót szedte, illetve Xanaxot, kokaint, és napi egy liter vodkát ivott. A beszéde annyira elmosódott, hogy utólag szinkronizálni kellett minden mondatát. A film készülte alatt volt rehabon is, így szünetelt a forgatás, amiért beperelték, 650 ezer dollárt kellett fizetnie. Emellett a Jóbarátok azon részeit is elhalasztották, amelyekben szerepelt. A hetedik évad idején az elvonóról járt be dolgozni mindennap. A nyolcadik és a kilencedik között is rehabon volt, ám akkor már az egész világ értesült a függőségéről. A kilencedik volt az egyetlen évad, amikor teljesen józan volt, ekkor kapta meg az első Emmy-jelölését is.

A tavaly debütált Jóbarátok: Újra együtt című, az HBO Maxon elérhető filmet megelőző időszakról is megosztott egy történetet. Mint írta, a forgatás előtt remekül érezte magát, még a dohányzástól is elköszönt, ami nagy lépés volt az életében, mivel korábban megesett, hogy egy nap hatvan cigarettát szívott el. Akkor ütközött nagyobb problémába, amikor beleharapott egy mogyoróvajjal megkent pirítósba, és kiestek a felső fogai.

Gyorsan el kellett ugranom a fogorvoshoz, elvégre színész vagyok, és az összes fogamnak a számban kellene lennie, nem pedig egy zacskóban a farmerem zsebében. A fogorvosnak el kellett távolítania minden egyes fogamat, beleértve az állkapcsomba szegezett implantátumokat is, majd mindegyiket újakra kellett cserélnie

– emlékezett vissza a színész, azonban nem ez az egyetlen érdekesség zűrös múltjával kapcsolatban.

Rengeteg pénzt keresett

Perry a könyvben a függősége mellett anyagi helyzetéről is hasonló őszinteséggel beszélt. Mint írta, már tervben volt az L.A.X. 2194 című filmben való szereplése, le is forgatta a pilotot, amikor felkérést kapott a Jóbarátokra, és ő az utóbbit választotta. A pilotért 22 500 dollár gázsit kapott, míg a sorozatért egymillió dollárt hetente, azonban a nyolcadik évadra még több pénzt tehettek zsebre, köszönhetően a sorozatban Ross Gellert alakító David Schwimmernek.

A nyolcadik évadban egymillió dollárt kerestünk epizódonként, a tizedik évadban még többet, 1 100 040 dollárt, és mi, hülyék kevesebb epizódot akartunk vállalni. David jóságának és üzleti érzékének köszönhettük azt, amit felajánlottak nekünk. Körülbelül 30 millió dollárral tartozom neked, David

– írta a színész a kötetben, azonban állítása szerint a Joey szerepében feltűnő Matt LeBlanc némileg kevesebbet, hatszázezret keresett részenként.

Perry kifejtette: ebben az időben csak amiatt vett meg húszmillióért egy lakást, mert hasonlóban lakott Bruce Wayne A sötét lovag című filmben. Kifejezetten jól keresett, mivel a Jóbarátok mellett feltűnt a Chris Farley főszereplésével készült Hajszál híján hősökben is, amiért kétmillió dollárt kapott. Ez volt egyébként Farley utolsó filmje: 1997 decemberében ópiát- és kokain-túladagolásban életét vesztette. A halálával kapcsolatban Perry kiemelte: barátján hamarabb uralkodott el a betegsége, mint rajta, és nagyon dühös volt, amikor megtudta a hírt, át is ütötte Jennifer Aniston öltözőjének a falát.

Két héttel a halála után kellett reklámoznom a Hajszál híján hősöket, és azon kaptam magam, hogy nyilvánosan beszélek a drogok és az alkohol miatt bekövetkező haláláról. Egész idő alatt be voltam állva

– magyarázta Perry, aki egymillió dollárt zsebelt be a Bolond szél fúj című filmért, 175 ezer dollárt A színfalak mögött egy epizódjáért, illetve 600 ezer dollárt keresett a The End of Longing színdarabbal, amelyet ő írt.

Sok ismert személlyel volt viszonya

A színész a könyvben említést tett korábbi románcairól is Hollywood legszexibb nőivel. Mint kifejtette, Julia Robertsszel faxon keresztül kezdtek flörtölni egymással, majd egymásba habarodtak. Randizott Cameron Diazzal is, aki elmondása szerint egyszer annyira lerészegedett, hogy véletlenül arcba vágta őt. A Jóbarátok debütálása előtti nyáron kavart Gwyneth Paltrow-val, ahogy Salma Hayekkel is, aki kifejezetten amiatt akarta összeszűrni vele a levet, hogy könnyebben tudják alakítani filmbeli karaktereiket – a Bolond szél fúj filmben tűntek fel együtt.

Hosszabban írt Valerie Bertinellivel való viszonyáról, aki akkoriban Eddie Van Halen felesége volt. Halen azonban egy este annyi bort ivott, hogy teljesen kiütötte magát, így Bertinelli és Perry lefeküdtek egymással – bár a nő később úgy viselkedett, mintha nem történt volna semmi közöttük.

Könyörögnie kellett a producereknek

Mint arról Perry beszámolt, azt a hangot, amelyen Chandler Bing beszélt a sorozatban, már gyermekkorában a tökélyre fejlesztette, ám a producerek kissé túlzásba estek. A színész elmondása szerint egy ponton könyörögnie kellett nekik, hogy ne erőltessék, mivel gyűlölte, hogy a mondatokban mindig rossz helyre kell helyeznie a hangsúlyt.

Az a hanglejtés annyira túl volt játszva, hogy azt hittem, ha még egyszer rossz helyre kell helyeznem a hangsúlyt, felrobbanok

– írta Perry, aki a hatodik évadtól kezdve visszatért ahhoz, hogy a szokásos módon ejtse ki a szavakat.

A színész bővebben beszélt Bruce Willisszel és a kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val való kapcsolatáról is. Előbbivel jóbarátok lettek a Bérgyilkos a szomszédom forgatása alatt, azonban Willis nem hitte, hogy sikeres lesz a film, így fogadtak, hogy amennyiben mégis így lesz, szerepelnie kell a Jóbarátokban. Az alkotás természetesen nagy sikert aratott, így Willis feltűnt a hatodik évadban. A kanadai miniszterelnökkel való kapcsolata ennél sokkal megdöbbentőbb. Vele tízéves korában került összetűzésbe, miután az édesanyja elkezdett Trudeau apjának dolgozni. Perry megverte az akkor még ifjú Justin Trudeau-t, és sok más hasonló csínytevést is elkövetett. Az egyik tanára azt állította, ha így folytatja, soha nem fog elérni semmit a jövőben, ám mégsem így lett.

El kéne ismernem, hogy amikor a People magazin címlapjára kerültem, elküldtem dr. Webbnek egy példányt, amelyen ez állt: 'Azt hiszem, tévedett'? Nem, ez túl durva lenne. De megtettem

– fogalmazott Perry.

(Borítókép: Matthew Perry 2016. február 8-án. Fotó: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images)