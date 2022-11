Hiába csapta meg a válás szele, Sylvester Stallone boldogabb, mint valaha

Amilyen hirtelen jött a válásuk híre, olyan gyorsan gondolta meg magát Sylvester Stallone és Jennifer Flavin. A 76 éves színészt olyannyira észhez térítette a szakítás szele, hogy belátta, munka helyett sokkal többet kell foglalkoznia a feleségével és lányaival – a kapcsolatok rendezésébe pedig azonnal bele is kezdett.

Az elmúlt hónapokban több sztárpár válásának híre is bejárta a világsajtót, hetekig volt téma, hogy mindenki Rocky Balboája, Sylvester Stallone és felesége, Jennifer Flavin sem folytatja együtt. Már a válási papírokat is beadták, amikor újra együtt látták a párt, és mint kiderült, nem a válás miatt tűntek fel egymás oldalán, Tom Bradyékkel ellentétben Stallone és Flavin kibékült, és elvetették a válás gondolatát.

Az 54 éves Flavin még augusztusban adta be a válókeresetet, egyesek szerint a pénz, mások szerint a színész kutyája miatt kirobbant balhé vezetett a döntésig – Stallone egyébként akkor azt állította, mindössze másfelé haladt az életük, ezért döntöttek a különválás mellett.

Hiába azonban az ügyvédek felfogadása és a temérdek pletyka, a hollywoodi filmcsillag és feleségének házassága pont az egyik olyan lett a válás irányába sodródó temérdek kapcsolat közül, amely megúszta a szakítást – mindössze egy hónappal a válókereset beadása után a pár bejelentette, hogy mégis együtt maradnak.

Ugyan azt nem lehet tudni, pontosan minek köszönhetően tudták rendezni végül a felek a kapcsolatukat, a színész most előszőr beszélt a megpróbáltatásokkal teli időszakról.

Nagyon viharos időszak volt, de feléledt az, ami mindennél értékesebb a számomra, a családom iránti szeretetem. Ez mindig elsőbbséget fog élvezni a munkámmal szemben, csak nehéz volt ezt megtanulnom

– idézi Stallonét a Toofab.

Nem csak a feleségét, a gyerekeit is elhanyagolta

Bár a hírek végig arról szóltak, hogy Flavin és Stallone között volt kibékíthetetlen a viszony, kiderült, a színész a munkája miatt a gyerekeivel sem foglalkozott eleget, most viszont szeretné, ha sikerülne ezen is változtatni. Van is kiért, Flavintól ugyanis három lánya született Stallonénak – korábbi feleségétől, Sasha Czacktől két gyermeke született, egy autista fiú, Seargeoh, illetve Sage, aki 2012-ben meghalt.

Annyira karrierorientált voltam, hogy nem figyeltem rájuk eléggé, amikor felnőttek. Most viszont remélem, van még annyi időm hátra velük, hogy tudjam őket kérdezni az életükről

– tette hozzá a színész.

Stallone, úgy tűnik, valóban nem csak a levegőbe beszél és ígérget, lányainál ugyanis már meg is villantotta új énjét, mindent bevet, hogy közelebb kerülhessen a gyerekeihez.

Elkezdtem kérdezni őket arról, milyen napjuk volt. Eleinte csak egyszavas válaszokat adtak, aztán egyszer csak az egyikük azt válaszolta, hogy végig rám gondolt. Soha nem hallottam még ilyet. Amikor a lányod azt érzi, hogy törődsz vele, örökre ott lesz neked

– hatódott meg Stallone, aki láthatóan valóban komolyan gondolja a változást.

A semmiből jött a válás és a békülés is

Sylvester Stallone válásának híre azért annyira nem lehetett meglepő annak fényében, hogy a színész korábban több feleséget is elfogyasztott: Sasha Czackkal 1974 és 1985 között alkotott párt, majd válásukat követően rövid időn belül ismét házasságra adta a fejét, még abban az évben elvette kollégáját, Brigitte Nielsent. Az a frigy sem tartott örökké, mindössze 19 hónapnyi együttélést követően Stallone tőle is elvált.

Három évvel ezután ismerkedett meg jelenlegi feleségével, Jennifer Flavin modellel, akivel 1988 és 1994 között párt alkotott, házasság azonban abból a kapcsolatból nem lett, egy levélben ugyanis a színész szakított Flavinnal. Egy évvel később Stallone néhány rövid kapcsolatát követően újra összejött a modellel, akivel 1997-ben össze is házasodott.

Az idén májusban már a 25. házassági évfordulóját ünneplő pár kapcsolata azóta meglehetősen felhőtlennek tűnt, az alkalomkor még Flavin is pozitívan gondolt vissza az együtt töltött időszakra.

Köszönöm, hogy mindig megnevettettél, szeretsz és megvéded gyönyörű családunkat! A házasságunk évről évre jobb lesz! Alig várom, hogy életünk hátralévő részét együtt tölthessük!

– írta akkor közösségi oldalán a korábbi modell.

Augusztusban ennek ellenére Flavin beadta a válókeresetet, ám amilyen hamar lezárták volna a házasságukat, olyan gyorsan gondolták meg magukat a felek, így pedig a jó viszony megtartása mellett van esélyük arra is, hogy néhány boldog évfordulót még együtt ünnepeljenek.

