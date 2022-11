Öt év kihagyás után újabb stadionturnéra indul Taylor Swift

Taylor Swift kedden jelentette be, hogy öt év kihagyás után újra turnéra indul, és több amerikai koncert helyszínét is megerősítette. A nemzetközi koncerthelyszíneket később hozzák majd nyilvánosságra.

A 32 éves énekesnő október 21-én jelentette meg a Midnights című új albumát, kedden pedig ő lett az első olyan előadó, aki a Billboard Hot 100 teljes top 10-es listájának összes helyét elfoglalta – írja a Reuters.

2023-ban induló turnéján az új album is szerepel, emellett pedig termékeny és sokszínű karrierjéből is merít majd. Az énekesnő egy Instagram-bejegyzésben mondta, hogy a The Eras Tour névre keresztelt turné „végigutazik a zenei korszakain”.

Az egyesült államokbeli koncertek 2023 márciusától augusztusig tartanak, olyan nagyvárosokban, mint Boston, New York, Los Angeles és Chicago.

Az énekesnő utoljára 2018-ban indult stadionturnéra, hogy népszerűsítse a Reputation című albumát. Azóta olyan új albumokat adott ki, mint a Lover, a Folklore és az Evermore.